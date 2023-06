Escepticismo en la OTAN con la guerra

Este año los ministros de Defensa de la OTAN volvieron a reunirse de manera virtual (Foto: REUTERS/Johanna Geron)

El 25 de mayo se realizó la reunión mensual del Grupo de contacto Ramstein -una base aérea estadounidense en Alemania- que coordina el apoyo militar a Ucrania de la OTAN y sus aliados. Se realiza a nivel de ministros de Defensa de los 31 países de la OTAN y sus 19 aliados en este conflicto de Asia, África y Oceanía. La reunión se realizó en forma virtual, desde la sede de la alianza atlántica en Bruselas. Participó el jefe del Pentágono, General Lloyd Austin, y el jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, el General Mark Milley.

La resolución más importante adoptada fue la de comenzar a entrenar a los pilotos ucranianos en el uso de los cazas F-16, insistentemente reclamados por el presidente Zelensky. Austin sostuvo que los ucranianos tendrán que mantener los aviones y encargarse de que tengan la munición necesaria. Dijo también que los sistemas de defensa antiaérea siguen siendo los más necesarios para la defensa del país antes que los F-16. Milley; a su vez, coincidió en bajar la expectativa sobre los aviones diciendo que “no hay armas mágicas”, explicando que proveer 10 aviones con el entrenamiento de los pilotos, cuesta 2.000 millones de dólares. También sostuvo que “los rusos tienen 1.000 aviones de cuarta o quinta generación, así que si se va a pelear en el cielo, se va a necesitar una cantidad sustancial de estos aviones”. Y agregó que “tomará una cantidad considerable de tiempo construir una Fuerza Aérea que sea del tamaño, magnitud y escala necesarios” para Ucrania. En ese sentido, aseguró que que ya trabaja en el proyecto con Dinamarca y Holanda y que Portugal, Polonia, Bélgica y Noruega, quienes han ofrecido hacerlo.

Respecto a la esperada contraofensiva ucraniana, Milley dijo que los objetivos militares de Kiev no parecen alcanzables en el corto plazo. El General Austin explicó que las fuerzas ucranianas enfrentan 200.000 hombres de Rusia, ocupando los territorios que pretende recuperar. Ello podría hacerse militarmente pero no en el corto plazo, coincidiendo con Milley. Éste, a su vez, sostuvo que “el conflicto continuará, va a ser sangriento, va a ser duro”. Como dijera el 10 de noviembre y el 30 de enero, manifestó que “en cierto momento ambas partes aceptarán negociaciones para una solución o llegarán a una conclusión militar”. “Seguiremos apoyando a Ucrania en su lucha por la libertad”, se comprometió y explicó que EEUU no libra una guerra contra Rusia, tampoco la OTAN lo hace, sino que se trata de una guerra entre Rusia y Ucrania, y esta tiene el apoyo de ambos.

Los dirigentes de la OTAN evaluaron donarle una flota de aviones de guerra a Ucrania, para trasladar el enfrentamiento a los cielos (AP Foto/Mindaugas Kulbis)

En la misma línea que la conducción militar norteamericana, se expresó el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas checas, General Karel, quien dijo que “el resultado de la guerra depende no solo de los tanques y los vehículos blindados. Hay demasiadas incógnitas aquí”. Sostuvo, además, que nadie puede predecir cómo terminará la anunciada contraofensiva ucraniana. Karel dijo al diario alemán Bild: “Personalmente, creo que debemos prepararnos para un mal escenario. Una guerra larga”. Agregó que los gobiernos de Occidente deberían preparar a sus sociedades para el hecho de que esta guerra pueda prolongarse durante años.

Pero no se trata de opiniones aisladas, sino que tienen eco en otros jefes militares de EEUU y otras fuerzas de la OTAN. El general estadounidense Christopher Cavoli, jefe del Mando europeo de su país, sostuvo que si bien las Fuerzas Armadas rusas habían tenido muchas pérdidas, estaba con su estructura intacta, destacando que la Armada y las Fuerzas Aéreas, Espaciales y Cibernéticas están intactas. Realizó estas manifestaciones en una Conferencia de Seguridad realizada en la ciudad de Tallin, Estonia.

A su vez en declaraciones al diario The Telegraph, el jefe del Estado Mayor de la Real Fuerza Aérea británica, mariscal de Aire Mike Winston, advirtió que Rusia puede transformarse en una amenaza directa para el Reino Unido si fuera derrotada en Ucrania y perdiera los territorios que ha ocupado. Sostuvo que las capacidades aéreas, navales y submarinas de las Fuerzas Armadas rusas no han sido afectadas y eso debe ser tenido en cuenta. Winston afirmó que una Rusia derrotada en el frente terrestre se tornará más vengativa, diciendo “tendremos una Rusia herida, vengativa y brutal, cuyos medios para dañarnos son a través de ataques aéreos, ataques con misiles y ataques submarinos”. Por esto mismo, planteó que el problema no es solo Putin, sino que hay muchos funcionarios dispuestos a reemplazarlo y los sucesores podrían ser aún más belicistas. Agregó que una Rusia humillada por Ucrania, podría incluso exacerbar esa amenaza.

Desde el organismo internacional no descartaron la posible caída de Putin, si Ucrania llegara a ganar el conflicto bélico (Foto: REUTERS)

El Jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense se manifiesta escéptico respecto a un triunfo rápido en Ucrania, pero a la vez se muestra firmemente solidario en el incremento del techo de la deuda. Milley se ha mostrado en los últimos meses coincidentes con la visión de Kissinger, expresión del pensamiento estadounidense “realista” en relaciones internacionales. En términos históricos contemporáneos, se asemeja a las posiciones que planteaba su predecesor, el General Collin Powell, frente a la guerra de los Balcanes y a los que mostró en los primeros años de este siglo en la guerra de Irak.

Milley el mismo 25 de mayo advirtió sobre las consecuencias negativas muy significativas que tendría para la seguridad nacional la eventual suspensión de pagos por parte de EEUU. Dijo que afectaría los salarios del personal, la moral de las tropas, los sistemas de armas, los contratos y el nivel de adiestramiento. Agregó que los ejercicios a gran escala que se realizan en los centros de entrenamiento -como los que en estos días se realizan con Corea del Sur- podrían suspenderse o ralentizarse. Por eso, dijo que también se vería menguado el prestigio internacional del país. Milley agregó que los más perjudicados serían, en el caso de un impago de deuda, las familias, los beneficiarios de la seguridad social del ámbito militar y el personal de las Fuerzas Armadas. Los republicanos respondieron afirmando que el área de defensa debía quedar al margen del impago.

En conclusión, los mandos militares de la OTAN se muestran escépticos sobre una resolución rápida de la guerra de Ucrania, mientras que la conducción política se muestra más confiada en ello.

