Los derechos de las mujeres tienen la pollerita corta en las listas electorales

Argentina es un país pionero, faro y ejemplo en derechos de las mujeres y diversidades de la región y el mundo. Sin embargo, en las listas electorales del 2023, en los discursos y en la campaña electoral se ve un claro retroceso. Y un mensaje todavía peor: el feminismo tiene la pollerita corta y ahora tiene que borrarse del debate público.

No es un ataque por las derrotas, sino por las victorias. Y eso es lo más peligroso. Porque el mayor ataque al movimiento de mujeres y de la diversidad sexual no es por los logros conseguidos, sino por lograr transformaciones sociales, en un mundo en el que los cambios que se proponen son para retroceder -quitar derechos laborales, eliminar derechos jubilatorios, ganar menos, pagar más, dejar de tener moneda nacional, perder garantías democráticas a protestar- y no para sumar más posibilidades de cuestionar al poder (económico, social y político) y tener más poder (propio y colectivo) para vivir más y mejor.

Los derechos conseguidos en tiempo récord -en perspectiva histórica- hacen que un país futbolero ahora tenga pibas que puedan jugar a la pelota en el recreo, en las canchitas de alquiler por horas y en el mundial femenino, que puedan manejar camiones y ser guardias en los trenes las que antes tenían que quedarse quietas en su casa, cobrar una jubilación cuando trabajaron full life como mamás y decidir la maternidad por deseo y no por obligación o por falta de acceso a métodos anticonceptivos.

También son las mujeres (en sus reclamos sociales, sindicales y políticos) las que lograron que los hombres puedan cobrar un plus para llevar a sus hijos a un jardín maternal (con la ampliación a los trabajadores en la reglamentación de la norma para cobrar por el cuidado de hijos e hijas de hasta 3 años) y que ahora se discuta la ampliación de la licencia por paternidad en un proyecto de consenso que puede llevarla de 2 a 45 días.

Las mujeres interpelaron la violencia de género en los partidos políticos y eso les sale caro a pesar que las consecuencias las pagan otras mujeres víctimas de abusos, maltratos y femicidios. Ahora les dicen “Acá no sobra nadie” si se quiere expulsar a un varón cuestionado y ellas son tachadas o relegadas a lugares inferiores o a poca exposición mediática si su pelea tiene marca de género. Además el costo de un lugar relevante es recibir violencia política, amenazas o intentos de femicidio. Un precio demasiado alto en el que el costo es tan alto que a veces ya no hay que correrlas, se corren por los niveles intolerables de maltrato.

Las leyes que mejoraron la vida personal, cotidiana y amorosa lograron que las personas se casen por amor y no por elección sexual y que se vean en el espejo tal como quieren ser sin ser castigadas por la policía o ridiculizadas en una mesa de votación por una elección que tenían que hacer para elegir cargos ajenos pero que no podían hacer para elegir su propio destino. Pero ahora las personas que pueden ir a votar con su DNI autopercibido o no binario no van a encontrar tantas candidatas que sigan profundizando en derechos o representando a quienes no tenían voz.

El Observatorio Feminista de Tucumán junto con CLADEM hicieron una campaña para que no haya candidatos con denuncias por violencia de género

Las transformaciones ya pertenecen a toda las sociedad. Eso está bien. Salvo si la reacción misógina -incluso protagonizada por mujeres- puede hacer retroceder lo que hoy ya es parte de nuestra vida y de la posibilidad de vivir de formas diferentes y con los mismos derechos. Vimos, por ejemplo, a una candidata que se atreve a decir en la cara de un varón que está casado con otro hombre que no hubiera votado para que tenga su libreta roja, pero que ahora ya las cartas están echadas y no le va a quemar sus papeles y su lazo afectivo y legal.

Es fácil oponerse a los cambios y después hacer que esos cambios parezcan normas aceptadas por quienes pueden ponerlos en riesgo o frenar todo cambio que venga de ahora en más. Las mujeres que llegan a la política llegan porque otras abrieron puertas. Pero, es un fenómeno latente, el de muchas candidatas que llegan para cerrar las puertas de las que se las abrieron a ellas.

