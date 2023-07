Ley de Alquileres: qué pasó luego de los primeros tres años

Retraso del mínimo no imponible de Bienes Personales y Revalúo Inmobiliario: Bienes personales tiene alícuotas que van desde 0,5% hasta 1,25%. Cuando la suma de todos los bienes gravados situados en el país es inferior a $11.282.141 no se abona el impuesto. Estos valores están desfasados de los reales ajustados por inflación. A su vez se le sumó el revaluó inmobiliario (la valuación fiscal se multiplica por 4 generando que los que estaban exentos del pago de Bienes Personales ahora tengan que pagarlo). El retraso del mínimo no imponible para el pago de bienes personales es una trampa para el futuro inversor en el mercado inmobiliario. En 1991 cuando se incorporó este impuesto el mínimo era de US$ 100.000; 33 años después es de USD 22,792.