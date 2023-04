Washington leaks

Vista de la Casa Blanca en Washington. (Foto AP/Carolyn Kaster)

En Washington sucedió algo malo en el peor momento. Esta increíble filtración de informes de inteligencia super-secretos es vergonzante para los antecedentes y el prestigio de los EEUU. Aunque hubo antecedentes de filtraciones geopolíticas y militares, éstas siempre ocurrieron un lapso de tiempo bastante más tarde de los sucesos reales. Nunca había sucedido que ocurriesen filtraciones en tiempo real, es decir con operaciones en curso, con datos que pueden ser útiles para los oponentes.

EEUU ha “vigilado” a todos los países, enemigos, aliados y amigos. Esa no es ninguna novedad y nadie va a escandalizarse. Pero la situación de conflicto global en estos tiempos no es sólo en las periferias de las grandes potencias. Con el nuevo concepto de guerras híbridas o irrestrictas de las potencias, de un modo u otro, todas están involucradas y “combaten” en todos los espacios de la actividad humana: economía, finanzas, tecnologías, recursos estratégicos, los medios de comunicación (guerra cognitiva) y tantos otros. Esta filtración es un serio problema para EEUU porque hacer público el marco de inteligencia con el que está trabajando, no es poca cosa. Y hasta sus aliados pueden sentirse molestos y preocupados.

Primero uno piensa que se trata de operación de desinformación. La inteligencia trata de ver lo que está haciendo el enemigo; la contrainteligencia trata de ocultar lo que uno está haciendo y la desinformación intenta mentir sobre lo que realmente está haciendo. Ahora bien, los documentos son fotografías de papel físico, con sellos de “top secret”; no son producto de un hackeo informático. Si hubiese sido comprado por extranjeros, no se hubiese divulgado. O sea, su origen es interno.

Sigue la duda si son documentos reales, porque no se “filtraron”, sino que se “colocaron”, un mes atrás, en los rincones remotos de un servidor de Discord de Minecraft; su interés masivo recién se despierta cuando los publica un canal de internet proruso. Esto hace pensar más en disidencias internas muy personales que en operaciones de desinformación, pues en estos casos se lo habría hecho circular con anterioridad.

Por otro lado, la información exhibida no es tan trascendental para el teatro de guerra, lo que sí hubiese sido (pero falsa) si se tratara de una operación preparada de desinformación. Lo preocupante es que revela datos muy cercanos en el tiempo, de allí el temor del gobierno norteamericano es que pueda aparecer más documentación y por lo tanto está tratando rápidamente de desentrañar la fuente de fuga

La documentación muestra varias cosas interesantes: una relativa falta planificación a largo plazo; dificultades de acceder a información confiable de origen ucraniano; considerar a Ucrania como un agujero negro que absorbe demasiado dinero y municiones sin contrapartida en informaciones detalladas; toma de conciencia de las debilidades en hombres, armamentos, municiones y la falta de planificación en el frente ucraniano; el Pentágono parece carecer de otras fuentes independientes de inteligencia; tener poca confianza en los datos de las tasas de deserción de ambos lados. En resumen, el poder militar ucraniano está muy debilitado y la futura “ofensiva de primavera”, depende totalmente de las modestas entregas de equipos y municiones externas.

Pese a contar con poca información de la parte ucraniana, los documentos contienen mucha más información sobre las disposiciones de combate rusas, con precisas ubicaciones de sus unidades y de sus operaciones en el terreno. Parecieran tener infiltrado al ejército ruso y a la Fuerza Wagner. Esto explica algunos atentados y éxitos de destrucción de equipamiento militar ruso realizado por los ucranianos, realizados con datos de inteligencia norteamericana. Queda claro con ello que el combate es entre la NATO (EEUU) y Rusia. Esta comprobación es un llamado de alerta para China, que podría convencerla de participar “por otros medios”, aunque no militares.

Este cúmulo de informaciones permitirían deducir en la autenticidad de los documentos filtrados. A los rusos no les aporta información de detalle sobre los despliegues ucranianos, excepto vaguedades, pero ninguna información estratégica. Por lo tanto, no parece ser una maniobra de desinformación. Tal vez lo único valioso para los rusos sea que los norteamericanos no saben demasiado que está pasando en las líneas internas militares de Ucrania y que parece que Ucrania es “un barril sin fondo”. Todo muy valioso para la continuación de la guerra cognitiva

