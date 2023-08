¿Comprometidos por la educación? Sólo para la tribuna

Javier Milei, Patricia Bullrich, Sergio Massa, Juan Grabois y Horacio Rodríguez Larreta, los precandidatos que suscribieron el Compromiso por la Educación

El pasado domingo, Infobae afirmaba que los precandidatos a presidentes de la Nación firmaron un acuerdo respondiendo a la iniciativa de “Argentinos por la Educación”. Sergio Massa, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Javier Milei y Juan Grabois firmaron el texto por el cual asumían la responsabilidad de asegurar que todos los alumnos aprendan a leer y escribir en los dos primeros grados de escuela.

Asimismo, al respecto, el 5 de junio pasado, la Academia Nacional de Educación hizo pública una declaración titulada “La Educación es una Prioridad”. La misma señala que: “En el contexto de la actual crisis educativa, la Academia Nacional de Educación exhorta a los partidos políticos y a los candidatos en las próximas elecciones a incluir en sus plataformas la prioridad de la educación detallando las políticas públicas que se comprometen a aplicar si resultan electos”.

Para ello considera ineludibles once prioridades: fortalecer la educación inicial (4 y 5 años) y el primer ciclo de la educación primaria (1ro. a 3er. grado), principalmente con políticas de promoción de la lectura y escritura en la escuela y en la familia, propender a la jornada escolar extendida o la doble escolaridad en todas las escuelas primarias del país según lo indica el art. 28 de la Ley 26.206, vincular el nivel secundario con el mundo laboral y desarrollar un sistema de educación dual de intensa formación práctica para una rápida inserción laboral de los jóvenes, orientar a los alumnos que egresan de la educación secundaria para proseguir su formación en las universidades, actualizar la normativa para reconocer las oportunidades de inclusión, el incremento de la diversidad de la oferta y el potencial de mejora de la calidad que puede brindar la innovación, impulsar la actualización de los estatutos jurisdiccionales del docente considerando su nuevo rol en la educación del siglo XXI, fortalecer la formación docente, entre otras no menos importantes que las mencionadas.

Sin embargo, a pocos días para las PASO, en dicho acuerdo, los precandidatos sólo mencionaron algunas “propuestas” muy generales, tales como fortalecer la alfabetización inicial, crear además programas especiales para resolver este problema. brindar apoyo técnico a las provincias, implementar pruebas que evalúen la comprensión lectora, promover un nuevo método de enseñanza (¿?), bla, bla, bla.

El compromiso firmado por cinco precandidatos a presidentes

Si al menos hubieran sido advertidos por asesores avezados, con alguna idea concreta que plantee un verdadero cambio, los ciudadanos podríamos creerles un poco más. Merecemos escuchar políticas públicas a futuro y debates sobre las mismas. Tal como planteó la Academia Nacional de educación en la Declaración del 5 de junio: ¿Por qué no preguntarle a cada candidato su posición frente a cada una de las aquí listadas? ¿Por qué no exigirles que justifiquen sus respuestas con argumentos racionales en lugar de discursos emocionales? De lo contrario, ¿cómo es posible que los ciudadanos votemos conscientemente propuestas concretas y no a favor o en contra de modelos, los cuales pueden significar poco menos que cualquier cosa?

No hay respuestas, tampoco cuestionamientos de la ciudadanía al respecto. Nos conformamos con la foto del supuesto compromiso que sabemos – al menos lo dice la experiencia- no van a cumplir.

La educación no les importa a los funcionarios ni a los dirigentes porque no les reditúa nada a corto plazo y la ganancia que puede traer a futuro es gente que piensa, sólo eso, ciudadanos que tomen decisiones por sí solos y no es lo conveniente, al menos para algunos. Mientras tanto, se pierden generaciones enteras que carecen de la herramienta fundamental, la lectoescritura.

No hay secreto: para emerger es necesario que alguien o algo nos acompañe o nos empuje hacia arriba y eso lo hace la educación.

