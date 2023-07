La caída alemana

Faltan hoy élites que sacrifiquen sus intereses personales por una causa mayor. REUTERS/Lisi Niesner/Foto de archivo

Cuando Napoleón conquistó Austria en 1809, fijó su residencia en Viena y mantuvo a Alemania bajo su dominio, un estudiante de Sajonia de 17 años decidió matar a Napoleón. Los jóvenes en Alemania estaban hartos de ser empujados por las grandes potencias porque eran demasiado débiles para hacerles frente. Mientras Napoleón inspeccionaba un desfile, el joven Friedrich Stapß corrió hacia él con un cuchillo. La guardia de Napoleón lo interceptó rápidamente. “Si te perdono ahora, ¿cómo me lo agradecerás?”, preguntó Napoleón, a lo que Stapsis respondió: “No te mataré menos por eso”.

Napoleón ordenó entonces su ejecución: “¡Viva la libertad! ¡Larga vida a Alemania! ¡Muerte al tirano!” Stapß gritó a los espectadores como las últimas palabras. Uno puede pensar lo que le gusta de gente como Stapsis. Pero todavía creían en algo y estaban dispuestos a dar la vida por ello. Es diferente hoy. La dirigencia alemana no tiene más objetivos

Según una encuesta, en caso de guerra, uno de cada tres o cuatro alemanes abandonaría Alemania lo antes posible, y solo uno de cada diez alemanes lucharía. Una nación por la que nadie quiere luchar está condenada. Por lo general, los Estados fracasan no porque sean derrotados, sino porque se dan por vencidos. Debido a la heterogeneidad étnica de los EEUU, los intelectuales estadounidenses siempre se han sentido impulsados por el temor de que el estado pueda colapsar.

El eminente historiador Arthur M. Schlesinger escribió en su libro The Disuniting of America: “¿Qué sucede cuando personas de diferentes orígenes étnicos, que hablan diferentes idiomas y practican diferentes religiones coexisten en la misma región geográfica y bajo la misma autoridad política? Si no los une ningún propósito común, la animosidad étnica los separará. (...) La pregunta que enfrenta Estados Unidos como sociedad pluralista es cómo defender culturas y tradiciones preciadas sin romper los lazos de cohesión social: ideales compartidos, instituciones políticas compartidas, un idioma y una cultura compartidos, un destino compartido”.

Hoy, esta cita se aplica mejor a Alemania que a los Estados Unidos. Alemania, sus élites y cancilleres ya no persiguen un objetivo moral más amplio que convierte al país en una sola entidad. Es interesante que inmediatamente después del colapso de la Unión Soviética en 1989, Alemania perdió la voluntad de los imperativos estratégicos mientras que hasta entonces había estado trabajando con éxito como una orquesta finamente afinada con el Canciller como director al frente para la supervivencia y el resurgimiento de Alemania como una potencia líder en Europa. ¿Qué le pasó a la sociedad alemana que le hizo perder de vista las grandes cosas de hoy? Llegó al poder una generación que no conoce catástrofes.

El objetivo final se convirtió en silencio en un mundo cada vez más ruidoso.

Después de 1989 se instauró algo parecido a la comodidad. La leche y el gas ruso fluían para la industria, las empresas alemanas ganaban mucho dinero con energía barata como ventaja competitiva. Alemania creía que podía mantener o aumentar su prosperidad aislándose del resto del mundo y comerciando. El objetivo final ya no era el desarrollo, la innovación, el crecimiento y la actitud defensiva, sino la prosperidad en la paz eterna en un mundo que se hacía cada vez más ruidoso.

Podían darse el gusto porque el estado más poderoso del mundo había extendido su paraguas protector sobre el país. De la nada, el país más grande de Europa tuvo que manejar una serie de crisis, cuyas consecuencias, como una serie de fichas de dominó que caen, finalmente llevaron a una mayor inestabilidad política interna y despertaron a los alemanes de su letargo. En 2008 la crisis económica y financiera y el ataque ruso a Georgia, en 2011 Fukushima y la eliminación nuclear, en 2014 la anexión rusa de Crimea, en 2015 la crisis de los refugiados, en 2022 la invasión rusa de toda Ucrania. En 2008, el crecimiento económico en Alemania se vio sacudido. En 2011, el apagón nuclear hizo al país dependiente del suministro de gas procedente de Rusia, en 2015 se desbordó la cohesión social y surgieron conflictos de identidad, y en 2022 se agudizaron todos los efectos desencadenados por las crisis anteriores: inflación, conflictos de identidad, suministros energéticos caros, desindustrialización y finalmente una indefensión militar que casi destruye el orden de seguridad europeo.

Dos personas tienen la mayor responsabilidad por los trastornos económicos, domésticos y geopolíticos de hoy: Gerhard Schröder y especialmente Angela Merkel. Seguramente, en retrospectiva, es fácil saberlo mejor. Por lo tanto, la crítica debe ser precisa. En este punto hay que ignorar la génesis del conflicto de Ucrania y concentrarse exclusivamente en Alemania. Tenía sentido desde el punto de vista de la política económica y de seguridad seguir una estrategia de cooperación con Rusia. Lo que no tenía sentido era no construir militarmente y volverse económica y políticamente dependiente existencialmente.

