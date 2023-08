La marcha de la bronca

Javier Milei, Ramiro Marra y Victoria Villarruel REUTERS

Un fantasma recorre Argentina, el fantasma de la bronca. Parafraseando el célebre comienzo del Manifiesto Comunista de Carlos Marx, estas inéditas PASO terminaron por producir un verdadero cimbronazo, un fenómeno que pretende subvertir el sistema político -y el modelo económico- tal y como lo conocemos, una verdadera revolución que, en este caso, se manifiesta por “derecha”.

Se sabía que estábamos ante las primeras PASO verdaderamente competitivas desde la implementación de este sistema. Un sistema que, a priori, tenía como objetivos la democratización de la oferta electoral a partir de la selección de los candidatos por el voto popular, y el ordenamiento de la misma a partir de la exigencia de superar el umbral del 1,5% de los votos, se convirtió en una de las elecciones más relevantes desde el retorno a la democracia, la primera encuesta con datos fehacientes, y el punto de partida para comenzar a definir la elección general.

Si bien el ausentismo fue importante, el más bajo en una primaria presidencial, no fue tan bajo como algunos pronósticos indicaban. Por ello, el gran dato emergente de esta elección fue la performance de Javier Milei. Después de una campaña con altibajos y muchos cuestionamientos, el economista de La Libertad Avanza necesitaba no solo demostrar que era capaz de interpelar a ese electorado hastiado de la dirigencia tradicional sino también posicionarse como aspirante al ballotage. Y vaya si lo ha logrado: no solo fue el candidato individualmente más votado sino que, además, superó como espacio a la sumatoria de las internas de Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, alcanzando el 30% de los votos a nivel nacional y alcanzando el triunfo en la gran mayoría de las provincias del país.

La performance del libertario fue, en algunos distritos claves como Santa Fe o Córdoba, asombrosa. Una sociedad hastiada y desencantada frente al patrón de frustraciones acumuladas de sucesivas gestiones gubernamentales que no pudieron mejorar la calidad de vida de la gente, concurrió a las urnas en esta primera escala de un calendario electoral que, muy probablemente, termine en el ballotage de noviembre. Fue un verdadero aluvión de votos que expresan esta bronca.

Si bien no cabe calificar estos resultados como de “sorpresa”, ya que como hemos alertado reiteradamente en los análisis previos, en el marco de una de las elecciones más inciertas desde el retorno a la democracia, la percepción era que “todo”, incluso lo a priori más disparatado, podía suceder. Y, lo que podía pasar, aunque para muchos no era tan probable, finalmente sucedió.

Así, cuando varios creían que después de las PASO tendrían todas las respuestas, como diría Mario Benedetti, “cambiaron todas las preguntas”. Si el escenario de los tres tercios parecía haberse diluido, la realidad mostró que los pronósticos estaban más que equivocados. Los tercios no solo eran “imperfectos”, sino que la porción mayor correspondía a Milei.

En este contexto, la sangría de votos de ambas coaliciones que han venido estructurando la dinámica política y electoral argentina es una realidad inocultable.

El “ministro-candidato” Massa tenía la expectativa de ser el candidato individualmente más votado. No solo para mantenerse en “carrera” de cara a octubre, sino como precondición para mantener la unidad de UP y seguir gestionando el Palacio de Hacienda. La pérdida de votos en el oficialismo fue brutal: hace apenas 4 años el hoy vilipendiado Alberto Fernández sacaba el 48% de los votos en las PASO, e incluso en 2021 llegaba al 34,50%.

La performance de JxC fue igual de mala, evidenciando que la estrategia de confrontación abierta, basada en la idea de que ahí se definía el titular del “sillón de Rivadavia”, fue un error. Bullrich y Rodríguez Larreta estuvieron muy lejos del 40,20% de Cambiemos (32% de Macri) en 2019, y los 42,75% de Juntos en 2021.

La elección de Milei, lógicamente, se llevó todos los flashes. Sin embargo, hubo otros interrogantes que se despejaron. En primer lugar, una victoria de Bullrich, más ajustada de lo que se esperaba. En segundo lugar, una elección de JxC que en la Ciudad estuvo por encima del promedio histórico, con más del 55% de los votos: si bien la diferencia con Lousteau fue exigua, todo indicaría que el PRO y Macri tienen altas chances de conservar el bastión histórico. En tercer lugar, el triunfo de Kicillof en provincia de Buenos Aires, que lo deja a las puertas de su reelección y el logro del objetivo de mínima del kirchnerismo de cubrirse con un repliegue táctico hacia territorio bonaerense.

Así las cosas, después de las primeras certezas en una de las elecciones más inciertas de las que se tenga memoria, empieza otra campaña en la que los principales actores deberán ajustar sus estrategias a la nueva realidad plasmada en las urnas. Aunque impactante, es mejor enfrentarse a la realidad en esta gran encuesta nacional que fueron las PASO que en las generales de octubre. Hay tendencias marcadas, pero tiempo para reflexionar y reformular estrategias.

Es mucho lo que está en juego, en el marco de una de las crisis más severas que atravesamos los argentinos, tanto por su profundidad y persistencia, como por su naturaleza multidimensional. No solo por la reacción que podrán tener los mercados en los próximos días, en virtud no solo de los resultados, sino de las actitudes de los protagonistas. No debe perderse de vista que de la estabilidad de las dos grandes coaliciones que han venido estructurando la dinámica política y electoral argentina dependerá la gobernabilidad futura, en momentos en que en la región -con la excepción de Uruguay- se observa un marcado deterioro en ese plano, como se ve por estos días en la Colombia de Petro, el Ecuador de Lasso o el Chile de Boric.

