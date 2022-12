Los chicos de la selección jubilaron a Maradona

La nueva versión de 'Muchachos' de la selección argentina

Nos gusta ver llorar a los chicos de la Selección, ¿cómo no nos va a gustar? Nos gusta verlos argentinos pero mejores: una generación sensible, que se divierte, que trabaja en equipo y (hay que decirlo, sin esto todo lo anterior en vez de delicioso sería condenado) que gana. Esta generación se dio el lujo de jubilar a Maradona: enseguida voy a eso.

Nos gustan estos chicos, ¿cómo no? Son lindos, quieren a sus mujeres y a sus hijos y los tienen alrededor. Uno los imagina más en la fiestita del jardín que en el prostíbulo. Más tomando mate que tomando cocaína. Trabajo, sencillez, juventud, éxito. No boquean, se quedan con la Copa, sin excusas. No son pícaros, no son ingeniosos, no son titanes: son prolijos.

Es raro pensarnos así, hasta ahora nos gustábamos simpáticos y destrozando las reglas con la impunidad del talento. Nos encanta el gran gol de Maradona a los ingleses pero lo que nos enamoraba era “la mano de Dios”, ese sacarle la lengua a la ley que en el fondo la cuestiona. ¿Quién hace la ley, a beneficio de quién, no ven que con cintura la convierto en nada? Ese razonamiento, esa práctica tenían la belleza de lo plebeyo, con algo de lo que la crítica literaria Josefina Ludmer llamó “las tretas del débil”: una forma oblicua de la confrontación.

Te puede interesar: “Muchachos” y “mufa”: de dónde salen las palabras que más sonaron en Argentina durante el Mundial

Lionel Messi y la selección argentina levantan la Copa del Mundo en Qatar 2022 (REUTERS/Carl Recine)

La Scaloneta no tiene nada que ver con eso y, por lo menos por un rato, es un alivio. Salvo un arquero suplente y un delantero que juega en Estados Unidos, todos son parte de las ligas europeas. De ese nivel, de ese entrenamiento, de esa disciplina y de esos sueldos.

¿Y saben qué? Nos hace bien ese modelo, en medio de tanta frustración, tanta crisis, tanto exilio. Casi casi -ojo con eso- les ponemos la cinta de “el hombre nuevo”. Pero hay algo más: con ese respeto y esa moderación, con esa alegría sencilla y justificada, acaban de jubilar a Maradona. No creo que se hayan reunido para ver cómo hacerlo, pero lo hicieron. Lo hicieron cantando.

Estoy pensando en la versión de Muchachos que escribieron ellos mismos, en el avión de regreso. Que habla de eso que veníamos diciendo: “Ya ganamos la Tercera, ya somos Campeón Mundial”. Los chicos son grandes, ahora “sólo queda festejar”, no son promesas de futuro, son el presente que todos queríamos.

Fervor por la Selección Nacional (AP Foto/Rodrigo Abd)

“El futuro ya llegó”, como decían Los Redondos, pero por una vez no es un palo, ¡no es un palo! El futuro llegó y es bueno… pero nosotros, los de entonces, ya no somos los mismo. Esta felicidad se construyó por caminos nuevos.

Así, los muchachos ponen las cosas en su lugar. Y ahora que ya ganaron, tienen algo para decirle a Maradona, sin renegar del amor. Esto: “Y al Diego le decimos que descanse en paz, con Don Diego y con La Tota Por toda la eternidad”.

¿Queda claro?

Diego, ídolo, pasó tu hora, ya podés descansar en paz porque ya hay alguien -Messi, sí, pero sobre todo un grupo- que tomó la posta.

Seguir leyendo: