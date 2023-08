El camino hacia las PASO: radiografía de una elección decisiva para Argentina

Sergio Massa y Axel Kicillof en Merlo

La Odisea, un poema épico griego compuesto por 24 cantos y atribuido al poeta Homero, se erige como un faro intemporal de narrativa y significado. Se cree que esta epopeya fue forjada en los albores del siglo VIII a.C., en los enclaves de Grecia a lo largo de la costa occidental de Asia Menor. A medida que los argentinos se encuentran a las puertas de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), este antiguo relato cobra una nueva resonancia, entrelazándose de manera sorprendente con el tejido de la política contemporánea.

Así como Ulises emprendió su arduo viaje de retorno a Ítaca, la clase política se sumerge en una travesía igualmente desafiante en su búsqueda por conquistar el sillón de Rivadavia. En este contexto, La Odisea no solo se erige como una reliquia literaria, sino también como una metáfora vívida que marca el sendero de las próximas elecciones, las que nos reciben con una consternadora estadística: el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) registra aproximadamente 18 millones de ciudadanos argentinos que experimentan dificultades en la obtención de la canasta básica total, cifra que constituye un inquietante 38.7% del total de la población, encarnando de este modo un indicador elocuente de la contemporaneidad y, en paralelo, reflejando el desvanecimiento del proyecto político encabezado bajo el lema “Alberto Fernández Presidente, Cristina al poder”.

Ante este escenario, al trazar un paralelismo con los protagonistas de La Odisea, es plausible sostener que en su afán de emular a Ulises, Rodríguez Larreta se distingue como un líder componedor y estratégico, inmerso en la búsqueda de preeminencia al interior del conglomerado político “Juntos por el Cambio”. De manera análoga a Ulises, quien se ve compelido a afrontar incontables adversidades en su travesía de retorno a Ítaca, sorteando dificultades que ponen a prueba su sagacidad y coraje, Larreta encara también desafíos políticos, orientados a cimentar su posición como una figura preponderante en el panorama de la oposición. La totalidad de este entramado acontece en el seno de un contexto interno que, en lugar de proporcionar apoyo, ha minado su posición, evocando la imagen del tortuoso periplo plagado de obstáculos que Ulises enfrenta en su anhelo de regresar a su hogar.

Horacio Rodríguez Larreta y Maximiliano Pullaro

Del mismo modo que Penélope, la ingeniosa esposa de Ulises que mantuvo viva la esperanza durante la larga ausencia de su esposo, Patricia Bullrich se alza como una figura comparable en términos de tenacidad y su papel esencial como líder femenina dentro del movimiento Juntos por el Cambio. Su presencia encarna una persistencia similar, y su manifiesta intención para restablecer el orden en nuestra nación es digna de destacar. Bullrich personifica la candidatura que aboga por los principios de “ley y orden”, adoptando una postura firme frente a aquellos que erosionan el contrato cívico.

Sergio Massa podría ser equiparado a Eumeo debido a su función de mantener unida la facción oficialista. Al igual que Eumeo, Massa se esfuerza por asegurar la continuidad del peronismo en el poder, una tarea que se presenta como especialmente desafiante ante la persistente inflación en medio del proceso electoral, un dólar que sigue batiendo récords y un ajuste tarifario inoportuno en términos electorales. Entre todos los candidatos, es innegable que Massa enfrenta la tarea más ardua. Al mismo tiempo que asume un rol presidencial debido a la notoria ausencia de Alberto Fernández, debe promover su propia candidatura sin resaltar logros significativos. Ya nos tiene acostumbrados a sacar conejos de la galera, como el último, al recurrir a Qatar para pagar al FMI.

En La Odisea, Circe emerge como una hechicera desafiante que pone a prueba a Ulises con sus encantamientos. De manera análoga, Juan Grabois, identificado por su enfoque de izquierda y su involucramiento en movimientos sociales, podría ser equiparado con ella en términos de su habilidad para ejercer influencia y atraer a segmentos específicos del electorado, en particular, a aquellos fervientes partidarios cristinistas que se sienten insatisfechos con la figura de Massa. No obstante, hasta este momento, parece que Grabois no ha logrado establecer una conexión más allá de sus seguidores limitados, a pesar del respaldo de Axel Kicillof y sin un apoyo explícito por parte de CFK.

