Economía MasterChef: cuánto aumentaron los platos más famosos de la televisión

Los integrantes de la temporada 2023 de reality de cocina

Administrar los elementos necesarios con escasez en la cocina puede ser un gran indicador de eficiencia para administrarnos en nuestras vidas. La inflación en marzo 2023 llevó a los alimentos a un alza interanual de 106,6% en promedio de acuerdo al Indec. Si desagregamos los rubros para el caso de frutas, el aumento promedio interanual es del 180% y para verduras es del 165 por ciento.

MasterChef es un reality de cocina que se televiza desde el 2014, en donde en promedio más de 20 cocineros compiten entre sí para superar las distintas fases del programa con un plato de comida distintivo y de acuerdo a las normas del concurso. Todos los participantes tienen un problema en común: los ingredientes que usan para preparar sus distintos platos conocieron luego de 32 años una inflación de 3 dígitos.

En el último reality Gabriela (de Córdoba capital, 44 años) aseguró su ingreso al programa con un plato de albóndigas con puré. En marzo de 2022 este plato tenía un costo total de preparación de $1.243,3. Ahora, según los últimos valores, vamos a ver que la misma receta tiene un costo de 2645,9 pesos, un aumento interanual de 112,81 por ciento. El ingrediente principal son las papas que tuvieron un aumento de 378% (el insumo que más aumentó y más participación en el plato). Después le siguieron los huevos con 234%, pan rallado con 135% y manteca con 119 por ciento. Con datos a diciembre de 2022, el 60% de la población Argentina tenía ingresos medios mensuales per cápita familiar de hasta 48.080 pesos. Solo la canasta básica alimentaria para ese mes era de 73.484 pesos.

Fuente: Focus Market

Rodolfo con su Pastel de 3 leches obtuvo el reconocimiento de considerar a su postre como 1 de los 3 mejores platos de la gala.

El aumento interanual para su elaboración fue de 119,27 por ciento. Los huevos fue de los ingredientes con más aumento, con 234%; seguido de azúcar, con 133% (en el gráfico se observa este insumo aumento dos veces debido que para su elaboración se tuvo en cuenta dentro del bizcochuelo y la cobertura); aceite, 141%; harina, 141%; sal, 100%; y leche condensada, 113 por ciento.

Fuente: Focus Market

Candelaria (de Berazategui, 26 años) con el Budín de zanahoria y naranja con ganache de chocolate logró la primera medalla de oro en MasterChef.

El aumento interanual de esta receta fue de 107 por ciento. En este período, la naranja al jugo tuvo un aumento de casi 700 % interanual (en este postre el uso de este insumo fue para la preparación del bizcochuelo y la decoración). Para el caso de los huevos, 234%; harina de aceite, 139%; harina, 134%; y azúcar, 133%, entre otros.

Fuente: Focus Market

Con el paso del tiempo, la inflación incrementó el precio de los platos de los participantes desde el inicio de su primera temporada hasta hoy. A lo largo de ese período observamos que los “ingredientes” pegaron un salto en su precio muy importante entre 2021 y 2022. Los mismos pricearon de 50.16% a 94,88 por ciento en el 2022. En esta temporada podemos ver que la serie está por encima de las demás. Las proyecciones de inflación para este año en Alimentos y Bebidas tienen un piso promedio de 115 por ciento.

Si analizamos la inflación acumulada por presidencia en Alimentos, que incluye a las diferentes temporadas de la saga, se puede ver que en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner fue del 183 por ciento; en el gobierno de Mauricio Macri se aceleró al 305%; y con Alberto Fernández, al cual aún le quedan 9 meses de mandato, ya superó las anterior con un 400 por ciento.

Fuente: Focus Market

Para los próximos meses no se ve una solución para el problema inflacionario de los alimentos de los argentinos sino, muy por el contrario, el problema podría agravarse. El Gobierno debía optar entre lanzar el dólar agro o quedarse sin dólares generando un freno aún mayor a la economía que se estima tendrá una caída piso de 2,7% para 2023. Optó por el dólar agro, pero implica convalidar precios de los alimentos a un dólar de $300 por lo cual le pone presión a los precios en el mercado interno sobre todo el complejo alimentario. Además para liquidar los dólares el Banco Central deberá emitir pesos por un estimado de 1,6 billones que equivale al 1% del PBI. Esos excedentes de pesos serán esterilizados en parte en colocación de nueva deuda local, otros presionarán al dólar paralelo y el resto irá hacia la variación de precios al alza en nuestra economía.

Esto no es todo. En marzo la recaudación cayó en términos reales 7,2%, justamente por la sequía que dejó derechos de exportación por –64% interanual. Esto implica que el agujero fiscal se financie con mayor emisión de pesos no queridos por los argentinos. A su vez, el acuerdo con el FMI implica que el tipo de cambio oficial no pueda retrasarse por debajo de la inflación mensual por lo cual los precios mayoristas impactarán en los precios minoristas. Además, la corrección necesaria de tarifas de servicios públicos encontrará un adicional mecanismo de indexación de los precios de todos los bienes y servicios de nuestra economía.

La distorsión acumulada de la olla “macroeconómica” del Gobierno cuenta con todos los ingredientes necesarios para conformar el “plato” inflacionario más elevado de los últimos 32 años. A su vez, irá superando su propio récord a medida que su política económica ya no encuentre forma de contención salvo que efectivamente reconozca la gravedad de la situación y baje el calor, yendo a un superávit fiscal de shock para no generar un desborde de esta olla a presión.