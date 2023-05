Macron y la ardua tarea de construir y explicar el futuro

Emmanuel Macron

Admiramos a Francia por muchas cosas. Su historia y su cultura. Sus filósofos, que tanta contribución al mundo de las ideas han realizado. La belleza única de Paris, cruzada por el Río Sena y la presencia icónica de la Torre Eiffel. Napoleón, con sus luces y sus sombras, pero artífice al fin de que la América española se animara a la libertad. El Mayo del 68 como expresión del afán indomable hacia la libertad de las nuevas generaciones criadas en el bienestar de posguerra, aún frente a la sombra de un héroe nacional como el General DeGaulle. Su capacidad para redimirse de pecados coloniales e impulsar una inmigración masiva que fue dando origen a una sociedad multiétnica, esa que tuvo de símbolo a la gran selección de fútbol que se coronara Campeón Mundial en 1998. Sus campiñas, sus quesos, su rugby, sus museos. Pero sobre todo, solemos poner a Francia bien arriba cuando se pregonan derechos y bienestar de las personas bajo la tutela de las instituciones del Estado. Libertad, fraternidad e igualdad. La Francia donde jubilarse ha sido un puente a una buena vida, material y espiritualmente hablando. Generosa y justa con quienes cumplieron sus planes de vida y llegan a la edad del retiro para disfrutar y no para padecer.

Pero nada en la vida humana y la dinámica de comunidades está libre de tensiones. Cambio y evolución son parte central de nuestra biología y de su extensión hacia los asuntos que aparecen cuando organizamos comunidades con otros, campo que atiende la sociología. Hace años que Francia se debate en la encrucijada del cambio. Es el terreno de la política, imprescindible para articular miradas e intereses bajo un proyecto común. La política no es perfecta. Tiene una faz agonal para luchar por el poder y una arquitectónica cuando construye consensos. Pero suele quedar atrapada en la impotencia cuando peca del exceso de anuncios y termina cediendo frente al bloqueo de tantos actores que temen perder lo mucho ya adquirido.

Aun cuando el cambio predomina, Karl Jaspers distinguió con lucidez: “Hay épocas tranquilas, que parecen contener lo que durará para siempre. Y hay épocas de cambio, en las que se producen convulsiones que pueden alcanzar las raíces de la Humanidad misma”. En esta tercera década del siglo XXI, estamos claramente en una de esas épocas en la que todo está sometido a la fuerza impiadosa de los cambios. Transiciones dolorosas entre todo lo que se resiste a morir y lo que lucha por nacer forman parte de nuestras imágenes cotidianas. La política está llamada a rendir nuevos exámenes. Y Francia, a pesar de su desarrollo y su glamour, no es la excepción.

Como explicó el historiador Jacob Burckhardt, “las grandes turbulencias de la historia mundial se pueden ver del mismo modo como auténticos síntomas de vitalidad”. El joven presidente francés, Emmanuel Macron, es hijo predilecto de esta época de expansivas turbulencias pero también de renovadas posibilidades de transformación. La política que abraza la demanda de innovación, aceptando correr los riesgos de recrear estructuras y no sólo administrarlas. Para bien o para mal, el tiempo dirá, la Francia de Macron es un laboratorio de esta época que ya no admite dilaciones frente a la velocidad de los cambios globales y obliga a la política a salir del letargo, canjeando discursos por acción transformadora hacia nuevas posibilidades de progreso colectivo.

Es en este marco que el Presidente Macron acaba de aprobar la Reforma Jubilatoria bajo enorme convulsión social y haciendo uso del artículo 49 de la Constitución que habilita un Decreto presidencial cuando razones de interés nacional lo exigen. Lo que hasta ahora parecía imposible, modificar aspectos del generoso régimen previsional francés, deja de serlo bajo el influjo de un Presidente que ha jugado toda su suerte a una decisión que había formado parte de su plataforma electoral en su carrera hacia la reelección. El Tribunal Constitucional avaló la decisión de Macron y su promulgación posterior cerraron la cuestión. Al menos por ahora.

Esta secuencia institucional nos dispara un análisis orientado al futuro. Nos referimos al desafío de la eficacia de los sistemas de gobierno y la democracia en particular para afrontar con pertinencia y agilidad las nuevas problemáticas de un mundo que ha sabido construir tanta abundancia pero se encuentra estresado por múltiples asimetrías, sistemas obsoletos y extendido pesimismo. Aquí radica la matriz subyacente al fenómeno de la reforma previsional de Macron sin el concurso final del Poder Legislativo y la elocuente métrica de 7 de cada 10 franceses en contra de la misma (según la gran mayoría de los sondeos). ¿Puede la democracia francesa producir las decisiones que se requieren para emparejar bienestar actual con sustentabilidad futura o el espacio farragoso de intereses contrapuestos y derechos adquiridos lo hacen inviable?

En el intento de responder a esta pregunta, la historia debería ser justa con Macron. No sólo porque haciendo eco a la demanda de legitimidad en el ejercicio del poder democrático, un Presidente avanza en una reforma que hoy parece impopular pero que fue propuesta sin eufemismos en una campaña electoral de la cual resultó transparente ganador. ¿O acaso deberíamos supeditar la ejecución de transformaciones propuestas por quien gana una elección a las pulsiones siempre cambiantes del humor popular y al juego siempre volátil de las alianzas parlamentarias? La asediada democracia revive cuando es capaz de demostrar que un Ejecutivo no requiere de la mentira calculada para ganar elecciones y gobernar usando las herramientas que le brinda la Constitución. Pero también, el crédito al Presidente francés bajo examen debiera venir del enérgico esfuerzo que registra su despliegue para construir soluciones bajo el imperio de las evidencias, lo que supone posiciones centristas capaces de superar nostalgias del pasado y evitar intransigencias de los extremos. Podrá pecar de soberbio, podrá ser tildado de joven brillante y altanero, podrá estar cuestionada esa capacidad de seducción al pueblo francés que en su momento lo entronizó, pero si miramos el fenómeno con perspectiva quizás sintonicemos mejor el notable mérito de Macron para evitarle a los franceses la deriva hacia los extremos, el de la izquierda irresponsable frente a los cambios de Jean-Luc Melenchon, o el de la derecha simplista e intolerante de Marine Le Pen.

¿Como negar que el éxito de la civilización en general y del Estado de bienestar francés en particular nos llevan a vivir muchos más años que en el pasado? ¿Cómo no aceptar que el paso a etapas pasivas de la vida puede y quizás debe estar bastante más avanzado en edad que en las sociedades industriales del siglo XX? ¿Cómo no aceptar que la ecuación entre activos y pasivos que sustentan los sistemas previsionales se han alterado y que ya no volverán a ser los mismos? ¿Cómo rechazar la evidencia de que las nuevas modalidades de trabajo mediadas por tecnologías y con menor esfuerzo físico y carga rutinaria de tareas, debieran invitarnos a que sigamos activos más tiempo de nuestras vidas, disfrutando y ya no padeciendo las jornadas de trabajo? ¿Cómo no advertir que nacen menos niños en el mundo y en los países desarrollados en particular y que pronto tendremos sociedades envejecidas que pondrán en jaque muchos de los sistemas bajo los cuales funcionan nuestras economías? Con todas estas preguntas Macron ha interpelado a un pueblo francés muy ilustrado pero con decadente esplendor cuando reposa en sus laureles y se aferra con tozudez a la certeza de los derechos adquiridos.

Es una tarea titánica construir y explicar el futuro bajo sistemas democráticos en estos tiempos de aceleración de cambios y mucha incertidumbre hacia donde nos puede llevar semejante devenir. Macron, incansable, acaba de proponer a los franceses 100 días para reparar la fricción nacional que esta reforma ha traído y mirar hacia adelante. La verdadera revolución de nuestra época es cultural y tiene dos motores que podrían destrabar palancas hacia el futuro: el de los ciudadanos y sus organizaciones bajando las posturas defensivas y aceptando recalibrar derechos y privilegios para crear un nuevo orden más apropiado a las nuevas realidades, por un lado. Y el motor de los líderes, superando la tentación al cortoplacismo y abrazando con coraje la misión de proponer y ejecutar transformaciones necesarias para una nueva era de progreso colectivo.

Si una democracia consolidada en un país culto y desarrollado como Francia no puede procesar una reforma jubilatoria cuya premisa fundamental es elevar la edad de acceso a la jubilación de 62 a 64 años frente a tantas evidencias que lo hacen aconsejable, es sombrío el panorama que nos espera para encarar las transformaciones que se vienen en el marco de la aceleración de la inteligencia artificial, la extensión de la vida a partir del combate a la vejez y las nuevas economías que transforman la producción bajo patrones de impacto social y ambiental. Lejos está Macron, como todo líder, de ser perfecto, pero resuenan sus palabras en orden a los desafíos colectivos que tenemos por delante: “Hay una tendencia en nuestras democracias a querer abstraerse del principio de la realidad. Esta reforma no es un lujo, no es un placer, pero es una necesidad para el país. Entre los sondeos a corto plazo y el interés general del país, elijo esto último. Y si hay que asumir la impopularidad hoy, la asumiré”. Sin dudas que es más fácil la condescendencia propia del populismo. Construir y explicar el futuro es tarea de valientes.

