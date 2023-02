Virtualidad plena; evitemos la discriminación generacional

Por la pandemia, muchas audiencias judiciales se sustanciaron en forma virtual.

En junio del año 2021, tuve oportunidad de publicar en Infobae, un trabajo que denominé “Poder Judicial y Educación Universitaria. El legado de la Pandemia”, elaborado ya en las postrimerías del flagelo mundial del COVID 19, en el que me permití evaluar las consecuencias que aquel virus produjo en los dos ámbitos de mi incumbencia profesional, esto es la administración de justicia y la docencia, poniendo de relieve que tanto la función jurisdiccional como la actividad universitaria, se pudo seguir desarrollando gracias a la tecnología plasmada en distintos sistemas informáticos que se materializaron tanto en el “teletrabajo judicial” como en el “aula virtual”.

Reflexionaba en esa ocasión, acerca del imprescindible advenimiento de la tecnología para poder continuar con dos actividades absolutamente esenciales en la sociedad como son las de juzgar y la de enseñar durante la crisis sanitaria vivida; destacando los aspectos tanto valiosos como disvaliosos que esa nueva modalidad generaba.

Entre los puntos positivos que en mi parecer incorporó la tecnología a la labor jurisdiccional, destaqué en particular la posibilidad de que las partes en un proceso formularan presentaciones remotas en los tribunales; la habilitación de la firma electrónica y, la eliminación del soporte papel con el consecuente beneficio para la protección del medio ambiente.

A la hora de mencionar aquellos efectos que consideré negativos, puse énfasis en lo importante que resulta a la hora de juzgar, el encontrarse el magistrado cara a cara con aquellos ciudadanos que requieren del Poder Judicial la solución de sus controversias, para concluir que negar las bondades de la tecnología en el desarrollo de las actividades judiciales, constituiría cuanto menos una necedad, pero que esta herramienta tenía como objetivo colaborar en la toma de decisiones, las que eran definidas siempre por la relación humana.

Idéntico temperamento utilicé para evaluar el efecto de la virtualidad en el ámbito universitario en tiempos de pandemia, partiendo de destacar la trascendencia que ha tenido para la educación universitaria, la que sin esta herramienta en modo alguno hubiera podido desarrollarse en esos tiempos.

Así, destaqué como ventajas incuestionables de la educación remota la reducción de costos económicos merced a la posibilidad de recibir educación en los propios hogares de los educandos; la circunstancia de contarse con recursos virtuales sin costo como lo son videos, documentos y bibliografía de rápido acceso en las distintas plataformas y, la posibilidad de compatibilizar los tiempos de estudio y de trabajo de los estudiantes gracias a la flexibilidad horaria que permite el “aula virtual”.

En punto a las falencias que podían advertirse, expresé que en materia de educación la interacción social entre alumnos y docentes enriquece no sólo al dialogo como herramienta educativa, sino que genera además interrelaciones duraderas en el tiempo que muchas veces dan origen a amistades inquebrantables y a futuras posibilidades laborales de improbable concreción en relaciones educativas virtuales.

Sin perjuicio de ello, manifesté en ese trabajo, a modo de conclusión, que la tecnología sea en el ámbito de la labor diaria del Poder Judicial como en el de la educación universitaria en esos tiempos extraordinarios que se vivieron, tuvo una invalorable importancia para que el “mundo judicial y educativo” se desarrollara dentro de un particular margen de normalidad, pero que de ninguna manera lograba desplazar la tarea presencial de un Juez en el Tribunal ni la de un profesor al frente del aula, expresando como colofón, mi esperanza de volver definitivamente a la presencia humana en esas actividades.

Ahora bien, y ya entrando en la médula de estas líneas, advierto –no sin preocupación- que más allá de haberse recuperado buena parte del trabajo presencial en la jurisdicción y en el aula universitaria, en otros campos de las relaciones humanas la virtualidad extrema se está imponiendo, afectando en mi parecer a determinados sectores de la sociedad que se ven excluidos a raíz de las complejidades que la plena comprensión de todos los aspectos de la “modernidad tecnológica” traen consigo.

Y como se infiere del título de este trabajo, considero que a quienes se les debe prestar más atención a fin de evitar exclusiones sociales que pueden derivar en consecuencias de gravedad no deseada son a los adultos mayores.

Vayan algunos interrogantes vinculados con el quehacer diario de ese grupo de personas, que estimo corroborantes de mi tesis.

Me pregunto si no resulta perjudicial cambiar rutinas amigables como lo eran para un jubilado concurrir a percibir su haber al banco interrelacionándose con sus pares y recibiendo consejos del personal que lo atendía, a hoy recibir sus emolumentos a través de una acreditación bancaria en una billetera electrónica con claves que mutan permanentemente no pudiendo asesorarse a través de un vis a vis con el agente bancario acerca de códigos muchas veces incomprensibles que aparecen en los recibos jubilatorios.

Me pregunto si favorece la inclusión del adulto mayor en actividades recreativas imprescindibles para su salud psicofísica, las imposiciones establecidas en compañías de transportes por las que la única manera de contactarse con ellas es a través de llamadas telefónicas atendidas por un contestador automático que lejos está de dar soluciones sencillas a razonables preguntas que una persona con poca experiencia en esas actividades necesita formular.

Me pregunto si no genera angustia en un adulto mayor que la única opción para llevar adelante alguna sencilla operación comercial, sea a través de la utilización de un código QR, que aparecerá en un teléfono celular, el que además debe contar con un plan –por cierto costoso- que permita a su poseedor tener los “datos” suficientes para lograr, en definitiva, adquirir eventualmente el producto deseado.

Me pregunto finalmente, la razón por la cual durante los oscuros días en los que el virus se desataba con fiereza, nos angustiábamos profundamente por no poder besar a nuestros hijos, visitar a nuestros padres o abrazar a nuestros amigos y hoy, teniendo esa posibilidad, optamos por “postear” una foto en vez de ir a saludar personalmente a un ser querido el día de su cumpleaños, o dejamos de seguir en “instagram” a quien ya no amamos en vez de decírselo cara a cara, o hacemos una reunión de amigos por zoom en vez de juntarnos alrededor de una mesa.

Finalizaré estas líneas, dejando en claro la trascendencia e importancia que las nuevas tecnologías aportan al desarrollo de las sociedades, negarlo sería por cierto tapar el cielo con las manos, pero estoy convencido que ese avance de la modernidad, tiene que venir acompañado de las capacitaciones y contenciones necesarias desde todos los ámbitos, para no excluir ni discriminar a los grupos más desprotegidos como el de los adultos mayores motivo de estas líneas, pues la exclusión de un grupo etario recuerda aquella famosa frase de Bioy Casares en “El diario de la guerra del cerdo”….”En la vejez todo es triste y ridículo hasta el miedo a morir…” .

Para concluir, me permitiré transmitir un sentimiento personal coincidente con estas ideas que expuse.

Así, quien esto escribe prefiere la inteligencia natural a la inteligencia artificial. Prefiere una carta escrita a mano a un mensaje de watsapp. Prefiero que me digan te quiero a que “likeen” una foto. Prefiere leer un libro con hojas amarillentas a hojear un ebook en el iPad Prefiere escribir una poesía a pedirle al “chat gpt.” que me diga que debo sentir por la persona que amo. Prefiere ver como se derrama una lágrima a que me manden un emoji con carita triste.

Y creo en todo esto, pues la mejor tecnología que existe carece de un elemento que es propio de los serse humanos cual es el sentir y, tal como lo decía Blas Pascal en el siglo XVII el corazón y los sentimientos, entiendes de razones que la razón no entiende.

Verano de 2023.