Dos explicaciones del fracaso de los políticos alemanes

Este nivel de falta de preparación no tiene precedentes en la historia reciente de Alemania. Por lo tanto, la pregunta central es: ¿por qué Schröder y Merkel no estaban preparados para esta situación? Una explicación podría ser que, debido a la fragmentación del panorama partidario, ya no hubo una concentración de poder en manos del Canciller Federal para la adopción de proyectos estratégicos. La pregunta sigue siendo si nuestro sistema democrático en su forma actual con representación proporcional hace que las decisiones importantes sean imposibles. O si se debe a la falta de liderazgo del Canciller. La verdad probablemente se encontrará en algún punto intermedio.

La segunda y más probable explicación sería que el rearme y la emancipación de Rusia, si bien la seguridad de sus ciudadanos e intereses es el deber supremo de un estadista, habría supuesto un riesgo demasiado grande para su propio poder. Los socios de coalición de Schröder y Merkel podrían haber bloqueado las medidas. Pero precisamente en esos momentos, cuando no había alternativa a los intereses estratégicos de Alemania, los cancilleres debieron plantearse la cuestión de la confianza y correr el riesgo, porque era su deber de estadistas. Hasta ahora, todos los cancilleres habían puesto al país antes que a sí mismos.

Helmut Schmidt perdió el poder por la decisión de doble vía de la OTAN, Gerhard Schröder por su Agenda 2010. Porque los intereses a medio y largo plazo eran más importantes que el cargo de Canciller. No se les podría haber criticado por haberse atrevido a intentar una preparación estratégica y fracasado. Pero hay que criticar a Angela Merkel por no intentarlo siquiera. De hecho, aceptó de buena gana la incapacidad para defenderse y la dependencia porque obviamente creía que no pasaría nada. Entonces, ¿cuál es la razón de la falta de una política estratégica? Tiene menos que ver con la naturaleza de la falta de continuidad estratégica en una democracia que con la decadencia moral.

El liderazgo alemán ya no persigue grandes metas

El liderazgo alemán ya no persigue grandes objetivos por los que aceptaría una pérdida de poder. Los cancilleres federales hasta Helmut Kohl nacieron todos antes de 1945. Experimentaron directamente el período de la posguerra. Debido a experiencias traumáticas, sus prioridades diferían de las de los cancilleres nacidos después de 1945. Porque se trataba de la supervivencia del país. Esto es diferente hoy porque los cancilleres tienen el lujo de poder elegir entre los intereses del país a mediano y largo plazo, donde las consecuencias de sus acciones no se notan de inmediato, y el poder personal, es decir, la reelección.

Los cancilleres optan por la segunda opción porque las circunstancias no ponen en peligro la vida. Las grandes cosas no fracasan por falta de análisis del problema, sino por voluntad política. Y el Canciller Federal es quien encarna y hace cumplir esta voluntad. Es sorprendente que los cancilleres alemanes apenas cometieran errores estratégicos hasta 1989, mientras que después de 1989 se están acumulando hasta el techo. Las circunstancias de tener que luchar por la existencia parecen haber tenido un efecto que faltaba después de 1989 porque solo se conocía la ascensión. La prosperidad transforma sociedades que no tienen que luchar para existir. Los valores se desdibujan, el secundario pasa a ser el principal. El equilibrio entre el individualismo y lo colectivo se sale de control y el beneficio personal se convierte en el factor dominante. Fenómenos trascendentes como la fe, la ideología y la religión apenas tienen peso público en Europa. Pero son mediadores esenciales de la moral y los valores.

No es casualidad que ambos (la moral y los valores) estén desapareciendo al mismo tiempo. Para Stapß y sus contemporáneos, las catástrofes eran un compañero constante. La moralidad estuvo más presente porque los tiempos difíciles hacen que las personas busquen orientación espiritual y se comprometan con un objetivo general. En última instancia, esto movilizará todas las fuerzas del país para salir de la lamentable situación. Si en el momento de la catástrofe todos insistieran en priorizar sus intereses personales, sería el fin del Estado. Por lo tanto, las élites deben predicar con el ejemplo.

Hubo esos tiempos. Durante la Primera Guerra Mundial, el 1 por ciento superior de la élite británica constituía el 10 por ciento de todos los oficiales asesinados en el primer año de la guerra. Muchas familias aristocráticas que poseían innumerables propiedades perdieron a sus herederos en esta guerra. Eso es lo que nos falta hoy: élites que sacrifiquen sus intereses personales por una causa mayor. Esa es la parte más difícil para nosotros hoy.

Muamer Bećirović investiga la historia de la diplomacia y la política internacional. En enero de 2024 publicó una biografía sobre el diplomático y estadista austriaco de la era posnapoleónica, el príncipe Klemens von Metternich.

