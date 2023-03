Biden-Fernández: “Si te he visto, no me acuerdo”

REUTERS/Jonathan Ernst

Las reuniones de los presidentes norteamericanos con sus pares de otros países siempre están divididas en dos partes:

1) Reunion a solas, si hablan en un idioma comun, sino, con un par de intérpretes.

2) Luego, a ellos se suman los colaboradores -ministros y/o otros altos funcionarios, normalmente, entre tres y cinco personas por cada una de las partes.

De la primera parte, NO hay comunicado de prensa. Ahí se toman uno o dos compromisos recíprocos de ejecución práctica

En la segunda, se consensúa un texto para que circularicen las respectivas oficinas de prensa.

En el caso de los presidentes Joe Biden y Alberto Fernández, tendremos un comunicado protocolar que hara referencia a las buenas relaciones entre ambos países y las coincidencias en materias como democracia, medio ambiente, seguridad hemisferica y lucha contra el narcotráfico.

No fue una reunión de bienvenida -como la que tuvo el Presidente Lula- mas bien se asemeja a una de despedida, donde no se puede plantear una agenda de futuro, por que este no existe.

Tiene un componente de puente entre dos administraciones que destaca la continuidad de nuestras relaciones diplomáticas desde 1811 y la vocación que perduren en forma satisfactoria por los proximos 200 años.

El Presidente no tuvo la visita de Estado que les corresponde a todos los presidentes de naciones democraticas -con sesión en el Congreso, visita a la Corte Suprema, cena oficial para 80 invitados selectos en el comedor de la Casa Blanca y alojamiento en Blair House, la dependencia de huespedes de esa residencia.

No necesito explicar los motivos de tan módico encuentro.

Pese a todas las manifestaciones críticas abundantemente expuestas por los principales voceros K sobre el comportamiento del “imperio” y de su “dependencia financiera global” -el FMI- la administracion Biden seguirá, por los meses restantes, dando las prórrogas y acuerdos a los improvisados programas económicos (igual que apoyó a la administracion Macri, cuando atravezo problemas similares, mal que le pese a la retórica del relato que invoca la gesta cubana, pero, frente a la necesidad, va a Washington y no a La Habana).

Celebremos, una vez mas, que Argentina es una gran Nación, respetada en todas las capitales del mundo, y preparémonos para que, a partir de diciembre del 2023, trabajemos en unidad nacional, relanzando el proceso de integración regional con nuestros vecinos, para poder abrirnos juntos al Mundo que nos espera con los brazos abiertos.

Sepamos aceptar con benevolencia las grandilocuentes interpretaciones oficiales sobre esta anécdota, con la humildad de los “tres sabios monos”, frente a la insensatez, no hablo, no miro ni escucho…

