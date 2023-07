La ciberextorsión aumenta un 40% por año

La suplantación de identidad suele ser una de las formas que adquieren los ciberataques (Freepik)

Los diferentes formatos de extorsión online aumentan año a año. El cálculo interanual indica que crece al 40%. Desde Ransomware, el ciberdelito del triple efecto “hackeo, secuestro y extorsión”, hasta el formato de Sextortion, ejecutado de forma quirúrgica o al azar, donde el que pica, ¡pica!

Además del tipo de víctima, el Ransomware es inocultable, y este es su principal elemento de coacción. Las extorsiones sobre las personas, especialmente “sextortion” son procesadas en privado y en total silencio y, como consecuencia, generan miedo y vergüenza.

La eficiencia de estos ataques crece continuamente y al mismo ritmo que nuestra digitalidad y el proceso de transformación digital al que nos empujó compulsivamente la pandemia. No solo los gobiernos y grandes empresas son víctimas, ya que hoy las personas de a pie y las pymes, están en la mira.

Te puede Ransomware: el “secuestro de datos” es el ciberdelito que más creció en 2023

Las pymes que intentan reducir costos y no invierten en capacitar adecuadamente al personal sobre cómo administrar los datos, sus sistemas y su seguridad y evitar ataques de phishing, más tarde o más temprano, van a sufrir daños inexorablemente.

Ya se plantea que el costo del Ransomware será de u$s 42.000 millones a nivel mundial al final del 2024. Es necesario reconocer que la proyección indica que el 75% de las organizaciones serán víctimas más de una vez para el 2025.

Algunos de estos incidentes en el ámbito corporativo o empresarial, son a menudo la primera etapa de un ataque de suplantación de identidad, donde se secuestra el correo electrónico de personas de confianza y se utilizan para enviar mensajes de estafa para engañar y solicitar transferencia de fondos al estafador.

La sextortion ocurre a través de redes sociales

Las campañas de sextortion al azar, que llegan por mail, siguen cosechando víctimas; recibir un mail que informa “un malware tomó control de tu cámara y micrófono, obtuvo tu lista de contactos, te tiene grabado mientras disfrutas de porno y debés pagar para que no difundan el contenido, íntimo y privado”. De esta forma aprovechan el miedo y la vergüenza de las personas a que se expongan sus momentos privados. Así, las estafas de sextorsión son peligrosas y en algunos lugares del mundo han provocado suicidios por temor a la difamación social.

La sextorsión también ocurre a través de las redes sociales, consolas de juegos y juegos on-line, plataformas de mensajería, aplicaciones de citas. Los estafadores suelen ser expertos en copiar perfiles y sitios web, que realmente es cada vez más fácil. Existen discrepancias entre sus citas y referencias y otros perfiles públicos, declaran amor a primera vista, se muestran interesados en participar en actividades íntimas online rápidamente; crean historias falsas como miembros de una familia que no se encuentra bien, o crisis de salud; situaciones urgentes, hacen el cuento de que están en proceso de obtener visas y envían regalos, alguien a quien acabamos de conocer se insinúa.

Algunos de los elementos comunes que observamos en las estafas son las amenazas a las víctimas, creando pánico y miedo. Que establecen un límite de tiempo para las transferencias de dinero (generalmente entre 12 y 24 horas), luego el estafador guarda una copia de los actos sexuales y comienza a enviar clips al comienzo de cada conversación. Los estafadores envían instrucciones sobre cómo comprar bitcoins y transferirlos, explican con lujo de detalle cómo van a chantajear, y brindan explicaciones técnicas, creando una sensación de impotencia en sus víctimas.

Te puede interesar: Ciberdelito económico: cuáles son las estafas más comunes y qué recomiendan los expertos para evitarlas

La reacción de las víctimas es bastante similar, intentan hacer desaparecer esta situación, debido al pánico que genera la difamación social y el estrés emocional.

Siempre es importante tener en cuenta; no desesperarse, no asustarse. El primer paso es reconocer que uno es la víctima y que se necesita ayuda. Incluso si las víctimas pagan, no hay garantía de que los estafadores paren, guardar y documentar toda la comunicación con el delincuente. Apenas sea posible se debe proteger todos los perfiles de redes sociales, configurarlos privados, habilitar la autenticación de dos factores. Reportar contenido inapropiado en las plataformas de redes sociales, siempre denunciar a la Justicia y en caso de menores, hablar con un adulto de confianza y pedir ayuda.

La edad no es una referencia para sentirse a salvo. Hay víctimas de todas las edades. Nunca chatear, tener citas o involucrarse emocionalmente con extraños sin verificar quiénes son. Nunca compartir fotos y videos íntimos en ninguna plataforma online.

Los estafadores suelen tener fotos de perfil falsas, motivos poco claros, personas emocionales desequilibradas y comportamiento pasado poco claro, y en su mayoría son personas que buscan solo una relación sexual o que planean extorsionarte por dinero.

Seguir leyendo: