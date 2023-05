¿Qué nos da Kate Winslet que se te mete en la cabeza?

Kate Winslet tenía algo más de 20 cuando empezó a rodarse Titanic (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Son unas cuantas cosas, pero ninguna ilegítima o impostada. Sin embargo, esta actriz de 48 años – tenía algo más de veinte cuando empezó a rodarse Titanic y estalló en una fama ilimitada- , de talento fuera de cualquier duda, con películas todas memorables, más lo que hoy llamaríamos it y bastante antes knack.

Junto a Leonardo Di Caprio, sus personajes fueron, como en una de tantas variaciones sobre Romeo y Julieta, una chica de alta sociedad adolescente y un artista humilde. La tragedia no registra el vínculo ni los nombres que fueron ficticios. Titanic reunió 227 millones de dólares con la dirección del riguroso James Cameron, explorador de las mayores profundidades de los océanos en soledad con un mini submarino como desafío personal. En la frontera de la leyenda, la súper estrella recién alumbrada como en un parto y Cameron, se asegura, discutieron unas cuantas veces al hacerla: dos temperamentos, uno despótico, ella difícil de domar.

La chica de acá a la vuelta pero inquietante.

Parece de ese modo, Kate Winslet. Una cara asistida por una forma de belleza- la belleza siempre corre con ventaja- que no sacude pero produce “algo”. No se trata de un cuerpo electrizante: mide un metro sesenta y nueve, consta como peso 68 (desde Titanic espectadores y críticos la vieron regordeta, el tema se hizo bullyng en las redes y Kate incorporó una obsesión que le dura). Jura no haberse pesado desde hace unos diez años, por ejemplo.

(L-R): Leonardo DiCaprio como Jack y Kate Winslet como Rose en Titanic

Te puede interesar: Kate Winslet protagonizará “The Regime”: así es la nueva miniserie de HBO que se estrenará en el 2024

Nacida en Reading – en la cárcel del lugar fue encarcelado Oscar Wilde por “profunda indecencia con otros hombres”- sus padres se sostenían con diversos trabajos- el hombre construía piletas de natación-, y los dos eran actores amateurs.

La chica de acá a la vuelta es una criatura de afecto y simpatía entre ingleses de manera casi patrimonial. Una capacidad camaleónica nos lleva desde una producción colosal como Tiranic hasta la elección de historias creadas por proyectos independientes: Revolutianary Road (dirección de Sam Mendes, matrimonio largo y ruptura); El Lector, una historia de culpa, sexo, duda, amor y espanto que la arrima a la obra maestra; Sense and Sensibility junto a la fenomenal Emma Thompson, Jobs (desde luego la historia del hombre de Apple); Humo Sagrado, con Harvey Kaitel y dirección de Jane Campion, una delicia con cierta escena especial. Esta historia- “Humo…” – cuenta la adoración por un baba, un gurú de una turista joven- Ruth- que llega a la India y se interna en una secta. La familia, desesperada, llama a un profesional dedicado a romper esas situaciones (Keitel), a medias chanta, a medias convencido de sus resultados. Se retiran para iniciar el proceso, solitos, y con semejante tarea polarizada y difícil.

Pero, aún tan distintos en cualquier aspecto se deja lugar a la aproximación y el sexo. En una escena, luego de haber peleado en la cabaña donde se han recluido, Ruth (Winslet) se marcha llena de confusión y enojo. Vuelve, desnuda, con lentitud, por un camino polvoriento. El “profesor” abre la puerta, ve (y oye) soltar de pie un chorrito ambarino entre las piernas de Ruth. De modo que puede verse con disgusto, con tensión y, pienso unos minutos, como una toma sin otras nunca antes, de un erotismo distinto. Y explosivo. Depende.

Kate Winslet, actriz de 48 años (REUTERS/Toby Melville)

Te puede interesar: Kate Winslet recuerda el duro rodaje de “Titanic”, su amistad con Leonardo DiCaprio y las preguntas sobre si Jack cabía en la puerta

Premios para Kate, todos. El Oscar de El Lector, cuenta desde una muy buena novela, el encuentro en la Alemania de post guerra, con un chico de unos 15 años en un transporte público, y una mujer seria, callada, bonita . Hanna- Kate- le ofrece ayuda al chico: tendrá escarlatina y lo alberga en su casa. Desde la titubeante juventud se abre lugar la vida de los cuerpos, para el Michel una iniciación inolvidable: nadie se ofenderá por decir desvirgamiento, confío. Hanna, pasados los 30, escucha relatos, historias, novelas leídas por él: es analfabeta. Un secreto horrible espera. Hanna ha sido una cruel guardiana de campo de concentración nazi y dejó muchas prisioneras esclavas en busca de aliviar los tormentos guarecida en una iglesia. Hanna echa candados, incendia la iglesia y mueren quemadas entre gritos insoportables. Con el tiempo dejan de verse, sin que él conozca lo ocurrido. Pero la información pública está mencionada en los juicios que empiezan a sucederse implacables a las feroces vigilantes del Holocausto. Aún con espanto, Michel guarda aquél día en que se encontraron y se produjeron cambios, comprende la razón del castigo que llegará: “¿Por qué, si sólo había cumplido lo que indicaron ordenaron y enseñaron?”

Es uno de los grandes papeles que hizo la chica de acá a la vuelta, la que te hace tilín y se te queda dentro.

Como una coda en la música, llega el premio Pulitzer de Literatura para el argentino Hernán Díaz y su novela Trust para convertirse en un fenómeno de ventas y críticas felices. Viene a producirse que la obra ya tiene reservados derechos para una serie por Kate Winslet, como primera protagonista y productora.

Ya trabajan los dos en el proyecto y es probable que la extraordinaria chica de acá a la vuelta se anime a pesarse de nuevo. Es que no es la generosidad de arriba, ni la cintura, ni la popa, que es de fama contundente.

No es por partes. Es el conjunto lo que vale y llega. De esa manera, no hay con qué darte, Kate dear.

Seguir leyendo: