Partidos sin ideas y elecciones vacías de sentido

Elecciones en Argentina

Entre los desastres sucedidos en tiempos de Carlos Menem también está la privatización de la política, reducida hoy a la lucha entre los grandes intereses. Hay democracia cuando los partidos expresan las necesidades del conjunto de la sociedad. Cuando esas instituciones terminan en manos de un solo sector, cuando -como en nuestra realidad- el único debate de pensamientos se limita a intereses empresariales y además cuando en lugar de un partido político o una idea se impone la herencia familiar, las elecciones terminan vacías de sentido para los ciudadanos que no participan de la nueva oligarquía vencedora.

En cuarenta años la democracia empobreció al cuarenta por ciento de la población y sus responsables siguen enamorados del método e impulsando la misma enfermedad. Destruyeron y se apropiaron de los bienes del Estado para ofrecernos una libre competencia de monopolios. A ellos les fue bien sin invertir ni generar nada, solo apropiándose del legado de nuestros mayores. Lo verdaderamente absurdo es esperar que los damnificados además los sigan votando como una forma de aplaudir a su opresor. Es bueno saber que cada vez son menos los que sufren el “Síndrome de Estocolmo”.

El ciudadano se aleja del voto en la misma medida que toma conciencia acerca de, entre otras cosas, que también privatizaron hasta los partidos políticos que terminaron cayendo en manos de las grandes empresas ayer estatales y hoy privadas. Se ve cómo guardan una similitud con el fútbol porque existe un tiempo donde se abre el libro de pases pero la diferencia es que todavía no se atreven a transparentar los valores que se juegan en dichos cambios. El nepotismo se instaló de manera definitiva, donde se imponían las cercanías ideológicas hoy impera el parentesco familiar. Los intereses ocupan el lugar de las ideas, a eso llaman pomposamente “modernidad” y obliga a los interesados a contratar un “gurú” extranjero para asegurarse que no esté contaminado con la pequeñez de las necesidades de los derrotados.

Nuestra sociedad superó los tiempos atroces del “populismo”, donde imitando ejemplos de nuestros orígenes europeos todavía se imaginaba posible y necesario generar trabajo con el fin de integrar la sociedad. Esa enfermedad fue superada con sangre desde el último golpe militar, cuando las ganancias impusieron sus leyes como guía del único destino loable del ser humano, que como claramente nos obligan a creer, son las riquezas. Resultó ser tan absurda la lucha contra la corrupción que varios de quienes la transitaron con éxito pudieron participar de la contienda. Algunos, de puro auténticos, habían ingresado al partido de los pobres y supieron cambiar a tiempo como manera refinada de lucir su nuevo lugar en la realidad, o mejor dicho en la grieta.

Quiero dejar en claro que me refiero al éxito de la corrupción, no conozco a nadie que imagine el triunfo de sus detractores, un logro que desnuda la impunidad de sus especialistas. Para muchos de los derrotados el oficialismo no es su enemigo pero en su fanatismo hace tiempo que dejó de ser su aliado. Los del otro lado, los de arriba, son la minoría que antes hablaba de “demagogia” y ahora de “populismo”, como si los humildes fueran tontos y no entendieran que los ricos son sus benefactores. Los Kirchner al degradar al peronismo nos dejaron indefensos, nos dicen que se ocupan de los pobres, deben referirse a la eficiencia con la que los multiplican. Eso sí, nunca fueron peronistas y ahora para peor, abandonaron las pretensiones revolucionarias para terminar imponiendo un candidato cuyo principal talento radica en poder predicar un discurso a favor de aquellos a los que se dedica a empobrecer pero trabajando solo para sus verdaderos amigos, los ricos. Respecto de los del otro lado todo indica que pueden ser peores, claro que sólo en lo ideológico porque en incapacidad hace tiempo que ambos demuestran estar cabeza a cabeza. Juntos hicieron una ley de alquileres que logró dañar primero a los propietarios y finalmente dejar a los inquilinos a la intemperie y en la desesperación.

La política en nuestra realidad ha renunciado al talento y a la ejemplaridad, imponiendo la vigencia del “vivo”, un personaje de discutible talento y de sólida inmoralidad. La mediocridad, salvo honrosas excepciones, se impone en todas las instituciones. Parecería que habitamos en una competencia por la degradación, en ese mundo el Presidente actual cumple con holgura su función de guía y la lentitud de su retirada es digna de quien ha asimilado su lugar en el museo del olvido.

No soy pesimista, solo soy un habitante que transitó varias etapas de nuestra patria y le duele asumir que en el presente sólo la codicia aplique sus oscuras leyes y hasta transiten libremente un grupo de apátridas que aconsejan con alegría asumir la dependencia colonial imponiendo hasta una moneda ajena. Nunca la miseria humana intentó con tanto éxito ocupar el lugar del respeto. ¿Qué sentido tiene votar en una sociedad donde hace poco más de cuatro décadas se impuso la ley del más fuerte? De nada sirve guardar las formas si no estamos dispuestos a recuperar lo esencial, que es su contenido. Democracia sin mejoría para los necesitados es tan solo una imposición más de la injusticia imperante. Mientras la política dependa exclusivamente de la riqueza de sus protagonistas, solo los de oscuros recursos podrán ser sus candidatos. Por ahora está permitido hacer política sin ideas mientras queda absolutamente prohibido intentarlo sin recursos. Llevamos décadas de decadencia, solo crece la deuda y la pobreza, y en esta elección todavía ni siquiera nos animamos a discutir la razón de semejante injusticia. Esperemos que la realidad nos obligue a enfrentarlo en la próxima. El optimismo se encuentra solo en el porvenir.

Seguir leyendo: