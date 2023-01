¿Nuestros hijos podrían matar?

Los acusados del homicidio de Fernando Báez Sosa (Ezequiel Acuña)

El homicidio de Fernando Báez Sosa es de esos que, por distintas razones, marcan sociedades. En este tipo de casos, cuando llega la sentencia la voz de la Justicia trae una respuesta no solo para las víctimas y los acusados, sino para toda la comunidad. Son hechos que generan debates en las mesas familiares, reflexiones sobre lo que debemos hacer o dejar de hacer con la crianza de nuestros hijos y discusiones de toda índole sobre seguridad, punitivismo, consumo de estupefacientes y, sí, también sobre el bien y el mal. Opinan especialistas en abogacía, psicología, criminología, medicina legal, criminalística y, si te descuidás, religión y filosofía.

Necesitamos entender, prevenir, evitar, probar y castigar, pero, sobre todo, necesitamos poner nuestras almas a salvo, lejos de esos pibes (¿tipos?) a los que, a esta altura, consideramos monstruos. La opinión generalizada es que los ocho adultos acusados de asesinar con alevosía y premeditación a Fernando son culpables. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se encontró sangre de la víctima en sus ropas, se reconocieron pericialmente sus caras en los videos del hecho, los vieron y escucharon múltiples testigos, se recuperaron chats y audios en los que se mofan de matar y hasta se verificó el rastro de la zapatilla de uno de ellos en la cara de Fernando.

También hay bastante acuerdo en que Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y los Pertossi (Luciano, Ciro y Lucas) merecen un castigo ejemplar. Perpetua para todos, dicen muchos. Lo mismo reclaman Graciela y Silvino, mamá y papá de la víctima.

Pero hay quienes dicen otra cosa. Perpetua para todos, no. No es lo mismo pegar una piña a la salida de un boliche que patearle la cabeza a alguien que está en el piso. O dicen “perpetua no” porque no se puede probar la premeditación. O dicen perpetua nunca a nadie. Hay abolicionistas. Hay anti-punitivistas. Y hay gente a la que simplemente no le brindaron suficiente atención de pequeña. En general, estas opiniones disidentes (merecedoras de respeto y atención) se oyen por lo bajo, casi con pudor. Pero no siempre es así.

Los "rugbiers" en Villa Gesell

En 2020, a pocos días del homicidio, el periodista Raúl “Tuny” Kollmann dijo “me hace mucho ruido que manden a alguien preso 35 años por lo que pasó aquí; me parece razonable cinco años o cosa por el estilo”. Ahora retomó aquel hilo y tuiteó “me cuesta entender a los que piden para los rugbiers la misma pena que para Videla o Pablo Escobar ¿no perciben que les puede pasar a sus hijos? Se pelean dentro del boliche, quedan calientes salen a pegar una paliza como todos los finde y esta vez matan. Aún así no son Videla”. Y luego, en respuesta a un cuestionamiento, insistió: “Nuestros hijos pueden caer en pegarle en grupo a alguien y matar”.

Paradójico lo de Kollmann, porque justo unos días antes Luis D’Elía tuiteó: “Los rugbiers cuando pateaban en el piso a Fernando Baez Sosa y descargaban su odio de raza y de clase hasta asesinarlo, expresaban viejos sentimientos brutales de la élites dominantes que anidaron en el sector gorila de la clase media. Con los mismos sentimientos asesinaron a 30.000″.

¿Qué corno tendrán que ver Videla, Escobar y los gorilas en todo esto, no? Como le dijo Alberto Samid a Kollmann en Twitter: “Tuni no salen en esta foto ni Videla ni Escobar. Concentrémonos en el hecho este. Hay saña, hay planificación, hay muerte, hay festejo, hay encubrimiento, hay de todo. Un espanto”. En la Argentina no hace falta ser un sicario o un genocida para recibir perpetua. Puede no gustar, pero es la ley.

Ahora bien, más allá de estas comparaciones zonzas (y yo diría irrespetuosas hacia los deudos de Fernando Báez Sosa), Kollmann puso sobre la mesa una pregunta de lo más relevante que, creo, no nos tomamos del todo en serio: ¿nuestros hijos podrían matar? ¿Es esperable, normal, habitual que salgan a “pegar una paliza como todos los finde”? ¿Salir a matar está mal, pero salir a pegar está bien?

Me pregunto esto sin siquiera empezar a considerar que emboscar a una persona indefensa entre ocho, cagarlo a trompadas, tirarlo al piso, patearle la cabeza hasta matarlo, salir caminando tranquilo para irse a bajonear un Big Mac y celebrar la hazaña en un grupito de WhatsApp denominado El Club del Azote se parece bastante más a “salir a matar” que a “salir a pegar”.

Dos de los acusados en primer plano tras golpear a Fernando Báez Sosa

Algo parecido a lo de Kollmann dijo el periodista y abogado Pablo Duggan en su programa de televisión, aunque desde una mirada jurídica vinculada al tema de la premeditación: “¿Son culpables de la muerte de Báez Sosa? Sí, son culpables. La gran pregunta es qué tipo de culpabilidad tienen, qué pena les corresponde por lo que hicieron. Todo el mundo cuando analiza este caso se pone en la piel de los padres de Fernando Báez Sosa, que está muy bien, es fundamental. Pero nadie quiere ponerse en la piel de los padres de los acusados. Y yo digo, yo como padre, yo creo que estoy tan cerca de que mi hijo sea Fernando Báez Sosa como de que mi hijo sea uno de los acusados”.

¿Entonces? Dejemos de lado las discusiones técnicas sobre la culpabilidad de los rugbiers y la pena. ¿Nuestros hijos podrían matar? Nos gustaría creer que no. Que les enseñamos valores, que saben distinguir lo correcto de lo incorrecto, que ni drogados ni alcoholizados le patearían la cabeza a un pibe que está tirado en el piso. Nos decimos que nuestros hijos no, que si hicieran algo así no serían nuestros hijos. Y tenemos derecho a pensarlo. Hacemos un montón de cosas todos los días para que esos no sean nuestros hijos.

Pero la verdad es que la violencia extrema que transitan algunos jóvenes adultos no viene de Marte. No son extraterrestres, monstruos ni animales. No tienen enfermedades mentales ni anomalías esenciales. No se socializan en granjas o burbujas aisladas del mismo planeta en el que socializan nuestros hijos, que también hacen deportes en clubes o en barrios, que también salen a bailar, que también toman alcohol o fuman marihuana, que también aprenden que la masculinidad es una sola y que los obliga a ser competitivos, arriesgados, fuertes, viriles, no emocionales.

Nos molesta pensarlo. Nos asusta pensarlo. Pero sabemos que es así. Si queremos ayudarlos, prevenir, enseñarles a reconocer la violencia en los demás (y en especial en sus amigos), sería bueno que nos representemos la posibilidad de que nuestros hijos también puedan ser violentos. Pero (PERO) esto de ninguna manera quiere decir que Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Viollaz y los Pertossi no sean culpables o sean menos culpables o no les corresponda la pena máxima dentro de lo que establece la ley.

La pregunta que instalan Duggan y Kollmann es relevante, pero la respuesta que proponen es equivocada. Porque sí, claro que podrían ser nuestros hijos. Pero ¿qué quiere decir eso? ¿Es menos grave porque podrían ser nuestros hijos? ¿Son especiales nuestros hijos? ¿Merecen un trato legal distinto por ser nuestros hijos? Por supuesto que no. Nuestros hijos podrían, tal vez, matar, pero el Estado debería hacérselos pagar.

