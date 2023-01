Internas sin vacaciones

Pese a que faltan casi siete meses para las primarias presidenciales, los principales aspirantes tanto en el oficialismo como en la oposición se encuentran ya en un inocultable “modo electoral”. A diferencia de otros años, ni siquiera la temporada alta del verano dio lugar a una tregua y a un relativo relajamiento de las estrategias, por lo que los principales precandidatos -sobre todo de la oposición- trasladaron las disputas por el liderazgo del espacio, y por las principales candidaturas, a los diversos centros turísticos del país.

Así las cosas, durante la primera quincena de la temporada, la interminable interna del PRO pareció trasladarse a los balnearios de la Costa Atlántica, con epicentro en las ciudades de Mar del Plata, Pinamar y Cariló. A diferencia de veranos anteriores la actividad trascendió ampliamente las tradicionales charlas y roscas en las carpas de algún parador de moda, los cafés, o las fotos de ocasión. Todo estuvo, está y estará teñido de barniz electoral.

Uno de los puntos más altos fue, en este sentido, la presentación del libro de Mauricio Macri en Mar del Plata. La incursión en “la feliz” del ex mandatario, que abandonó transitoriamente su “Puerta de Hierro” patagónica, no pasó en absoluto desapercibida, y sigue sumando incertidumbre al proceso interno de la principal coalición opositora. Con la excusa de la gira de presentación de su libro Para Qué, se vio un Macri proyectando abiertamente una imagen y un discurso de candidato presidencial. Más allá de la decisión que oportunamente tome, está más que claro que -como mínimo- buscará “marcar la cancha”, delimitar lo que entiende debería ser el terreno de la contienda, y habilitar o vetar a potenciales candidatos de su espacio.

Y, hasta ahora, es una estrategia que, al menos puertas adentro del PRO, le viene granjeando buenos resultados. Desde su tradicional reducto en Pinamar fue Cristian Ritondo quien señaló a un diario nacional que “si Mauricio se presenta va a ser muy difícil que alguien desde el PRO salga a discutirle ese liderazgo”. Eso es lo que parece entender María Eugenia Vidal, quien estuvo en la presentación, y camina el territorio con bajo perfil a la espera de un aval de Macri para jugar ya sea en la Nación o la provincia de Buenos Aires. Lo mismo ocurre con el ex ministro de Seguridad bonaerense, que ya avisó que pretende competir en la provincia, y que pese a sus declaraciones pro-Macri, no consiguió llevarse un gesto de apoyo del ex mandatario, algo que sí logró el también aspirante a gobernador y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti, que tuvo un mano a mano a solas con Macri.

Para otros referentes del espacio ya plenamente lanzados a la carrera presidencial, la enigmática estrategia de Macri se ha convertido directamente en una molesta “piedra en el zapato”. Aquí se encuentran no sólo Horacio Rodríguez Larreta, quien avanza con su armado presidencial y ya avisó que está dispuesto a competir con el propio Macri en una interna, sino la propia Patricia Bullrich, que pasó de buscar capitalizar en términos de posicionamiento su presunta sintonía ideológica con Macri a remarcar en una reciente entrevista que no siente que ella “exprese más el pensamiento de Macri” que Larreta.

Fue precisamente el alcalde porteño quien aprovechó su gira de verano por la Costa y las sierras cordobesas para lanzar una nueva estrategia de comunicación, con el objetivo de mostrarse con un perfil más descontracturado, más empático y “más cercano” a la gente. La operación tiene por objeto no sólo buscar un equilibrio entre la sobriedad y seriedad de la gestión (incluida la negatividad que potencialmente ello entraña, como quedó claramente en evidencia con el affaire D’Alessandro), sino también buscar “despolitizarlo” como una estrategia para llegar a los más jóvenes, sobre todo los centennials y millennials, un sector no sólo cada vez más gravitante del electorado sino también un grupo etario que se percibe como muy desinteresado por todo lo que huela a “rosca” o discusiones políticas.

Te puede interesar: Peritos de la Ciudad de Buenos Aires explicaron cómo fue hackeado el celular del ex ministro D’Alessandro

Está “nueva imagen” de Larreta pudo verse en contenidos que circularon en las redes durante los últimos días, como los videos practicando surf, jugando al fútbol y al paddle, cantando con el Chaqueño Palavecino, saludando a la Mona Jiménez, o recreando junto a Lousteau, Morales y Santilli la famosísima portada de Abbey Road, el gran disco de The Beatles. Como toda apuesta que involucra trabajar sobre la imagen de candidatos con altos niveles de conocimiento y amplias trayectorias, no está exenta de riesgos: ya no sólo el consabido ridículo, sino ante todo el riesgo de la falta de consistencia entre la imagen que se quiere proyectar y la imagen realmente percibida por el electorado. Sin embargo, no deja de ser una jugada esperada si el alcalde porteño aspira a construir una campaña destinada a persuadir a la mayoría del electorado.

Por su parte, Bullrich estuvo y, tras un breve descanso en Brasil, volverá a estar en la costa. Pero a diferencia de Larreta, buscará no mostrarse en la playa. Tras aterrizar nuevamente en el país, reapareció en la marcha en homenaje al fiscal Nisman, y pronto recuperó iniciativa política desde donde más cómoda se siente: los medios. Así, salió a reclamar en las redes que la Justicia ordene la detención del presidente Maduro, una vez que arribe al país para participar de la cumbre de la Celac, comparando la situación con el arresto de Pinochet en Londres. Luego estuvo en Corrientes, como invitada del gobernador Gustavo Valdés -uno de los referentes nacionales de la UCR más cercanos a Macri-, quien la recibió con elogios, destacando su “coraje” para encarar reformas. Allí se la vio también con la senadora Carolina Losada y el jefe de bloque de la UCR en la Cámara alta, Luis Naidenoff, en un gesto que busca contrarrestar al tridente Larreta-Morales-Lousteau.

Y, mañana lunes la espera el plato fuerte: una cita con Macri en Villa La Angostura, donde permanecerá varios días. Es que más allá de que Bullrich también padece la “indefinición” de Macri, en su equipo siguen creyendo que si Macri no es candidato su bendición, ya sea explicita o de facto, recaerá sobre la presidenta del PRO. Con Larreta, si bien hay diálogo ya no hay confianza, y Macri cree que es Bullrich - quizás también Vidal en provincia- quien mejor lo representa.

Seguir leyendo: