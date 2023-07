Crímenes de familia: una historia que se repite

César y Emerenciano Sena, y Marcela Acuña, la familia acusada por el crimen de Cecilia Strzyzowski

En estos días es noticia el caso de Cecilia sucedido en Chaco, definido como un homicidio premeditado triplemente calificado: por el vínculo, por femicidio y por el concurso de dos o más personas. Secuestro, asesinato, indagatoria a testigos y temor de los vecinos son algunos de los rasgos que describen los medios acerca del asunto.

Es interesante retomar la película Crímenes de familia (2020), la cual ahonda en dos grandes temas; por un lado, la corrupción en la justicia que beneficia a una familia acomodada y, por otro, pone en cuestión a las costumbres, creencias y a las formas de ser y hacer propias de ciertos sectores sociales.

El largometraje muestra el modelo patriarcal de una sociedad clasista y con una moral y una ética determinada, que se amolda a la clase social a la que pertenece cada personaje. Una familia tipo, de clase media acomodada, con una figura paterna que abastece y aborda los problemas con dinero, aunque es consciente que no esa no es la forma de la solución de los mismos. En cuanto a la madre, se representa a una figura sobreprotectora, quien lejos de aportar soluciones, sostiene un malestar familiar a través de un enceguecimiento por el hijo ya adulto que no ha encontrado un trabajo que lo satisfaga, con emprendimientos fuera de la ley, y en relación con una joven, quien lo acusa de violencia de género; aunque la familia en cuestión creen que las acusaciones son artilugios de la chica. En la misma casa, convive una joven quien realiza las tareas domésticas, con un hijo de 3 años, a quien consideran casi un nieto. Esta última es acusada de un crimen. En definitiva y, sin “spoilear” la película, se plantean dos juicios; en el primero un joven de clase media, acompañado por una justicia más “benevolente” que en el segundo, el de una pueblerina proveniente de un contexto vulnerable.

El film vale la pena por donde se la mire. Desde lo visual hasta el discurso más profundo. El diálogo en la cárcel entre la empleada doméstica con la psicóloga de turno, especialista en violencia de género, es el punto nodal, a mi criterio. Poder poner en palabras, las pocas que podía expresar la mujer vulnerada, pero ayudada por la profesional, provocan el giro tan esperado e instan a que el espectador reaccione.

Cecilia Strzyzowski

Quienes pasamos cierta edad, hemos crecido en sociedades sumamente enquistadas y con costumbres machitas naturalizadas donde la figura de la mujer era (y es) reducida a tareas que un hombre no haría o al menos no diría que lo hace. Me permito una autoreferencia para ejemplificar lo antedicho. Hace unos 25 años atrás, alguien llamó por teléfono a mi casa para hablar con mi marido y mi hijo varón de 3 años atendió y le dijo que su papá no podría responder porque estaba lavando los platos, a lo que la persona le respondió: “Esa no es tarea de hombres”. El niño, con un padre deconstruido, le explicó: “en esta casa los hombres sí lavan los platos”

No alcanza con que el hombre haga las tareas domésticas, ni con que la mujer ocupe lugares de poder, tampoco con salir a la calle y gritar: “Dejen de matarnos”, pero al menos es el puntapié inicial para mostrar la punta del iceberg.

Volviendo a la película, el gran salto cualitativo se da cuando una mujer de unos 60 años, con una mirada patriarcal enraizada, puede tomar conciencia de lo que le toca vivir y, además, dar un giro y ser empática con otras mujeres, más allá de su dolor personal. La sororidad, la hermandad y la red de apoyo que se refleja al final de la película dan cierta tranquilidad al momento que parecía que todo se enredaba todavía más.

Creo que es primordial abordar esta problemática para que los adultos de hoy podamos cambiar y para que niños, niñas y jóvenes crezcan en ambientes donde la igualdad sea el piso y no el objetivo a lograr. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer. Si bien la se reglamentó la Ley Micaela, de capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los tres poderes, aún necesitamos desarticular discursos y prácticas sociales.

Planificar un nuevo parámetro cultural, que permita un nuevo contrato social, es plantear el desplazamiento de la violencia y sustituirla con este otro modelo que tenga un impacto efectivo sobre la realidad; es promover líneas de investigación para profundizar sobre la naturaleza, causas y consecuencias de la violencia y en nuevas propuestas de intervención que permitan avanzar en su erradicación. Estas líneas de trabajo, responsabilidad del Estado, sin dudas, también necesita de la toma de conciencia de la sociedad civil a fin de romper con una visión cristalizada en una sociedad que replica estereotipos definidos de antemano.

Obviamente los medios de comunicación pueden hacer un gran trabajo al respecto. Asegurar la igualdad de género entre niños y niñas, significa educar en las mismas oportunidades, los mismos derechos y deberes, desafío para continuar en la senda de los derechos humanos, con plena inserción en la sociedad en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres.

Somos todos/as responsables de cambiar no sólo discursos, sino también formas de ser y hacer al interior de nuestras familias para lograr la igualdad tan proclamada, pero tan poco ejercida en la práctica.

