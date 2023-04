Una apuesta desesperada

Si alguien esperaba que la promocionada “clase magistral” de Cristina Fernández de Kirchner en el Teatro Argentino de La Plata arrojara algo de luz sobre los grandes interrogantes electorales que se ciernen sobre el oficialismo nacional, seguramente quedó muy poco satisfecho tras el largo discurso de la ex presidenta en la tarde de la capital bonaerense.

Pese a descartar por enésima vez una candidatura presidencial derivada del aún vigente operativo clamor que sigue sosteniendo una gran parte de su militancia y raleada base electoral, y no obstante haber conseguido el tan buscado objetivo de forzar al presidente Alberto Fernández a desistir de su delirante proyecto reeleccionista, el contexto de altísima incertidumbre y fragilidad que atravesó el gobierno durante la última semana conspira contra toda posibilidad de definir estrategias y candidaturas oficialistas en un corto plazo.

Sin embargo, la falta de una clara definición en materia electoral no es óbice para analizar una puesta en escena y un discurso que, como siempre, da lugar a diversas interpretaciones políticas y especulaciones electorales.

En primer lugar, debe decirse que el acto, camuflado con la excusa del lanzamiento de una escuela de formación política, fue la escenificación de la renovada centralidad y gravitación de su liderazgo en el Frente de Todos.

Tras el abierto desafío que implicó el proyecto reeleccionista de Fernández, que exasperó durante meses al kirchnerismo, el renunciamiento público del presidente a tal empresa -inédito en la historia del presidencialismo vernáculo-, dirimió a su favor el encarnizado enfrentamiento interno. Más allá de la irremediable fatuidad de este “logro”, la puesta en escena incluyó la clara marginación de un presidente que ella misma construyó y sentó en el “sillón de Rivadavia”, para quien pareciera además no haber indulto posible, a diferencia de lo que ya ocurre con otros dirigentes albertistas como Tolosa Paz o Katopodis.

En segundo lugar, más allá de las encendidas diatribas antinorteamericanas y la previsible asignación de las supuestas responsabilidades de la crisis al Fondo Monetario Internacional, el discurso y la puesta en escena patentizó la alianza entre el kirchnerismo y el massismo.

Si los datos de inflación de marzo (7,7%) fueron un duro golpe al proyecto de un “plan M” que se sustentaba en el autoimpuesto objetivo de reducir la inflación, la corrida cambiaria de la última semana dejó en evidencia que no hay otra opción posible más que acompañar y sostener al líder del Frente Renovador, aunque ello implique una profunda contradicción ideológica con un ministro que hoy se juega un “pleno” en la apuesta de buscar una renegociación con el FMI que facilite un rápido desembolso de fondos.

Como reza el refrán, evidentemente la “necesidad tiene cara de hereje”. En este sentido, a la luz de los acontecimientos de los últimos días, el kirchnerismo parece tener muy claro que ya no hay margen posible para no sostener y respaldar a un ministro de Economía, que ya no solo tiene el desafío de contener la crisis cambiaria, detener la caída de las reservas y contener la inflación, sino llegar de pie a las PASO del próximo mes de agosto.

Por último, consciente de la flagrante contradicción entre discurso y gestión económica, y de las serias limitaciones de las herramientas políticas y económicas del oficialismo ya no solo para encarar el proceso electoral con alguna expectativa sino para llegar al fin del mandato, la ex mandataria buscó apelar a un viejo y conocido recurso: el miedo.

Esta vez el temor ya no deriva de la derecha empresaria personificada durante años por Mauricio Macri, sino por las posiciones del candidato libertario Javier Milei. El miedo a este nuevo “fantasma”, al que la vicepresidenta atacó con particular virulencia, busca no solo horadar las chances de un Juntos por el Cambio que parece encerrado en su propio laberinto, sino intentar ensayar una difícil y desesperada estrategia de polarización entre el Frente de Todos y el “abismo” que propone Milei.

