Particularidades del “Ministro-Candidato”

Sergio Massa, candidato a presidente por Unión por la Patria

Si algo le faltaba a esta inédita campaña electoral, que se desarrolla no solo en un contexto de profunda crisis económica y social, sino también en un clima de expectativas negativas y altos niveles de frustración y enojo de amplios sectores de la opinión pública, es la presencia de un “ministro-candidato”.

Si bien algunas encuestas lo muestran, apenas a tres semanas de las PASO, como el candidato que potencialmente más votos cosecharía a nivel individual, esta proyección está muy lejos de allanarle el camino hacia el “sillón de Rivadavia”. Es que este piso electoral responde más a la alta fragmentación de una oposición enfrascada en una disputa encarnizada que a las fortalezas de su candidatura.

Probablemente solo así pueda explicarse la paradoja de un “ministro-candidato”, en el marco de una inflación anual de tres dígitos que horada sistemáticamente los salarios, una caída interanual de la actividad económica del 5%, una altísima volatilidad cambiaria, y una pobreza que ya es una realidad lacerante para el 40% de los argentinos. En un país “normal”, al funcionario responsable de semejante contexto macroeconómico ni se le ocurriría ser candidato o, si en un trasnochado delirio se lo planteara, sus propios colegas habrían de conminarlo a desistir.

Sin embargo, en esta Argentina sumida en una profunda decadencia, Massa no solo sería el candidato más votado en las PASO, sino que continuaría manejando la economía hasta las elecciones generales, y mantendría algunas chances -por cierto, escasas- en materia electoral. Postales de una Argentina convertida en un aquelarre en el que a menudo se tiene la sensación de “que todo es posible”, incluso aquellos escenarios que a priori se perciben como los más delirantes.

Massa, claro está, se enfrenta a múltiples desafíos y contradicciones que le serán muy difíciles de resolver, más allá de su conocido voluntarismo a menudo rayano con cierta ingenuidad y su cercanía con el establishment local y estadounidense. Si bien el Massa candidato considera que su rol de ministro es más una fortaleza que un problema, esa doble faceta lo expone a manifiestas contradicciones: concretamente, a la necesidad que tiene como ministro de cerrar cuanto antes un acuerdo con el FMI que evite un agravamiento de la precaria situación macroeconómica que, a la vez, podría requerir aceptar algunas cláusulas (devaluación y mayor esfuerzo fiscal) potencialmente muy gravosas para el candidato.

No es ese el único gran obstáculo que enfrenta el pragmático dirigente tigrense. Después de haber logrado, en el último round y a segundos de la campana final, un cierre de listas favorable, si creyó que podría manejarse como candidato con absoluta autonomía, parece haberse equivocado.

Si bien es un hecho innegable que, por primera vez en 20 años, el kirchnerismo no protagonizará la disputa presidencial con una presencia en la fórmula, eso no significa que al candidato le sea fácil desmarcarse. En este caso el condicionamiento no se deriva, como fue en el caso de Scioli con la presencia de una suerte de “comisario político” en el binomio presidencial, sino que se manifiesta en la centralidad y protagonismo que viene teniendo Cristina Fernández de Kirchner en los principales actos de campaña.

En las terminales del Frente Renovador, fieles al sempiterno optimismo de su líder, buscan analizar este renovado protagonismo de la vicepresidenta en términos positivos para el aspirante presidencial. El argumento, en este caso, es que “ponerle el cuerpo” a la campaña massista, ha tenido un efecto positivo para galvanizar el apoyo de los referentes, la militancia, y el voto duro kirchnerista. Más aún, cuando éstos habían quedado un tanto desencantados por el abrupto final de la épica que procuraba encarnar la efímera candidatura de Wado De Pedro.

Sin embargo, aunque esto fuera cierto, si Massa aspira a perforar el piso del 34% obtenido en las últimas elecciones, necesitará imperiosamente persuadir a votantes blandos, incluso a aquellos refractarios al cristinismo, y recuperar algunos de los votantes que lo supieron apoyar cuando decía representar a la “ancha avenida del medio”. El dilema está muy claro: la cercanía al kirchnerismo le aseguraría el voto duro y un piso que para las PASO puede ser “alto”, pero una excesiva “kirchnerización” de su discurso y su campaña pueden conspirar contra la posibilidad de intentar persuadir a los independientes para erigirse como una opción competitiva de cara a las generales de octubre.

Así las cosas, su equipo estratégico, contagiado del voluntarismo del candidato, especula que un triunfo de Patricia Bullrich en las PASO de JxC le permitirá a Massa apropiarse del discurso de la moderación y la responsabilidad, facilitando una transición ideológica entre las PASO y las generales. Suena difícil, pero, en esta Argentina “casi” todo es posible.

