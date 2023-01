Un enero caliente

Horacio Rodríguez Larreta en Mar del Plata

Hasta no hace mucho tiempo atrás, enero tenía un inevitable efecto letárgico en la dinámica política. Y ello sucedía no sólo porque durante las “vacaciones” el clima de opinión parecía relajarse, sino también porque había un acuerdo implícito entre los actores del sistema que implicaba una suerte de tregua y porque primaba la convicción de que no eran tiempos para agobiar a los ciudadanos que disfrutaban del ocio y descanso con mensajes políticos.

Obviamente, en este comienzo de año estamos muy lejos de esa situación. No solo el clima de opinión no refleja relajamiento alguno y sigue mostrando altos niveles de negatividad tanto en relación al presente como a las expectativas de futuro, sino que fruto de la persistente crisis hay cada vez más argentinos que no pueden permitirse un descanso.

La política tampoco descansa, aunque por razones muy diferentes. Con un proceso electoral cuyos contornos ya comienzan a perfilarse en el horizonte, los principales referentes del oficialismo y la oposición ya están en “modo campaña”. Una campaña que ya se percibe como una de las más tensas y conflictivas de los últimos años.

Así las cosas, la Costa Atlántica se convirtió en los últimos días en el escenario de la disputa electoral y centro de gravitación de la política. Con el Presidente haciendo base en Chapadmalal, las actividades del gobernador Axel Kicillof, y las recorridas de los principales dirigentes de la oposición, parece quedar claro que los balnearios bonaerenses serán los terrenos donde comenzará a librarse la batalla electoral.

Tras un fin de año en Villa La Angostura, donde se entrevistó en varias oportunidades con Macri en su casa del exclusivo Cumelén (una suerte de “Puerta de Hierro” para el PRO), Horacio Rodríguez Larreta encaró los primeros días del mes de enero mostrándose abiertamente en la Costa como candidato presidencial. Aprovechando la centralidad que le dio el fallo de la Corte que en diciembre le dio la razón en sus reclamos por el recorte de coparticipación, el alcalde porteño adelantó su lanzamiento electoral -previsto inicialmente para marzo- y se metió de lleno en el “barro electoral”.

Alberto Fernández, Axel Kicillof e intendentes en Chapadmalal

Mientras protagoniza recorridas y encuentros con vecinos y turistas, se muestra como el dirigente del PRO más cercano a la UCR, y busca capitalizar a su favor el debate generado por la Corte, enfrenta asimismo la crisis generada por la filtración (ilegal) de los chats de su ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, que revelarían las supuestas conversaciones con el vocero del presidente de la Corte y con el empresario que estaba al frente de la concesión de las grúas en la ciudad, entre otros intercambios polémicos.

Mientras desde su entorno esperan mitigar las consecuencias de la crisis con el pedido de licencia del Ministro, la situación es seguida de cerca por sus rivales internos -que ven una respuesta “tibia”- y capitalizada por el oficialismo para mostrar la presunta “promiscuidad” de sectores del Poder Judicial con los principales referentes de la oposición, en una relación espuria que tendría como objetivo derrotar al peronismo mediante la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner.

Rodríguez Larreta comienza así a caminar hacia las presidenciales en medio del fuego cruzado. Sabe que es la consecuencia de haber sido elegido como principal enemigo por el oficialismo (sobre todo, el kirchnerismo), y está dispuesto a capitalizarlo, aunque también es consciente que ello profundizará las tensiones y desconfianzas con sus rivales directos, sobre todo con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Es un riesgo que está dispuesto a correr, sabiendo que en este escenario puede aspirar no sólo a consolidarse como la opción más competitiva de la oposición sino también a captar votantes que hoy están más carca de los “halcones” del espacio. Más aún, cuando el renunciamiento o proscripción de Cristina -según la óptica que se elija- pareciera conspirar contra una potencial candidatura de Macri.

Por su parte, el Presidente, que pese a los constantes desplantes todavía busca congraciarse con su vice, está decidido a sobreactuar su ataque a la Corte con un juicio político que si bien no tiene futuro, ya que no están las mayorías en el Congreso, tendrá presente: la Comisión de Juicio Político de Diputados -con mayoría del Frente de Todos- permitirá una puesta en escena que incluirá presentación de presuntas pruebas, citación de testigos y, eventualmente, la formulación de cargos para una acusación que muy probablemente no prosperará. Igualmente, para el kirchnerismo el objetivo estará cumplido: mostrar ante la opinión pública que en estos “juegos de poder” nadie es totalmente inocente.

El Presidente enfrentará también “costos”. Algunos ya se hacen notar, como el desaire de varios gobernadores que no están dispuestos a acompañarlo en esta aventura. Es que en muchos distritos, ya sea porque se desdoblaron las elecciones para comienzos de este año, porque se avecinan elecciones muy competitivas, o porque gobiernan partidos provinciales, los gobernadores no quieren quedar “pegados” a una maniobra de un presidente débil, aislado y con una imagen negativa altísima. Otro costo, que también pagará seguramente el peronismo en su conjunto, tiene que ver con la posibilidad de dejarle despejado el camino de la “victimización” a Rodríguez Larreta.

Sin embargo, el mayor costo tiene que ver con la “agenda” con que el oficialismo encarará el año electoral. El anuncio de que el juicio político estará en la agenda de sesiones extraordinarias implicará la paralización del Congreso de la Nación y la imposibilidad de avanzar con otros proyectos. Así las cosas, si la narrativa elegida para encarar la campaña es la “batalla contra la Corte y la corporación judicial” en vez de la economía y los resultados que pueda mostrar la gestión de Massa, un presidente cada vez más desgastado estará replicando un mensaje sectario, dirigido a un sector importante pero minoritario del peronismo, que además no hace más que mostrarle su constante desprecio.

