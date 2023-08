Prolegómenos de una elección atípica

Elecciones en Chubut

Estamos en las vísperas de una de las elecciones más inciertas de las que se tenga registro desde el retorno a la democracia de 1983: a pocas horas de la apertura de las mesas de votación a lo largo y a lo ancho del país, la sensación generalizada es “que todo puede pasar”. Incluso, huelga decirlo, los escenarios que a priori parecieran menos probables, que contradicen las tendencias relevadas en las encuestas publicadas, o que refutan las “climas de opinión” dominantes que se filtran en los medios y “microclimas” políticos.

Fiel al refrán popular que reza que “lo que mal empieza, mal acaba”, esta peculiar, y extensa campaña electoral de cara a las PASO terminó de la peor manera: un hecho de inseguridad atroz en el que resultó asesinada una joven de apenas 11 años puso un abrupto final a una campaña opaca y mediocre, en la que los principales espacios y candidatos ocuparon la mayor parte de su tiempo en confrontar con sus adversarios y rivales y aprovechar las oportunidades coyunturales y las contingencias para obtener un rédito cortoplacista, que en explicar cómo superar la profunda y persistente crisis económica y social que atravesamos los argentinos.

El brutal crimen de Morena probablemente no sea un “cisne negro” para las PASO, aquel fenómeno conceptualizado por Nassim Taleb para describir aquellos episodios inesperados que cambian de manera dramática el escenario. Sin embargo, es indudable que este hecho que conmocionó a la sociedad no deja de sumar un condimento más a este “humor social” cargado de negatividad, ya que de alguna manera patentiza no sólo una de las principales demandas ciudadanas (la inseguridad) sino fundamentalmente la incapacidad de la dirigencia política (tanto oficialista como opositora) para resolver los problemas que acosan a los ciudadanos de a pie.

Ello no quiere decir que los principales candidatos presidenciales (Bullrich, Massa, Milei, Rodríguez Larreta o Schiaretti) no hayan priorizado en sus discursos y mensajes de campaña los principales tópicos de la agenda ciudadana, como la inflación y la inseguridad. Sin embargo, en un clima de expectativas marcadamente negativas en relación al futuro, con altos niveles de frustración y desencanto acumulado, los mensajes en ese sentido no parecieron convocar ni interpelar a casi nadie.

Sin dudas, hubo mucha superficialidad y faltó debate y reflexión sobre la agenda ciudadana. Algo que, con la urgencia y la alta negatividad reinante en la opinión pública, por cierto no es nada fácil, pero es imprescindible para la calidad institucional de nuestra democracia

Lo cierto es que la campaña, a la vez que entusiasmó a los medios y analistas políticos, por el dramatismo que introdujo la inédita incertidumbre y la confrontación propia del carácter altamente competitivo de algunas internas, fracasó estrepitosamente a la hora de romper con la inercia de la apatía, el desapego, el desinterés y el patrón de frustración y desasosiego acumulado tras la sucesión de gobiernos que no pudieron o no quisieron resolver los problemas estructurales del país.

En este contexto, el gran fantasma que acecha es el de la abstención, el ausentismo y otros fenómenos “silenciosos” de expresión del descontento, como ser los votos en blancos o anulados. Es que, a diferencia de la efervescencia del clima que se vivía en la Argentina de las presidenciales de 2003, donde la frustración se convertía en bronca y se plasmaba en las protestas callejeras, en esta Argentina del 2023 la desafección pareciera expresarse por canales más subrepticios, aunque contundentes.

Lo ocurrido en la mayoría de las elecciones provinciales dan cuenta que uno de los fenómenos emergentes de esta crisis que no solo es económica y social sino también política es está expresión silenciosa de amplias franjas de la opinión pública, una expresión que las encuestas no han podido captar en toda su dimensión.

Así las cosas, independientemente de los cálculos y análisis respecto a quién favorecerá el escenario que se plasme el domingo en la noche, será fundamental que la dirigencia política en su conjunto no solo se enfoque en los vencedores y vencidos y tome en consideración ese otro mensaje de las urnas que nos debiera preocupar a todos por su fuerte impacto en la legitimidad y vitalidad de nuestras instituciones democráticas.

Seguir leyendo: