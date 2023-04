Los mapuches y el gobierno de Mendoza

Mapuches

Finalmente hubo una resolución de algún poder político de nuestro país respecto de lo que ordena la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 17, respecto de los indígenas argentinos. La Legislatura mendocina ha dictaminado que los Mapuches no son indígenas argentinos, punto. Por lo tanto no les corresponde otorgarles las tierras que el INAI les regaló en el marco de la arquitectura legal que desde la Ley 23.302, 24.071, la Constitución de 1994 y la ley 26.160 se viene legislando, equivocadamente, desde hace años, pues colisionan con la misma Constitución, que en su artículo 16 afirma que en el país no existen prerrogativas de sangre. Las leyes, en este caso la Constitución, no solamente debe interpretarse según el espíritu con el cual fue redactada, sino literalmente, y su letra y su texto dice claramente: La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento. ¡Bien hasta aquí! Un paso adelante.

Para que lo realizado por la provincia de Mendoza tenga validez nacional y pueda ser aplicado en otras provincias tendrá, en su momento, que pronunciarse el Parlamento Nacional o en su defecto la Corte Suprema de Justicia. Supongamos que hubiera un pronunciamiento en similitud, el problema no se soluciona. Ciertamente los historiadores podremos discutir acerca de si los mapuches son o no son argentinos. Si cuando pasaron para este lado de la cordillera ya éramos Argentina y muchísimas cosas más, pero frente a una resolución política el debate es ocioso.

Lo lamentable de todo esto ha sido que los políticos complicaron la vida social argentina con la redacción de las leyes nombradas. Lo bueno es que, ahora, otros políticos lo corrigen.

Sin embargo, no se deja de cometer errores, lo ocurrido con YPF no se resuelve con otra ley. Estamos embromados, evidencia el bajísimo nivel de la mayoría de los políticos, es posible que tengamos que pagar y mucho.

Después quieren que confiemos en ellos. Pero nos apartamos del tema central, es que a veces se me dispara el teclado. Volvamos.

¿Por qué mapuches?

Aquí el asunto debe ser mirado desde un punto enteramente político. Muchos, sino la mayoría, de los que se arrogan, en nuestro país, condición araucana, en verdad no lo son, incluso ni en línea genealógica. ¿Por qué entonces mapuches y no etnias más argentinas? Si se trata de mentir, lo conveniente es hacerlo bien. Eligiendo en un pisa pisuela podrían auto percibirse tehuelches, pampásicos, catrieleros, hay muchos más. De esta forma no hubieran podido ser descalificados como extranjeros. Entonces, ¿por qué mapuches?

Pasa que en Chile los araucanos modernos desde hace muchos años se han alzado contra el gobierno de Santiago, no importa el signo ideológico del Presidente. Y han hecho del indigenismo una bandera de lucha de reivindicación social e incluso de cambio de régimen económico-político. Son una moderna utopía. Lo de moderna es un disparate de quién esto escribe pero no encuentro otra manera de que se me entienda. Pregonan una utopía ubicada en el neolítico al que se llegaría con la AK 47. Entonces en esa ola de demandas y reivindicaciones, bien vistas a nivel mundial y regional, se suben a la calesita de los reclamos. El kirchnerismo que se agarra, como el naufrago a un madero, de cuanta pavada seudo revolucionaria flota en las cloacas progre, ha contribuido a sostenerlos. Pero como no hay tiempo que no se acabe ni tiento que no se corte. Estamos llegando al final.

Tenemos ya, felizmente, que una Legislatura ha dicho que no son argentinos. ¡Perfecto! Ahora, ¿qué pasa si mañana se auto perciben tehuelches, quilmes, comechingones o querandíes?

Pronto habrá elecciones, el artículo 75 inc 17 por ahora no se puede cambiar; pero el futuro gobierno, sí, estaría en condiciones de derogar la ley 23.302, cerrar el INAI, derogar la ley 24.071 y la 26.160. Eso sería un avance extraordinario para que no haya más privilegios por condición de sangre. ¿Será mucho pedir?

