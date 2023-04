Argentina, una democracia plebiscitaria y de voto calificado en días hábiles

(AP Foto/Natacha Pisarenko)

El historiador Alberto Lettieri, inicia su artículo denominado “Breve historia del voto calificado en Argentina”, afirmando: “El sueño de construir un régimen político aristocrático desveló a la oligarquía argentina, desde los tiempos mismos de la Revolución de Mayo. En efecto, el reparto de votos, consideraciones para algunos, y coacción, cárcel, la frontera y la muerte para las grandes mayorías populares fue el preferido por los fundadores del Partido Unitario, que ya en 1815 sancionaron la Ley de Vagancia para terminar con la protesta social de los sectores populares hambreados por los exportadores de carne”. Afortunadamente ni aquellos, ni muchos otros que lo intentaron a lo largo de la historia de la República lograron imponer esas ideas, y nuestro régimen electoral, pese a todas sus imperfecciones, sigue estableciendo el valor democrático de “una persona un voto”, aunque en la práctica, se ha tratado de violar la naturaleza y el espíritu del sufragio universal, recurriendo al fraude, o la coacción.

Sin embargo, ¡existe una trampa! En estos días y en tantos otros de la historia argentina reciente, existe un claro ejercicio de una democracia plebiscitaria (se vota todos los días hábiles) y de voto calificado (sólo vota la minoría que puede) por medio del mercado paralelo del dólar, que merced a la imaginación prolífica del funcionariado ya no es uno, sino varios.

Esa selecta “votación de los mercados” se ha convertido en el plebiscito diario al que se someten quienes gobiernan desde hace décadas en nuestra Argentina, sean del signo político que sean y expongan el nivel de percepción social, política y económica, que expongan.

El diario plebiscito no tendrá la virtuosidad de elegir los mejores hombres, ni tampoco la de promover las mejores políticas para el desarrollo argentino, o para el bien común de su población. Pero sí tiene un gran poder de veto sobre cualquier política que afecte los intereses de los dueños de la “pócima de la verdad republicana y la libertad económica”: el verde billete.

Existen buenas razones para el “amor al dólar” de parte de los habitantes de un país que históricamente ha destruido el ahorro de las clases bajas y medias, crisis tras crisis, ya que los que “no se avivaron a tiempo” perdieron, pierden y perderán, ¡siempre! De allí la “genialidad política” de un ambicioso charlatán de feria que, en nombre del profeta Moisés, promete que logrará la felicidad nacional dolarizando la economía. Así como Moisés pudo liberar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y entregó la ley escrita que rige los valores de buena parte de la humanidad; ¿por qué, entonces, no podría liberar al pueblo argentino el “profeta” Milei con una ley que dolarice la economía?

Un sistema político integrado por dirigentes absortos en su propia ambición, necesidad y necedad, nos trajo a este callejón sin salida. Como diría el Papa Francisco, no discuten procesos, discuten espacios, o en idioma más prosaico, discuten por las sillas. Las sillas del poder que cada vez se parecen más a una “silla eléctrica” que, aunque los ejecuta políticamente (algunos lamentablemente “resucitan”), mientras duran en ella, les permite asegurarse fortunas personales que mitigarán el dolor por la pérdida de la gloria, el buen nombre y el honor.

Cada crisis sentenciada y ejecutada por esta “democracia plebiscitaria y de voto calificado de los días hábiles” ha significado 10, 20 o 30 puntos más de argentinos en situación de pobreza, millones arrojados a la marginalidad, cientos de miles de puestos de trabajo eliminados definitivamente, decenas de miles de PYMES arrasadas y, al mismo tiempo, un incremento sustancial de la desigualdad y miles de millones de dólares (en billetes y en bienes comprados a valor de remate) en manos de quienes administran esa “democracia plebiscitaria y de voto calificado de los días hábiles”.

Un amigo me decía que votará a Milei, aunque todo salga mal porque es el único que asegura que dinamitará a la casta política. “No importa lo que pase, lo que surja TIENE QUE SER MEJOR”, me dijo textualmente… un acto de fe en el “profeta” Milei… ¿alcanzará?

Soy un hombre de fe, aunque no practicante. Será por eso que pienso que Dios anda ocupado en otros temas como para enviarnos un profeta que resuelva los problemas argentinos eliminando el Banco Central y repartiendo dólares que no tenemos. Atención que no desconozco que hay más de trescientos (o cuatrocientos según algunas fuentes) mil millones de “argendólares” depositados en el exterior, pero no creo que quienes los poseen y atesoran tengan pensado traerlos para la “felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación”.

Hay otra alternativa, creo, aunque no tenga la fe del “profeta”. Hay muchos dirigentes de este sistema político convenientemente agrietado (para proteger los intereses de unos pocos), que piensan que no hay que derribar lo construido. Que pueden ponerse individual y colectivamente por encima de la grieta. Que ya existen en la sociedad argentina líderes, en todos los campos, que están construyendo en pequeños espacios otra Argentina. Una Argentina basada en el esfuerzo compartido, en ideas innovadoras, con liderazgos integradores, capaces de obtener lo mejor del arcoíris de la diversidad argentina, sin divisiones.

Si somos capaces de creer en esa dirigencia, con nuevos y viejos dirigentes, que son capaces de dialogar y acordar en la diversidad, anteponiendo el interés del bien común sobre el interés personal o sectorial, creo que tendremos una enorme oportunidad de salir de esta “democracia plebiscitaria y de voto calificado de los días hábiles” para recrear nuestra democracia republicana, representativa, federal y menos desigual. No será fácil, no será milagrosa, pero espero que, en las próximas elecciones, sea acompañada por la mayoría de los argentinos.

