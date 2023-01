Una riesgoso estrategia bifronte

Spot de campaña de Alberto Fernández

Tras casi un mes de especulaciones, finalmente se conoció el decreto de convocatoria a las sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación, con un temario que incluye 27 proyectos de ley que podrán comenzar a tratarse a partir del 23 de enero próximo. Pese a que durante el final del período de sesiones ordinarias del 2022 había quedado en evidencia que los temas de la “agencia judicial” que había activado el oficialismo tras la pelea con la Corte por el Consejo de la Magistratura, la acusación y posterior sentencia contra la vicepresidenta en la denominada “causa Vialidad” y la sentencia de los cortesanos en favor de los reclamos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a la coparticipación, parecían romper cualquier posibilidad de diálogo con la oposición, el Gobierno redobla la apuesta contra el Poder Judicial.

De esta forma, el foco central del temario con que el oficialismo pretende abrir este año electoral en el Congreso apunta al criticado Poder Judicial, una vieja obsesión de Cristina Fernández de Kirchner que se ha venido profundizando en estos tres años de gestión del Frente de Todos. En el listado de proyectos no sólo se incluyó, como estaba previsto, el pedido de juicio político contra los cuatro ministros de la Corte Suprema, que comenzará a tratarse en comisión de Diputados luego de la visita de Lula y la cumbre de la CELAC; sino que vuelve a plantear el proyecto, muy resistido por la oposición y la propia Justicia, para ampliar su composición a 15 miembros.

La decisión del Ejecutivo tendrá, muy probablemente, como consecuencia ineludible la parálisis del Congreso. El costo de insistir con la “agenda judicial” implicará empeorar la tensa convivencia con que oficialismo y oposición habían cerrado el año legislativo 2022 y, habida cuenta de que el oficialismo no tiene los votos para aprobar ningún proyecto de esa agenda, lo más probable es que ello obture la posibilidad de avanzar con la discusión de los proyectos económicos que también integran el temario.

No se trata de un asunto menor. El Ministerio de Economía incluyó en el temario un “nuevo blanqueo de capitales”, denominado como “Proyecto de Ley de Exteriorización del Ahorro Argentino”, en el que Sergio Massa alberga grandes expectativas. Además, hay un proyecto muy sensible para el gobierno y que podría generar algún ruido en la estrategia de intransigencia opositora: el proyecto por el cual se modifica la Ley de Presupuesto con el objeto de habilitar partidas presupuestarias y habilitar el pago de la diferencia en el porcentaje de la coparticipación que ordenó restituir el fallo de la Corte.

También la “agenda económica” incluye algunas medidas para los ciudadanos de a pie y algunos sectores productivos y de servicios, como el “Plan de Pago de Deuda Previsional” que habilitaría una moratoria para más de 800 mil personas que no cuentan con los 30 años de aportes, el régimen para los monotributistas del área tecnológica, y el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”, entre otros.

Si bien en el Gobierno creen que la profundización de la embestida contra la Justicia no permitirá recomponer el vínculo con Cristina, puede ser una herramienta para sostener el vínculo con los jefes territoriales kirchneristas, desde los intendentes del conurbano a los gobernadores. Sin embargo, conscientes de que es un tema muy desacoplado de la agenda de las preocupaciones y urgencias ciudadanas, no integra el nuevo dispositivo comunicacional y la construcción discursiva del presidente.

La idea del equipo del primer mandatario es que Alberto hable de desarrollo, producción y recuperación económica, con una comunicación más proactiva, basada en los pretendidos “resultados” y “logros” de la gestión, y no tan defensiva. El primer indicio de este replanteo comunicacional fue el spot que lanzó esta semana en sus redes sociales, donde no solo no hubo referencia alguna a la justicia, sino que buscó proyectar una imagen de Alberto con semblante de candidato, instalar en su discurso un clima de expectativas positivas con la apelación a fórmulas como “yo creo” y “yo confío”, y mostrarse junto a su familia.

En esta doble estrategia, la intención del Presidente es hablarle al electorado de la economía, mientras, a través de la agenda judicial, intentar que el resto del PJ apoye su proyecto de reelección. Una estrategia bifronte que será difícil de sostener sin entrar en contradicciones: la embestida contra el poder judicial y el pedido de juicio político en el Congreso incluirá una puesta en escena con testigos y audiencias, lo que inevitablemente se impondrá como tema excluyente tanto en la agenda del Gobierno como de la oposición. Además, el riesgo de parálisis del Congreso -ya no solo en las extraordinarias- afecta los planes de Massa y el equipo económico.

Sin embargo, lo que más preocupa a los que integran la mesa chica del presidente es el impacto de su escasa disciplina estratégica en su agenda y acciones concretas, en particular de su tendencia a improvisar, avanzar y retroceder, y cometer así “errores no forzados”.

