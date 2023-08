Talentos para reducir la pobreza

Las mujeres se sientan en un banco en un predio donde se tira la basura, cerca de sus casas, en Tucumán, Argentina, el jueves 30 de marzo de 2023. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Llevamos más de 2.000 años invirtiendo energía y recursos para reducir la pobreza con resultados que no resultan alentadores. Según estimaciones, sólo en los EEUU durante el último año se donaron USD 366 mil millones destinados a ayuda comunitaria, y se considera que anualmente son 1,4 mil millones las personas que realizan actividades de voluntariado.

Como resultado, en el mundo son 4.000 millones las personas que se encuentran en situación de pobreza. Es decir, la mitad de la humanidad es pobre. Frente a este escenario es evidente que ha llegado el tiempo de evaluar otros caminos.

Cambiamos el paradigma y todo cambia

La diferencia entre pobres y ricos no es el dinero sino la capacidad de generar riqueza. Por cierto, todo lo que estamos haciendo para reducir la pobreza no va en este sentido y es un buen momento para cambiarlo.

Como suele ocurrir, si miramos el mismo problema desde un nuevo ángulo suelen aparecer soluciones inesperadas. Hacerlo nos permitirá notar que la pobreza no es más que el extremo de una línea que termina en la riqueza, por lo tanto para salir de la pobreza es necesario recorrer el camino que lleva a la riqueza.

La Filantropía y sus versiones funcionan muy bien para quien las aplica, pero en términos de reducción de pobreza no es más que un regalo que genera emoción sin cambios -ni mejoras- que se mantengan en el tiempo.

El Voluntariado, que no es más que hacer por el otro lo que no puede hacer por sí mismo, ni podrá mantener, ni mejorar; no modifica la realidad de los pobres.

Cuando ayudamos, y la persona que recibió nuestra ayuda vuelve a necesitarla, lo que hacemos no puede considerarse ayuda ya que esta ocurre cuando genera un cambio -pequeño o grande- para mejor.

Abundan las acciones que buscan brindar dignidad a la pobreza, sin tener en cuenta que lo indigno es seguir adelante rodeados de pobreza sin hacer los cambios para terminar con ella.

El cómo es la clave

El camino para que los pobres adquieran la capacidad de generar su propia riqueza es la Educación. Pero como su realidad es crítica en todo momento, no están en condiciones de recibir educación formal. La forma de modificar esa realidad es a través de nuestros talentos, aquellos que nos permiten generar riqueza.

Si compartimos nuestros talentos con quienes hoy son pobres, éstos incorporarán la capacidad de generar sus propios recursos, sin dependencias, hasta donde decidan llegar.

El primer paso es preguntarle a la persona si está dispuesta a ser ayudada y está dispuesta a involucrarse para poner en práctica lo recibido.

En segundo lugar, hallar el vínculo entre lo que pretende ser quien recibirá la ayuda, de qué forma quiere generar sus recursos, y quién tiene los talentos necesarios para que pueda lograrlo.

Tomemos como ejemplo alguien que intenta limpiar parabrisas en un semáforo, con una energía interminable y una resiliencia que le permite superar las inclemencias del tiempo, los insultos y desagrado de los automovilistas. Imaginemos que ese joven tiene el sueño de vender panchos en un carrito que le permita hacerlo migrando cada día hacia el sitio donde haya más movimiento y decidimos ayudarlo brindándole los talentos necesarios.

Conseguimos a quien done los materiales y quien lo guíe y le muestre la mejor forma de transformarlo en un carrito útil y eficiente. Convocamos a un cocinero que conoce una receta para hacer un caldo que brinda a las salchichas un sabor tan agradable como irresistible. A un experto en marketing, que comparte sus talentos para que sepa cómo promocionar y hacer tentador su puesto móvil. A un profesional de las finanzas, que le explica lo necesario para saber cómo abrir una cuenta, cómo pagar y cómo gestionar el dinero.

En muy poco tiempo es joven será capaz de generar sus propios recursos sin ninguna clase de dependencia y llegará hasta donde se lo proponga, eliminando las posibilidades de regresar a su condición de pobreza anterior.

Los talentos que recibió los mantendrá para siempre, sin depender de quien se los compartió, y con la libertad para compartirlos a su vez con quien lo desee para impulsar a otros a que mejoren su situación. Y, lo más importante, sin dependencias de ninguna clase.

Compartir talentos consigue que la ayuda sea potente, tanto como para que, luego de ayudar, deje de ser necesario seguir ayudando. Queda claro que la participación de varios actores para lograr el cambio se debe a que los problemas de la comunidad los debe resolver la comunidad. Comunidad en la que, la existencia de una sola persona pobre, nos hace a todos pobres.