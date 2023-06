La culpa es mía

Juan Manzur y Wado de Pedro

Intento explicar lo que nos pasa a muchos, demasiados. Nosotros creímos y nos jugamos por un mejor mañana, pero ganaron ellos, los de siempre; mejor dicho, los de casi siempre en nuestras tierras, los peores. Somos los de antes, los de siempre, los creyentes. Creo en Dios y admiro al Santo Padre, un elegante empleado de los que se robaron todo dejó de saludarme, a mí no me molesta su degradación de alcahuete de los de siempre, sin embargo él no está dispuesto a perdonarme mi fe. Una situación que se repite, la impunidad y el desparpajo se despliegan en las posmodernas oligarquías improductivas. A ellos el Papa les queda grande y es que la fe cuestiona la perversión de la injusticia de los banqueros. Hay una cultura de los nuevos ganadores, arrastran cierta cuota de misterio, riquezas que abundan sin explicación de su origen ni la necesidad de hacerlo.

El peronismo era un sueño de obreros heredado por una generación con vocación de compromiso, hubo miles de vidas entregadas para que algunas decenas de vivos aprovechen la crisis de dirigentes o la desmesura del poder del dinero y nos conviertan en colonia. Fuimos patria hasta con la cuestionada oligarquía, ella nos traía las mejores artes de la vieja Europa, llenaron los museos. El golpe se llevó miles de vidas y la vocación de dignidad que hasta ese entonces, nunca nos había abandonado. El golpe fue los desaparecidos, la derrota militar y la deuda infinita. El llanto de las vidas heroicas engendró la deformación de los derechos humanos para guerreros fracasados. Los deudos merecen consuelo y respeto, no prebendas que los dejan en el dudoso lugar del que heredó lo que no le correspondía y reivindicó lo que ni siquiera entendía.

Teníamos 4 por ciento de desocupación y 6 mil millones de deuda y a eso vinieron, a saquear la patria. No son liberales, la libertad es digna de respeto siempre y cuando no la usen para saquear sociedades. Apoyé a Luder y gano Alfonsín, era mucho mejor. Lo acompañé en el conflicto del Beagle, en esa ocasión nos ayudó la Iglesia, la que mi ex amigo -hoy nuevo rico- cuestiona y agrede. Mis convicciones y mi fe no son rentables, dudo que se pueda sostener lo mismo acerca de sus odios. Resulta complejo explicar que el país donde el mercantilismo ejercita su peor experiencia de destrucción social para saquear recursos a la vez reciba el regalo de un Papa, de un Pontífice que viene a confrontar la fe, el testimonio y la solidaridad contra las miserias de una lacra humana sin patria ni bandera. No tienen derecho a atacar nuestras creencias si nosotros ni nos ocupamos de desnudar la pequeñez de sus miserias.

La culpa es mía porque luego apoyé a Menem y me fui a los dos años, no logré formarme en el deporte de la coima. Conocí a Lilita que me aburrió con su originalidad y su moral de elegantes. Apoyé a Néstor Kirchner pero duré hasta que vino Cristina y luego, la muerte del fundador nos convirtió en una cantera de odios del viejo marxismo sin pena ni sentido. Hasta me anime a acompañar a Macri, no acepte ni un cargo ni un nombramiento, fue cuando me di cuenta que la codicia es parienta de la mediocridad. Los conocí a todos y no me enriquecí con ninguno. Me ofrecían compartir la complicidad pero es una pasión que no me excita. Me fui enterando -como muchos- de la existencia de retornos en algunas privatizaciones, lentamente me fueron corriendo de sus Medios fue cuando supe que la libertad de prensa termina en el consejo del avisador. Siempre suelen ofrecer embajadas, siempre; es una forma rentable de comprar silencio. Con los Kirchner estuve mucho pero saludablemente a la distancia, no me gusta que me humillen y esa gente no tiene pares.

El poder del dinero se impone a toda expresión de dignidad. Los nuevos ricos de las privatizadas contratan algún sicario extranjero para atacar al Santo Padre. En otro tiempo imaginé que pertenecían a alguna sociedad secreta pero estaba equivocado, son una enfermedad del presente sin otra explicación que la falta de principios, son sólo delincuentes agresivos que meten miedo a quienes dependen de ellos. No solo roban y destruyen, además no soportan la mera presencia de quienes no compartimos sus bajezas. Tiene lógica, no pueden poner en duda la magnitud de sus miserias. Somos una sociedad que se enorgullece de sus vicios y fracasos mientras se ocupa de ocultar sus virtudes. Ni siquiera nos permiten elegir entre dos candidatos, no sea que dudemos de la dimensión de su autoritarismo. Las ideologías fueron aplastadas por los intereses. En la política todavía no asoman estadistas, en el periodismo se imponen algunas rarezas de madurez y cordura que inauguran el tiempo de la esperanza. Estoy grande y tal vez no será en mí tiempo pero volverá el patriotismo a imponerse como destino en nuestros jóvenes. Mis abuelos vinieron de Italia cuando creían que se habían quedado sin mañana. Sin embargo, sucedía que ese país estaba renaciendo y hoy da placer recorrerlo. Quizás muchos de sus nietos retornen sin intuir que el futuro nos vuelve a abrazar. Apostemos a que esta sea la última elección sin esperanza.

Seguir leyendo: