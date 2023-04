Mesa nacional de Juntos por el Cambio

La mayoría de los políticos y sindicalistas de este triste presente dependen de algún sector privado que los enriquece y les impide cumplir su función esencial de pensar e impulsar un destino colectivo. No se puede servir a dos señores, la política como vocación obliga a priorizar lo colectivo por sobre lo personal, tema que hoy pareciera que casi ninguno intenta asumir. El peronismo era una concepción que incluía a todos los ciudadanos, como dice Carlos Pagni “en el 74 teníamos el mismo nivel de integración social que Francia”. Hoy se agota la versión kirchnerista de la decadencia, no sabemos si el peronismo logrará sobrevivirlo.

La política debe conducir la economía, esencialmente sostenerla al servicio del conjunto de la sociedad. Cuando los gobiernos terminan dependiendo de los poderes económicos sólo siembran pobreza y deuda. En nuestra triste realidad, el oficialismo es patético mientras la oposición no tiene un rumbo que nos devuelva la esperanza. Como está estructurada, nuestra sociedad es inviable, conducida por incapaces como el oficialismo actual o por la mano dura de algún modelo supuestamente alternativo. La concentración económica es el daño central de nuestra dolorosa realidad. Los bancos reúnen el dinero de los pequeños productores para prestarlos a los ricos y al Estado, así lentamente eliminan la clase media. El Gobierno sueña con el poder de expropiar, como si la corrupción fuera un destino que nos llevara al socialismo.

Me asumo como ejemplo personal, hace cuarenta años tenía más de cien mil dólares de crédito, hoy ni un centavo. Sin financiación no hay pequeña ni mediana empresa, ellos lo saben y sin duda a eso se debe el nervio del sistema bancario, a la eliminación del pequeño a manos del grande. Ya ni los quioscos escapan a la codicia de los grupos, todo el pequeño comercio se concentra en manos de las “cadenas”, nombre elegante para mencionar al monopolio que destruye al pequeño y mediano productor. Cuando retornamos del exilio compramos una propiedad en la costa de Sarandí, una zona productiva con sus vinos, frutas y verduras. Antiguas familias inmigrantes poblaban la zona. Cercana a la Capital era un digno ejemplo de la voluntad y capacidad productiva de nuestros mayores. Al poco tiempo las intendencias comenzaron una persecución que disolvió primero el sistema productivo y termina ahora en una absurda voluntad de expropiación.

La derecha niega el crédito y la falsa izquierda amenaza con expropiar mientras el Estado solo combate al sistema productivo con un socialismo de empleados públicos y burócratas de café. Los restos de la clase media no saben si la demencia actual es pasajera o vino para instalarse. Del lado de la oposición, la codicia y a veces la demencia se imponen sobre la necesaria cordura.

Muchos le echan la culpa al peronismo, uno no sabe si a la versión liberal de Menem, a la estatista de los Kirchner o a la extraviada actual, parecida a una veleta sin norte. Los empresarios, ellos mucho más mediocres que los políticos que supieron elegir, en su exagerado caradurismo se reúnen en un hotel lujoso a tomarle examen a los candidatos. Queda claro, en consecuencia, que la sociedad deberá optar entre los elegidos por ellos, los dueños del poder y del destino, no digo de la propuesta para no exagerar el cinismo porque la codicia es un proyecto en sí mismo. Complejo y difícil momento, donde la pobreza y la deuda crecen, son lo único que lo logra, en una sociedad inviable. El ajuste es una religión, y como tal es permanente, una manera de seleccionar a los ricos y separarlos del resto, pobres en su absoluta mayoría. Al medio no va quedando nadie, los trabajadores son pobres, ni ellos mismos entienden si por culpa de Menem, Macri, los Kirchner o de Alberto. Y ahora, la traición final exige la dolarización, depender de una moneda extranjera para asumir nuestra impotencia de ser patria e intentar disfrutar la degradación de ser colonia.

La derecha vive enojada con el conurbano, y el norte, donde ellos no logran hacer pie. No entienden que a los humildes hoy los empobrecen ambos frentes, los del cambio y los de todos, salvo que unos además no los respetan, los ignoran y se les nota. Los otros son falsos como todo izquierdista devenido en burócrata, pero dicen querer a los necesitados, y ocupan el Estado para su propio servicio. Gobierno y oposición mantienen la misma carencia de principios y de ética. La diferencia, inocultable, es que quienes gobiernan se caracterizan por la desprolijidad, en rigor, la más absoluta impunidad.

Ahora le toca fracasar a la oposición, más allá de la limitación mental de un empresariado que ni siquiera se asume como burguesía industrial, sino que ni habita en el país, esa caterva de intermediarios y apropiadores del estado intenta dar clases de moral. Empresarios son los que generan riquezas y dan trabajo, los otros, esos son casualidades de la coyuntura, más cercanos a la impunidad que al ejemplo del esfuerzo. Y ganar el dinero aquí y guardarlo afuera no es tan solo por los errores de la política, la carencia de amor a la patria define características morales que no los hace dignos del respeto de nadie. Sin patriotas no hay destino común, y sin empresarios nacionales productivos es imposible forjar un futuro capitalista. La concentración de la riqueza es la peor enemiga del capitalismo y destruye la misma integración social.

Recuperaron el Teatro Argentino de La Plata y luego del discurso, respetable, el canal oficial nos regaló la novena de Beethoven. Una conjunción de detalles del mejor pasado, la ovación del público ampliaba la pasión del deporte al espacio de la cultura. A veces algo merece ser valorado, importa hacerlo, son espacios que recuperan el orgullo de recuperar lo mejor de nuestra identidad.

