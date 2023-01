Una relación con Brasil desde toda la Argentina

El presidente Alberto Fernández junto a su par brasileño, Lula Da Silva

El presidente Alberto Fernández partió presuroso a la asunción del presidente Lula Da Silva, en Brasil. Expresó, enfáticamente, su repudio a la administración de Jair Bolsonaro, con quien no quiso verse durante los tres años de su mandato en la Casa Rosada. Tampoco Bolsonaro expresó interés alguno de su parte.

Ambos, uno con argumentos de derecha y el otro de un supuesto “progresismo”, marcaron que había “dos Brasiles” y “dos Argentinas” incompatibles. Quisieron jugar el peligroso “juego de la Guerra Civil” donde una parte tiene que “aniquilar” a la otra, que es considerada “enemiga” y portadora de valores “comunistas” o “neoliberales”.

Los dos países tuvieron largas contiendas internas para definir su identidad (como casi todas las naciones del mundo) pero, después de las dictaduras militares de los 60′s, los 70′s y los 80′s, los dos vecinos tomaron rumbos diferentes.

En Argentina, Raúl Alfonsín y Carlos Menem -mas allá de sus intenciones y sus logros institucionales no pudieron consolidar la “transición democrática” y caímos en la crisis del 2001.

En Brasil, los presidentes Sarney, Cardoso y Lula, lograron, aun con sus diferencias, estabilizar el sistema político y económico, perfeccionando un sistema que, no sin simbronasos, puso a Brasil en la lista de la primera docena de economías del mundo y que su PBI llegara a representar mas de la mitad del subcontinente sudamericano.

Los últimos tres años fueron de puro desencuentros y parálisis de la asociación estratégica argentino-brasilera que comenzara a construirse en la Conferencia de Uruguayana -20/5/1961- entre los presidentes Frondizi y Quadros. Mas tarde, ocurrirían los acuerdos de complementación económica entre Alfonsin y Sarney -1985- y, finalmente, los tratados de Asunción -1991- y Ouro Preto -1994- que, sumando a Paraguay y Uruguay, formarían el Mercado Común del Sur (MERCOSUR).

Sobrevino una década de grandes logros -para el 2011, alcanzaríamos los u$s 40.000 millones de comercio intrareegional- seguida de otra década de parálisis que no llevara a los menos de u$s 20.000 millones de comercio actual.

La “ideologización insustancial y mediocre, de los últimos tres años, solo profundizó las dudas y desconfianzas que habían existido durante los primeros 150.

Años de nuestra existencia como naciones independientes

El peor escenario actual, sería el de utilizar el vinculo circunstancial entre jefes de estado, para generar una “asimilación viciosa”entre situaciones muy diferentes que requieren su correcta diferenciacipn. Conflictos de poderes, el llamado “lawfare”, definiciones de nacionalismo extremos o supuestas conspiraciones internacionales, no son la base de la reconstrucción de los pilares de la asociación estratégica argentino-brasilera.

Por el contrario, este año 2023 tiene que ser el año de la preparación de un nuevo esquema de convergencia política, económica y financiera que nos permita alcanzar una visión geostratégica compartida, con una moneda común -en construcción por lo menos en los próximos 10 años- y un desarrollo sostenido y sustentable que nos permita superar las enormes diferencias sociales que hoy padecemos en toda la región.

Las lágrimas y la verguenza expresadas por el presidente Lula en su discurso de asunción, nos representa a todos en la dimensión del desafio que tenemos por delante.

Esa transición tiene que estar madura para diciembre del 2023, cuando nuevas autoridades asuman el poder en la Argentina y tengamos en el horizonte inmediato tres años por delante de convivencia con el presente mandato del presidente Lula. Tendremos allí, la misma responsabilidad que hoy enfrenta el presidente Lula: reconstruir la unidad nacional después de un período de grieta profunda.

Si el gobierno argentino actual no quiere hacer un mero ejercicio cosmético y de especulación electoral, tiene que entender que el vínculo con Brasil es de la “Argentina toda” con “todo el Brasil” y no la expresión mezquina de un partido o un frente que ya, al día de hoy, representa a no más del 30% de los argentinos. Del lado brasilero, el presidente Lula ha sido muy claro al definir que “no hay dos brasiles” y que él será el “presidente de todos los brasileros”.

Parece una ingenuidad pedir grandeza y sentido histórico, pero es el momento de pensar en grande sin egoísmo ni coyunturalismo pequeño.

Estoy seguro que nuestros hermanos brasileros, asi como los uruguayos y paraguayos (y también nuestros socios bolivianos y paraguayos) esperan eso de nosotros. No los defraudemos.