Patricia Bullrich y Néstor Grindetti en La Matanza

La figura mitológica de Polifemo, el cíclope, podría servir como una evocadora metáfora de la postura disruptiva personificada por Javier Milei en el contexto político argentino. Milei se ha erigido como un desafío intrépido a las convenciones políticas arraigadas, de manera paralela a cómo Polifemo desafió a Ulises en el curso de su odisea. Sin embargo, Milei, quizás a causa de su relativa inexperiencia, ha experimentado las repercusiones inherentes a ser engullido por su propio personaje. Más allá de la magnitud, o falta de ésta, en los votos que logre recabar, su influencia sobre el resultado definitivo de las elecciones es innegable.

En tan solo una semana, Argentina se encontrará inmersa en el proceso de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, un paso trascendental en el camino hacia la elección del próximo presidente de la nación. A pesar de ser el comienzo de un largo proceso electoral, esta primera cita reviste una importancia sin igual por diversas razones que trascienden las candidaturas en disputa.

El punto de mayor interés en este escenario electoral es, sin duda, la contienda interna dentro de Juntos por el Cambio, la principal coalición opositora. En esta esquina del ring político, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich protagonizan una batalla voto a voto, con el objetivo de obtener la designación como líder de la coalición. La trascendencia de esta lucha no se limita solo a definir el liderazgo opositor, sino que también influye en la dirección ideológica que la coalición tomará en los años venideros.

Javier Milei en Santa Fe

En el bando oficialista, el ahora frente renombrado como Unión por la Patria, enfrenta una contienda que aparenta ser entre Sergio Massa y Juan Grabois. Sin embargo, esta lucha encierra en realidad un indicativo crucial sobre la fuerza política de Sergio Massa. Las PASO servirán para medir su nivel de apoyo popular y determinar si es capaz de asegurar su lugar en la primera vuelta de las elecciones de octubre. Además, la persistente pero debilitada amenaza de Javier MiIlei, líder del movimiento libertario, añade un elemento de incertidumbre al panorama político.

No obstante, la relevancia de las PASO trasciende la mera definición de candidatos presidenciales. En esta coyuntura, también se disputan los puestos “complementarios” en cada lista electoral. Cada candidato, cada espacio político, busca posicionar a sus representantes en el Congreso y en otras esferas de poder. El 13 de agosto no solo será un día determinante para los ganadores, sino también para los perdedores, ya que la derrota en estas primarias podría sentenciar sus futuras carreras políticas.

Otro frente de suma importancia es la interna porteña, donde Jorge Macri enfrenta un desafío formidable en la figura de Martín Lousteau. Aunque las predicciones iniciales no apostaban por una competencia reñida, la realidad se dibuja con matices más complejos. La elección en la ciudad de Buenos Aires tomará un papel protagónico en la conformación del escenario político futuro, aportando su propia cuota de incertidumbre y potencial cambio.

En este panorama de enfrentamientos y definiciones, el escenario de poder argentino tomará una nueva forma. Quien resulte electo como próximo presidente de la nación encontrará un contexto político moldeado por estas elecciones. Además, tanto Mauricio Macri como Cristina Fernández de Kirchner, figuras preeminentes en el espectro político argentino, observarán desde la distancia cómo sus sucesores toman la delantera y asumen un rol central a partir del 14 de agosto, una vez que los resultados de las PASO sean revelados.

Las PASO no son solo una parada previa en el proceso electoral argentino. Son una encrucijada en la que se definen liderazgos, orientaciones ideológicas y futuros políticos. Los resultados del 13 de agosto resonarán no solo en las campañas que los precedieron, sino en la configuración del futuro político del país. El análisis de estos comicios trasciende los nombres de los candidatos para revelar la dinámica y la dirección de una nación en constante búsqueda de su camino.

Seguir leyendo: