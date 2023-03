Ser o no ser, esa es la cuestion!

(Matías Baglietto)

Esta frase tan famosa en el mundo de las letras, cuadra perfectamente para el comienzo de esta carta publica dirigida a todos los dirigentes del Liberalismo. Así como Hamlet inició su monologo con estas palabras preguntádose lo esencial de la existencia humana me permito, humildemente, utilizar la misma formula verbal para plantear este dilema, menos ambicioso pero igual de preocupante.

¿Ser o no ser funcionales al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires? Esa es la pregunta que me viene a la cabeza cada vez que repaso el mapa político actual, nuestras ideas pueden ser víctimas del uso pícaro e indiscreto del hegemónico PJ bonaerense que vive agazapado en las terceras fuerzas y busca continuar con su modelo de pobrismo y sumisión contra las clases populares del Conurbano.

Los Liberales debemos desarrollarnos como proyecto político, tenemos derecho a existir, a mostrar nuestras ideas por las que luchamos durante muchos años para instalarlas en el debate nacional. La política argentina fracasó a lo largo de estos 40 años de Democracia. Hoy somos más pobres, no tenemos moneda, la deuda publica es insostenible, la desigualdad es marcada y tenemos la segunda tasa de inflación mas grande de la región solo superados por Venezuela.

Es por ello prioritaria una respuesta Liberal ante el fracaso rotundo del populismo disfrazado de pseudo progresismo que intenta distribuir las riquezas que no se generan a través de meros papeles de colores llamados pesos.

A lo largo de estos años, somos muchos los dirigentes Liberales, Libertarios e Independientes que alzamos la voz, que decidimos salirnos de nuestros ámbitos de desarrollo personal para volcarnos a la vida política y pública intentando ser una alternativa sensata y que devuelva certidumbre apostando a un Estado chico y eficiente, que permita el progreso del Sector Privado y que nunca abuse de su poder y posición dominante.

Existen matices entre Liberales y Libertarios sobre el rol del Sector Público, pero ambas expresiones que forman parte del Movimiento que lucha por las ideas de Libertad, defienden, sin miramientos, la Propiedad Privada, la Seguridad Jurídica y creen en el Mercado como el más eficiente y eficaz ordenador de la vida de los Individuos.

Es más que claro y notorio que en la Provincia de Buenos Aires se necesita reducir, rediseñar y modernizar el Estado con el fin de bajar y eliminar impuestos confiscatorios y distorsivos para el desarrollo pleno de la iniciativa privada y la producción, trabajar con mayor compromiso por la seguridad de los vecinos, que padecen el delito, sumado a una escalada de violencia inusitada, con gran preocupación. Tenemos que entender que nuestras posiciones y miradas deben mixturarse con una realidad socialmente apremiante y es por ello que no podemos ser políticamente funcionales a los de siempre.

En la Provincia de Buenos Aires no existe el ballotage, no hay segunda vuelta. Se gana o se pierde por un voto. Hoy por hoy, pensar nuestra opción Liberal por fuera de una Gran Coalición opositora garantizaría el triunfo del actual oficialismo provincial y de buena parte de aquellos Intendentes que llevan 10, 15 o más de 20 años en el poder. No podemos permitirlo.

El Liberalismo bonaerense, autoexcluyéndose de una amplia opción electoral opositora, será funcional al gobierno Kirchnerista de la Provincia de Buenos Aires, por lo que debemos repensar nuestra estrategia electoral en el distrito mas importante del país donde se define no solo la suerte de los bonaerenses sino también gran parte del futuro de la Nación Argentina.

Álvaro Zicarelli es Analista, Consutor Político, Ensayista y autor de “Cómo derrotar al Neoprogresismo” (Ed. Sudamericana) y de “El Gran Juego : China, Estados Unidos y la Nueva Guerra Sería” (De pronta edición).

