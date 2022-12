Maleducados punto com

La educación se imparte en la escuela, se enseña en casa y ahora la moldea la tecnología (Freepik)

Los niños tratan sin educación a los asistentes virtuales con los que interactúan, Alexa o Siri obedecen y responden sin pedir las cosas por favor y sin necesidad de agradecerles. La interacción se produce a través de ventanas de diálogo, de chat o interfaces vocales de forma rápida, inmediata y con un esfuerzo mínimo.

La convivencia intensiva con los dispositivos móviles, redes sociales, consolas de juego, sistemas de mensajería instantánea y chats como WhatsApp afectan directamente a la educación infantil con impacto en la ortografía y en su capacidad interpretativa y comunicacional, pero esencialmente en los protocolos básicos de educación de la vida.

Dada la inmediatez que requiere la era digital, queramos escribir tan rápido como hablamos y la forma es usar abreviaturas, acortar palabras, llamar a las cosas por sus siglas o expresarnos a través de emoticones.

“Buen día”, “permiso”, “gracias” o “por favor”; no existen. Los niños interactúan con la Inteligencia Artificial (IA) y entre ellos de la misma forma. Están sobrestimulados, hiperconectados y muy curiosos, y cada vez más maleducados. La educación se imparte en la escuela, se enseña en casa y ahora la moldea la tecnología. En realidad, se trata de programas y cálculos matemáticos que tienen un sesgo en la aplicación de métodos de IA que la mayoría desconoce.

El asistente inteligente Alexa, de Amazon, ofrece un acceso cada vez mejor a la información y al conocimiento, pero son repetidos los casos en que Alexa le dice a un chico de 10 años que meta una moneda en un enchufe con corriente eléctrica. Alexa también recomendó a una mamá darles una “trompada” para calmar a sus hijos, si se doblan de dolor y no pueden respirar, será menos probable que se rían, dice el producto inteligente.

Pero esto no es todo, deberíamos preguntarnos si estamos formando y educando “emperadores”, niños que no saben soportar un no, ni conocen de límites; pequeños tiranos que usan el celular a la hora de comer, miran al teléfono cuando se les habla o caminan cual zombi mirando la pantalla sin registro del entorno o usando múltiples dispositivos al mismo tiempo y constantemente.

Los chicos de hoy utilizan abreviaturas y códigos, especialmente en mensajes de texto y, según sea la comunidad, desarrollan un lenguaje propio. “GR8″ -great, grandioso-. “IRL” -in real life, en la vida real-. “YOLO” -abreviación de you only live once, solo se vive una vez. “NP” -no problem, no hay problema-. “WYD” - what you doing? ¿Qué estás haciendo?-. Son algunos ejemplos.

Todas las generaciones incorporaron nuevas maneras de hablar y establecer códigos y nuevos vocablos, pero el incontrolable pulso tecnológico está diseminando un nuevo lenguaje: “Ah re”, “Crush”, “Cringe”, “Tuvi”, son solo algunos de “los puentes” que explican como trasladan la escritura en un chat a la comunicación social tradicional.

Pero en el planeta de Discord, las salas de chat y los mensajes de texto y en internet, el uso de abreviaturas y deformaciones comunicacionales es sumamente natural, tal como ocurre en Whatsapp, donde todos mandamos mensajes todos los días y progresivamente nos enfrentamos con mayor frecuencia a: LOL, ASAP, OMG, XOXO, FYI, FB, MSG.

Las abreviaturas, en principio, surgieron por las limitaciones que existieron en el número de caracteres en un tuit. Las personas prefieren ahorrar esfuerzo y tiempo al escribir, especialmente si están haciendo otras cosas al mismo tiempo. El ritmo de vida tan acelerado que llevamos nos hace decir o hacer más, en menos espacio y tiempo. La diferencia esencial es que los mayores deben esforzarse para agregar herramientas comunicacionales y los chicos, en pleno proceso de formación y educación, son sometidos a la presión por la competencia entre un modelo educativo tradicional y casi obsoleto frente a lo divertido, autónomo y adictivo del medio digital.

Seguir leyendo: