¿Regalo de Navidad?

Tras casi un mes hegemonizado por el Mundial y el fervor popular desatado por la performance de la selección nacional comandada por el genial Lionel Messi, el gobierno nacional comenzó a cerrar un turbulento 2022 con una de las semanas de mayor tensión política en los últimos tiempos.

Si bien el avance de la albiceleste en Qatar hasta alcanzar la consagración en la final del pasado 18 de diciembre le había permitido al gobierno “ganar” un valioso tiempo en momentos de alta negatividad en los “climas de opinión”, la vuelta a la realidad fue mucho más rápida que la esperada.

Apenas aterrizado el vuelo que trajo a los campeones del mundo en la madrugada del martes se generó una conmovedora movilización popular, inédita por su magnitud, cuyo centro de gravitación estuvo lejos de la Plaza de Mayo y los balcones de la Casa Rosada, como lo esperaban Fernández y su entorno. Y mientras desde el gobierno asimilaban el golpe que significó la “gambeta” de Messi y el desaire de la Selección, en uno de los últimos acuerdos del año, la Corte Suprema de Justicia dictó una sentencia ordenando al Estado Nacional que “entregue a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2,95% de la masa de fondos definida en el artículo 2° de la ley 23.548″.

El máximo tribunal resolvió así un conflicto interjurisdiccional que se había iniciado en septiembre de 2020, cuando Alberto Fernández anunció el recorte de los fondos que Mauricio Macri le había entregado a la Ciudad para el traspaso de la policía, para destinarlos a la provincia de Buenos Aires, en un contexto de alta tensión en el cual miles de policías bonaerenses reclamaban aumentos de sueldos y mayores insumos en la lucha contra el Covid-19. Esta decisión, que terminó por romper el período de buena sintonía y colaboración entre Nación y Ciudad durante la primera etapa de la pandemia, derivó en un reclamo de esta última ante la Corte Suprema, que tiene una primera resolución dos años después y casi “al filo” de la finalización del año judicial.

Con solo una semana por delante antes del comienzo de la feria judicial, más allá de la pirotecnia verbal y las reacciones en el oficialismo y la oposición registradas en las últimas horas, lo cierto es que el conflicto por los fondos coparticipables se extenderá inevitablemente al año electoral.

Es que el máximo tribunal dio lugar a una medida cautelar a favor de la Ciudad, no se pronunció sobre la cuestión de fondo, que seguirá bajo estudio. Por eso, recién una vez resueltas la recusación y el recurso “in extremis” que presentaría el Poder Ejecutivo Nacional, se plantearía el cumplimiento o no de las transferencias que, señalo la Corte, deben ser “en forma diaria y automática por el Banco de la Nación Argentina”. También las provincias pedirán ser tenidas como parte y se involucrarán en el planteo judicial.

Además, el Ejecutivo podría dilatar también el cumplimiento del fallo involucrando a un Congreso que, durante el último tramo del año, está virtualmente paralizado. En este sentido, ya hay voces en el oficialismo que plantean que para cumplir con el fallo es necesario discutir una nueva ley, ya que la ley 27.606 que volvió el coeficiente de coparticipación de la Ciudad al 1,4% está vigente, y su constitucionalidad no fue objetada por el máximo tribunal.

La estrategia del Frente de Todos no sólo apunta contra la Corte Suprema, sino contra quien impulso la demanda, y quien se perfila como el candidato más competitivo de Juntos por el Cambio. Por eso, desde algunos sectores del oficialismo, lejos de interpretar la resolución del máximo tribunal como una crisis, la ven como una oportunidad. Como la posibilidad de “construir” un adversario, una de las operaciones imprescindibles a la hora de plantearse una estrategia electoral competitiva de cara al 2023.

En este sentido, el oficialismo buscará aprovechar la oportunidad para debilitar a Rodríguez Larreta en el interior del país. Es que los gobernadores creen que este tema les puede dar protagonismo en sus provincias, y les permitiría no solo construir a Larreta como adversario y subirlo al “ring”, sino buscar encuadrarlo con atributos negativos, explotando la narrativa “Buenos Aires versus el interior”, y poniendo el foco en el supuesto centralismo del alcalde porteño, responsable de quedarse con fondos que son de las provincias.

Además, la reunión del presidente con los gobernadores mostró que el oficialismo trabaja mejor cuando hay un problema que requiere de abordajes conjuntos. En este sentido, algunos referentes del Frente de Todos vieron con optimismo un encuentro que, en febrero próximo, deberá repetirse para discutir la estrategia electoral nacional. Asimismo, en la coalición oficialista entienden que, al tratarse de un tema comprendido en la “batalla” contra la justicia, galvaniza también el apoyo del kirchnerismo.

La incógnita, por estas horas, pasa por el Ministerio de Economía. Dicha cartera es señalada como la responsable de ejecutar la sentencia judicial y esa es una de las razones por las cuáles su titular, Sergio Massa, será objeto no solo de las críticas sino de las denuncias judiciales de la oposición. Un ruido que el tigrense hubiese querido evitar, más aún cuando venía cerrando el año concentrado en difundir “buenas noticias”, como la baja de la inflación, el nuevo desembolso del FMI, y el nuevo dólar soja, entre otras. Más aún en un contexto en el que el mercado cambiario volvió a recalentarse, con un dólar blue que pegó un salto navideño hasta alcanzar el récord de $340, y con las primeras voces de inversores extranjeros alertando por la afectación de la seguridad jurídica que implicaría el desconocimiento del fallo.

Si bien desde el entorno del Jefe de Gobierno destacaron la imagen que tiene en el interior del país, y relativizaron el impacto negativo que tendría un tema que esta desde hace ya dos años en la agenda, lo cierto es que ya empezaron a calibrar cuidadosamente las declaraciones. Larreta buscará poner el foco en la actitud del gobierno ante la decisión judicial, calificándola de un atentado contra el orden constitucional y la democracia. Sin embargo, aun reflotando la imagen de los “modos kirchneristas” de ejercer el poder, no será facil comunicar en los distritos que no es una pelea de fondos contra las provincias, sino una defensa del sistema republicano y una garantía para la seguridad jurídica necesaria para las inversiones y el crecimiento. Además, no debería perderse de vista que si elije reflotar la amenaza del fantasma del kirchnerismo, estará incursionando en un terreno que los “halcones” de su partido manejan mejor.

Así las cosas, no solo está más que claro que tras la tregua mundialista todo se teñirá de barniz electoral, sino que los acontecimientos políticos no deberían dar lugar a lecturas lineales. Es que lo que a priori beneficiaría a uno, podría eventualmente volverse en su contra.

