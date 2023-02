El jefe de gobierno sabe que si se apura a bendecir un candidato podría no sólo desatar una guerra en el PRO que acabaría beneficiando a Patricia Bullrich

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha convertido por estas horas en el escenario privilegiado de la disputa por el liderazgo en la principal coalición opositora.

La sucesión del actual jefe de gobierno y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, es aún un proceso abierto e incierto. Una situación que se evidencia no sólo en la gran cantidad de precandidatos anotados sino fundamentalmente en la deliberada indefinición de Larreta, que elude definiciones, intenta mantener un precario equilibrio interno, y espera que las decisiones electorales que se tomen en el “bastión histórico” del PRO coadyuven a despejar su camino hacia la candidatura presidencial.

Es evidente que las necesidades y los tiempos del alcalde porteño no necesariamente coinciden con los de algunos de sus principales aliados, como el radicalismo. Los principales referentes del centenario partido en la Ciudad ya comienzan a impacientarse, a intensificar la presión y analizar, incluso, escenarios alternativos. El senador Martín Lousteau no oculta la incomodidad que han generado en las filas del partido fundado por Alem los condicionamientos y los roces producto del resurgimiento de Mauricio Macri, y la centralidad y gravitación que el ex mandatario aspira a tener de cara al proceso electoral.

La indefinición de Larreta no responde, claro está, a una cuestión de meras preferencias o afinidades político-personales, sino a una movida estratégica. El jefe de gobierno sabe que si se apura a bendecir un candidato podría no sólo desatar una guerra en el PRO que acabaría beneficiando a Patricia Bullrich sino que rompería toda posibilidad de negociación con Mauricio Macri. Esa es, hoy por hoy, la apuesta del jefe de gobierno: que la definición de quien sea el candidato o candidata que se quedará seguramente con la “joya de la corona” le permita “destrabar” la situación nacional.

Sin embargo, conforme se acerca la etapa de negociaciones que antecede a la conformación de las listas, la tensión crece y aparecen inevitables “ruidos” en el esquema de Juntos por el Cambio en la Ciudad. Un prolijo armado que, fruto del pragmatismo y la mayor apertura que Larreta muestra respecto a su antecesor en el cargo, fue uno de sus grandes activos para construir su proyecto presidencial

Larreta por ahora no se muestra apurado, y con gestos y fotos con los diversos precandidatos, intenta mostrarle a Macri y sus aliados que está dispuesto a llegar hasta el filo de los plazos legales para definir las candidaturas. El dilema que enfrenta no deja de ser, por cierto, uno de difícil resolución.

Si opta por Jorge Macri, el hombre del expresidente que ya bendijo también Bullrich -sus adversarios internos-, no solo estaría renunciando a la posibilidad de tener un candidato propio, sino que arriesgaría su alianza con la UCR, un entendimiento que se proyecta mucho más allá de los límites de la General Paz, y que el propio alcalde imagina con la plasmación de una fórmula mixta con un radical (Morales o Losada).

Mientras tanto, para inocularse de las críticas de los “halcones” que lo acusan de estar entregando la Ciudad “en bandeja” al radicalismo, habilitó a Fernán Quirós, Soledad Acuña y Emmanuel Ferrario para recorrer el distrito como precandidatos. Las mayores expectativas están puestas en el actual ministro de salud, que recién está comenzando a intensificar su agenda electoral, y que cuenta no sólo con el aval de Larreta sino también con el acompañamiento de otros aliados, como la Coalición Cívica y los socialistas. Hasta ahora, sin embargo, no logró alterar el escenario, ya que Jorge Macri lidera las mediciones.

Por otra parte, si llegara a cerrar un acuerdo amplio con la UCR dinamitaría definitivamente su vínculo con Macri, quien ya señaló que el sucesor en la Ciudad debe salir de las filas del Pro. Por ello, no tolerará ningún acuerdo que le allane a Lousteau el camino a Uspallata.

Toda definición tendrá, casi inevitablemente, ganadores, perdedores y heridos. El alcalde porteño lo sabe, pero también es consciente que aquí no sólo radica su principal carta de negociación sino también sus chances presidenciales. Una pregunta se impone entonces: cómo hacer para no “romper” abiertamente con Macri al mismo tiempo que mantener la necesaria alianza con el radicalismo que potencie su candidatura presidencial.

Las alternativas no son muchas. Descartada por ahora la posibilidad de que apoye explícitamente a Lousteau, y renuente a dar su bendición a Jorge Macri (con quien aún mantiene una tensa relación), comienza a crecer la figura de María Eugenia Vidal como una prenda de negociación interna. Sin embargo, suponiendo que una candidatura de la ex gobernadora pudiera galvanizar a todo el PRO, seguiría abierto el frente con los radicales. Lousteu y compañía ya han tomado nota de eso y, a la vez que le reclaman al alcalde mayor autonomía, y hasta coquetean con la posibilidad de que el senador opte por una candidatura presidencial, comienzan a alimentar un escenario que el mismo Larreta no descarta: el desdoblamiento.

Desdoblar la elección no solo le permitiría a Lousteau competir con algún candidato del PRO en mejores condiciones, sino que también impediría que el arrastre que pudiese tener la candidatura de Milei rompa los equilibrios en la legislatura porteña. Y, además, en este escenario Larreta podría incluso optar por no apoyar explícitamente a alguno de los contendientes.

Según las disposiciones del Código Electoral Nacional y el de la ciudad de Buenos Aires, Larreta tiene un plazo de 120 días antes de la realización de la elección para hacer la convocatoria. En otras palabras, si bien aún está dentro de los plazos legales para desdoblar los comicios, tampoco le sobra demasiado tiempo.

