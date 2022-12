Los cachorros de Messi lamen las heridas del país

Lionel Messi levantó el trofeo de la Copa del Mundo en Qatar

Sí, como lluvia sobre tierra reseca, como un bálsamo que regenera y cura: Se puede cantar “Muchachos “, la de La Mosca, o “We are the champions”, la de Queen, con tanta euforia y alegría, además, de ser también una que sabemos todos.

Cuando Messi levantó la copa del Mundial, se levantó también la autoestima de la Argentina abollada de golpearla con ineptos, caretas y seres grotescos durante demasiado tiempo, con cierta colaboración y aprobación irracional para más decadencia persistente y repetida. Unos funcionarios, asesores, o algo, de la provincia de Buenos Aires, dijeron que Macri había “comprado” la final, no poco antes de soltar lo contrario: que saboteaba a la Scaloneta. No se trata de obrar a favor de Macri o cualquier otro considerado enemigo mortal, que no es el tema, sino de la transmutación, en aumento veloz, de políticos a muppets. Prueben a verlos sin sonido en un televisor y pueden pasar un rato divertido -y penoso-: muppets candidatos, muppets ministros, muppets secretarios.

Con la Selección y la Copa fue al revés de lo que ocurre y pasa. Es sencillo ver que se rechaza el mérito -axioma disparatado inventado aquí-, sin asomo de cualquier plan económico, el desprecio entre responsables y dirigentes –son, en general, despreciables, aunque no lo sepan-, viejos de ideas, atrasados de revoluciones, retrógrados, ideológicos sin que se les escape una idea creativa, no conocen el tema que se ha asignado, sino cómo ocupar un casillero antes de otro no del todo anudado al poder.

El efecto regenerador producido por la gran Selección Argentina tiene que ver con la potencia de ganar con decisión, sin autoritarismo, con hombres unidos como una piña y con la franqueza y la inmutabilidad de Scaloni, un cambio sustancial en materias de entrenadores o directores técnicos sobreabundantes en groserías, histrionismo, petulancia, algunos tratamientos secretos –Speed, que no sale en los exámenes, para evitar el doping-: en esos casos se llaman “magos”.

La formidable Scaloneta fue armada por excelentes jugadores, estrellas muchos de ellos en los grandes clubes de Italia y de España, que en ningún momento asomaron un micrón de soberbia. Estuvieron para un fin, sin lamentos ni exageraciones: todos a una fuenteovejuna. Scaloni probó varias formaciones, mucho más por dudas y titubeos que por el estudio de quienes iban a enfrentar, y, tal vez en algún caso, para que nadie quedara sin esa vidriera, el Mundial: las cotizaciones suben y bajan.

Algo nuevo y bienvenido, los jugadores argentinos ya no lloran, no porque los hombres no lloran, sino porque es una tradición lamentable: la lágrima fácil, la sensiblería que oscurece la sensibilidad. Julián Álvarez corrió con una sonrisa después de sus goles fantásticos. La gran cantidad hombres y mujeres que alentaron al equipo, con cierta tendencia a que cuando algo sale mal se bajaba el soufflé y de vez en cuando los jugadores agitaron los brazos para que no decayera. Fueron una carta importante, desde luego.

Quizás la clave de tanta inteligencia puesta a rodar -el primer tiempo con Francia fue un placer- estuvo en Lionel Messi. El genial capitán no perdió nada de lo que ocurrió en cada partido y, como es algo que parece bastante importante, ser el mejor del mundo, casi un ser de fantasía, los otros integrantes lo admiraron desde chicos. Consagrados aunque separados por la edad, los otros diez tuvieron la ventaja de admirar. En nuestro país no se admira, una capa de desconfianza y envidia lo impide. Los pueblos que se rehúsan a admirar, marchan derechito al fracaso y a la decadencia. El campeón llegó con sus cachorros y su líder a lamer las heridas de un país que pudo ser y no fue, hasta llegar a la calamidad, pero puede ser distinto, darse cuenta algún día, probablemente lejano, pero no inalcanzable, o hay casos históricos, en un click aclarador.

Miremos a la Selección, a Messi y a sus cachorros. Puede ser útil.

