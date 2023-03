Las dificultades de emprender en Argentina

Un estudio del Iaraf indicó que la presión tributaria alcanzó el 23,8% en 2022

En la economía actual, con un mundo a poco de salir de una pandemia que dio vuelta todo, se han vuelto fundamentales los emprendedores para reflotar las arcas de los países que se vieron atormentados por una inflación no esperada.

Mientras en muchos lugares los gobiernos piensan en ideas para facilitar la proliferación de estos aventureros que apuestan a un sueño, en Argentina todo va a contramano. Ser emprendedor en nuestro país es una tarea que resulta desgastante, asfixiante y llega al punto de ser desalentadora. Por eso, como emprendedor, les voy a comentar tres aspectos que dificultan crecer en Argentina.

La carga tributaria

Levantarse cada día es preguntarse qué impuesto nuevo pergenio el Gobierno esta vez. No es que uno pretenda vivir en un paraíso fiscal, pero es un dato de la realidad que Argentina es uno de los países con mayor carga impositiva de la región. Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) indicó que la presión tributaria –la recaudación nacional medida en relación con el Producto Bruto Interno (PBI)– alcanzó el 23,8% en 2022. Mientras que la presión tributaria llega al 50% del costo final de productos esenciales.

Como emprendedor se hace muy difícil poder crecer y competir con un panorama semejante. Si hasta en ocasiones uno debe preguntarse si limitar su progreso económico a riesgo de que una “ganancia inesperada” se lleve la financiación del presupuesto del año entrante, algo que roza la locura.

Y es verdad que las comparaciones son odiosas, pero solo con mirar a Uruguay vemos que no es necesario inventar tributos a lo tonto como para tener una economía saneada. En el país vecino no se paga ingresos brutos, no existe el impuesto a los créditos y débitos bancarios ni se cobran retenciones. ¿El resultado? Uruguay es uno de los países de mayor crecimiento de la región con un 5% que prevé mantener –y hasta aumentar– en este 2023, multiplicando las empresas y el comercio en apoyo de los emprendedores, lo que fomenta el consumo y mejora la recaudación del Estado. Todos salen ganando, sencillo como eso.

La incertidumbre

En Argentina también existe ese gran dilema del “vivir al día”, la incertidumbre que genera los volantazos económicos con cambios de Ministros, superministros y otras yerbas que hacen una odisea proyectar a largo plazo.

Con un plan económico al estilo “lo atamos con alambre”, se hace muy complicado mirar al futuro. El emprendedor, en lugar de centrarse en hacer crecer su producto, gasta tiempo y energías en transformarse en un oráculo para desentrañar que devenir le está esperando. ¿Deberé abaratar costos o me animo a abrir una sucursal? ¿Contrato más personal o me planteo “pasar el invierno”, “el verano” y “el otoño” también?

Según un estudio global, el 75% de los argentinos siente preocupación por cómo las variables económicas pueden afectar la estabilidad en su trabajo, convirtiendo así en uno de los países con más alto porcentaje en América latina solo superado por Chile y México. Según el último informe elaborado por el Centro de Analítica Económica y Empresarial de la Universidad Católica Argentina (UCA), la incertidumbre en cuanto a su futuro económico aumentó un 65,3% entre los argentinos.

Muchas personas que en pandemia decidieron renunciar a sus trabajos para adentrarse al mundo emprendedor en busca de cumplir un sueño, hoy se replantean recuperar su viejo empleo ante no poder planificar un futuro.

Financiamiento

Está claro que cualquier proyecto requiere de inversión, más aún luego de describir los grandes obstáculos que debemos afrontar aquellos que decidimos poner una moneda en el país. Pero como si fuera poco, también los emprendedores encontramos trabas a la hora de requerir financiamiento.

En Argentina es complejo acceder a financiamiento y sin financiamiento o con altas tasas de interés, es muy difícil pensar en el futuro. Una encuesta reciente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios arrojó que la mayoría de las empresas admiten inconvenientes financieros para importar.

La dificultad de acceso al mercado de cambio, lo utópico de conseguir para el empresario que recién comienza una licencia de importación y la dichosa inflación hace que cualquier emprendedor deba hacer malabares para poder financiar su emprendimiento.

Pero no quiero terminar estas líneas sin dejar una puerta abierta hacía la esperanza. El empresario argentino ha sabido sobrevivir a estos inconvenientes y a hacerse fuerte pese a estos males.

La principal ventaja con la que contamos es que por ser argentinos estamos acostumbrados a la adversidad, que las cosas no salgan, que haya barreras y que todo sea difícil pero, aún con todas en contra, no hay nada que no podamos encontrarle la vuelta y resolver. Estamos tan acostumbrados a las dificultades que cuando un día aparece un problema nuevo, no nos quedamos quietos y buscamos la forma de arreglarlo. Nada es imposible, somos argentinos, podemos todo.

