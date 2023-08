Recuerdos del no futuro

Foto de archivo: protestas en Grecia. (Reuters)

En más de 30 años de viajes, profesionales, académicos y de ocio, es la primera vez que me inspira escribir respecto de mi experiencia de campo, quizás por lo sensible de la situación en nuestro país y la expectativa respecto de que ocurrirá en los próximos meses y seguramente por las similitudes con las tierras visitadas días atrás.

En la cuna de la “democracia”, Grecia, aquel concepto que surgió en Atenas en el año 508 a.C. que marcó la identidad de la ciudad y fue motivo de orgullo para sus habitantes, que podían participar en la vida y gobierno de la polis. Solamente los hombres adultos que fueran ciudadanos y atenienses, y que hubieran terminado su entrenamiento militar, tenían derecho a votar en Atenas. Esto excluía a una mayoría de la población como esclavos, niños, mujeres y extranjeros. Después de 2500 años de existencia de este concepto, no deja de sorprender la baja tasa de participación en algunos comicios en nuestro país.

Para el ciudadano común, los males griegos de este siglo se llaman Corrupción y Opacidad. Durante las décadas pasadas, Grecia incubó crisis debido a sucesivas malas gestiones de los gobiernos: aumentos del gasto público, de la plantilla de empleados públicos, interminables escándalos de corrupción. Además, el Estado griego asumió el sobrecosto de grandes obras, como la celebración de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. En 2009, el déficit griego alcanzó el 13,6% del PIB, que obligó a solicitar auxilio financiero al Eurogrupo y al Fondo Monetario Internacional. Los inversores europeos ofrecieron un pacto que incluía importantes reformas de ajustes presupuestarios. Datos oficiales indican que la tasa de inflación en Grecia osciló entre el -1,7% y el 26,6% en los 62 últimos años.

Para sorpresa de muchos, entre otras consecuencias, este país de la Eurozona ha experimentado desde el año 2005 una disminución de la población, pasando de 11,23 millones de personas a 10,42 millones en 15 años. Las proyecciones más recientes muestran el sostenimiento de esta disminución, lo que resulta en una población de 9,03 millones para 2050 y de aproximadamente 6,61 millones para 2099. De 2019 a 2020, la población de Grecia disminuyó un 0,48%, perdiendo más de 50.000 personas.

Las razones de este dramático fenómeno parecerían ser; una tasa de fertilidad muy baja, solamente 1,3 nacimientos por cada mujer, la crisis financiera, la emigración y el envejecimiento de la población. La disminución de la tasa de natalidad podría deberse a los niveles de educación, la crisis económica, el desempleo de las mujeres y la incapacidad o falta de voluntad del gobierno para fomentar la fecundidad.

Grecia está experimentando actualmente una tasa de natalidad decreciente, con hospitales que informaron un 10% menos de nacimientos en los últimos 4 años. Las autoridades dicen que las familias simplemente no pueden permitirse el lujo de tener hijos por cuestiones económicas. Grecia está entre los pocos países en donde ocurre este fenómeno, de forma no organizada, como sí se presenta en China, Japón o India, en los que una política de reducción de la natalidad es una realidad.

Mientras tanto, en 2022, cerca del 77% de la población de Grecia se conectaba a Internet todos los días, lo que supone un aumento de más de siete puntos porcentuales respecto al año anterior y de 37 puntos en comparación con solo diez años antes.

En 2022 había 8,5 millones de usuarios conectados online. La tasa de penetración de Internet en Grecia se situó en el 82,2 % de la población total, donde los conectados a Internet aumentaron en 285 mil, +3,5% entre 2021 y 2022. El 98% de los jóvenes usan Internet todos los días, mientras que la cifra correspondiente para la Unión Europea en su conjunto es del 96 %. La diferencia es bastante grande frente al 84% de la población adulta.

En todo el mundo, la persona promedio pasa un total de 6 horas y 37 minutos mirando una pantalla cada día. Esto incluye 2 horas y 31 minutos de navegación en redes sociales, 1 hora y 38 minutos de música y 1 hora y 12 minutos de escucha de podcasts. Y la mayor parte de esto, 3 horas y 46 minutos, se canaliza a través de dispositivos móviles.

Resulta paradigmático que un país cuya población parece diluirse…aumenta, incrementa e intensifica su participación y consumo de digitalidad, especialmente en las capas más jóvenes. Salvando la distancia y las diferencias históricas y culturales, podríamos decir que en la Argentina ocurre casi lo mismo desde el punto de vista de la dependencia de la tecnología y el tiempo y atención de nuestra vida que le regalamos a la pantalla.

Una persona con voluntad es capaz de llegar a alcanzar lo que se proponga. Esa voluntad tiene que ver intrínsecamente con esperar sostenidamente el premio, la recompensa y claramente estamos inmersos en un proceso de desarrollo histórico en donde todo lo queremos ya, ahora, no hay tiempo para esperar, todo es instantáneo, a un click de distancia. El multitasking no es natural para nuestro cerebro, no estamos diseñados para ello, sin embargo, iteramos intensamente por 4,5 apps todas las semanas permaneciendo enfocados solamente entre 4 y 6 minutos en cada una.

Plantearse el futuro de un país, de una sociedad, parece difícil ante este innegable y hostil escenario, que no debería dejarse librado al azar. Citando a Seneca, más vigente que nunca: la suerte es la conjunción entre la oportunidad y la preparación, quizás debamos de una vez por todas preguntarnos si estamos decididos a estudiar, trabajar y prepararnos para aprovechar la oportunidad que seguramente va a presentarse y que nos permitirá salir adelante.