Las personas que pueden besarse, conocerse y disfrutarse con el matrimonio igualitario no son solo las que votaron a quienes votaron las leyes, ni a quienes no la hubieran votado en su momento, ni las que van a votar a personas que están en contra de su deseo en la intimidad sino que son para todas. Son derechos que corren riesgo de ser derogados -por eso es tan peligroso el escenario de vade retro las feministas son satanás- pero que, en su mayoría, ya constituyen un piso de argentinidad con derechos incluidos en nuestra vida diaria.

REUTERS/Carla Carniel

Hay muchos ejemplos de lo mucho que nos parece natural y costó tanto trabajo, luchas, marchas, notas y debates públicos: la anticoncepción gratuita que incluye métodos nuevos o más caros como el chip subdérmico; el descenso del embarazo adolescente; el ingreso de chicas jóvenes, de barrios populares, que ingresan a trabajos mejor pagos que la limpieza de casas como el transporte o las fábricas con robots para que armen piezas de autos; la posibilidad de realizarse tratamientos de fertilización asistida o reproducción sin ser estrellas de la farándula o millonarias.

También podemos contar lo que antes nadie contaba: la profesionalización del futbol femenino con televisación e hinchadas que las alientan y aplauden; la educación sexual para evitar que los chicos y las chicas puedan ser abusadas en sus casas o los colegios; el apoyo a las mujeres que quieren ser madres y les faltan recursos; la jubilación para las madres que cuidaron a sus hijos, el aborto legal sin morirse ni pagar fortunas en clínicas clandestinas con su salud a la suerte de una praxis sin control público.

Lo paradójico es que hoy la campaña electoral muestra más a las mujeres que perdieron la pelea para que no avancen los derechos sexuales. En un país triunfalista se condecora, paradójicamente, a las derrotadas. Es una revancha de los sectores que no pudieron frenar el matrimonio igualitario, el cupo laboral trans y el aborto legal usar los espacios logrados para garantizar paridad de género hoy sean ocupados, en espacios protagónicos, por quienes relegan los reclamos de la igualdad de género o demonizan la libertad sexual.

Sin embargo, las diputadas, militantes o expertas que pelearon por los derechos que hoy parecen un paisaje natural son excepción y no regla en las listas y, contradictoriamente, ocupan un lugar preponderante en las boletas de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO); en las campañas y en las entrevistas televisivas las mujeres y varones referentes que jamás hubieran votado las leyes que hacen de Argentina un país diverso, democrático y más igualitario que antes y que otros países de la región.

En un país con tantos problemas que resolver -y con gestiones alternadas de gobierno- con una inflación galopante que asfixia la garganta, quita el sueño y agujerea el bolsillo el problema de los votos que se van no es por qué las madres tengan un sustento cuando envejecen; que las hijas e hijos víctimas de femicidio puedan seguir estudiando gracias a la Ley Brisa que les da un respaldo mínimo para comer y estudiar; que las chicas y chicos que tienen sexo no tengan que depender de la poca plata que les toca en el reparto familiar para poder cuidarse y que haya personas que pueden disfrutarse tal cual son y tener un trabajo digno.

El atractivo de los votos que vienen no es tampoco suponer que los feminismos provocaron cambios pero fueron demasiado provocadores y ahora le toca la expulsión, la invisibilización o la minimización en la política. Dejar afuera a jóvenes y luchadoras, poner últimas a las que primero hablaron o apenas dejar a algunas y en lugares secundarios con una visibilización reducida es un castigo por haber luchado por vivir en un país que castigue menos a las mujeres, las personas trans, gays y lesbianas.

Las leyes que ampliaron derechos supieron discutirse con transversalidad partidaria, transparencia ante la sociedad, participación social, exposición de ideas diferentes y una calidad democrática mucho más alta que la rosca que hoy envuelve como una serpiente a la política argentina. Y vuelve a tirar veneno a las que defendieron que las mujeres y las disidencias tengan una vida con más orgullo, protección y posibilidades.

