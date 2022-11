¿Qué está ocurriendo con las acciones del sector tecnológico?

Las acciones de Google -$GGOGL- vienen teniendo en Wall Street un rendimiento negativo de 42% en lo que va del año (bajó 25% desde la presentación de resultados el 25 de octubre) (EFE)

El 2022 ha sido un año extremadamente adverso para las acciones de empresas tecnológicas, pero estas últimas semanas, luego de la presentación de resultados del último trimestre esa sangría se intensificó.

Para ponerle números a está breve introducción, basta decir que las acciones de Google -$GGOGL- vienen teniendo un rendimiento negativo de 42% en lo que va del año (bajó 25% desde la presentación de resultados el 25 de octubre); o que el de Meta -$META- perdió un 74% de su valor durante el 2022 (31% desde que dio a conocer su balance resultados hace poco más de una semana).

En el siguiente gráfico, se pueden ver los rendimientos de las cinco principales empresas tecnológicas que cotizan en Wall Street (Google, Meta, Apple, Microsoft y Amazon) en lo que va del año. Se observa claramente el cambio de tendencia respecto del año anterior y su desempeño en las últimas semanas.

La más golpeada entre estas empresas fue Meta Platforms, cuyos resultados del tercer trimestre del año fueron mucho peor de los esperados. Cumplió con las expectativas de ingresos pero tuvo una fuerte desmejora en el margen operativo (20% desde 36% en igual trimestre del 2021) y su EPS (ganancias por acción) cayó a la mitad del año pasado hasta el nivel más bajo desde fines del 2020 (USD 1,64 vs. USD 1,89 esperado).

Gran parte de estos resultados se explica por la baja en los ingresos por publicidad, base del actual negocio de Meta (el precio promedio por anuncio bajó 18%). Estos resultados adversos se dieron en medio de la competencia con TikTok, y una desaceleración de la publicidad digital y las reglas de privacidad de Apple que limitan la capacidad para rastrear a los usuarios en sitios web y aplicaciones de terceros.

Además, se estima que Reality Labs, la compañía dedicada al desarrollo del metaverso para Meta, acumula pérdidas anuales que rondan los USD $9.400 millones. Aunque Meta no reveló cuánto gastó en su impulso hacia el metaverso de realidad virtual. Pero sí dijo que espera que las pérdidas en la unidad sigan creciendo en 2023.

La apreciación del dólar

En contraste con Meta, Apple presentó resultados algo más sólidos. Eso explica que sea la que menos haya sufrido el cambio de tendencia en lo que va del año. Según su CEO, Tim Cook, la base activa instalada de dispositivos alcanzó un máximo histórico para todas las principales categorías de productos. El EPS subió 4% respecto del mismo trimestre del año anterior y las ventas totales un 8%, ambos por encima de lo esperado.

Sin embargo, la apreciación del dólar estadounidense sigue siendo un obstáculo importante para la empresa. La suba del dólar se estima que eliminará alrededor de 10 puntos porcentuales el crecimiento en ingresos en el primer trimestre del año fiscal 2023, mientras que es probable que los ingresos por servicios “se vean afectados por el entorno macroeconómico que afecta cada vez más a las divisas, la publicidad digital, y juegos” según palabras del CEO.

¿Conviene comprar renta variable en este contexto? No hay dudas que las cinco grandes empresas tecnológicas se ganaron su lugar y este reconocimiento por sus fundamentals. Aunque también es importante tener en cuenta que no toda caída es oportunidad de compra y que resultados pasados no aseguran rendimientos futuros.

Para inversores de largo plazo, que estén dispuestos a soportar las volatilidades dadas por los vaivenes macroeconómicos a nivel mundial, puede llegar a presentarse, en el corto plazo la oportunidad de ingresar a niveles de precios relativamente bajos (Reuters)

Sin embargo, para inversores de largo plazo, que estén dispuestos a soportar las volatilidades dadas por los vaivenes macroeconómicos a nivel mundial, puede llegar a presentarse, en el corto plazo la oportunidad de ingresar a niveles de precios relativamente bajos.

¿Cómo invertir desde Argentina?

A través de los Cedear (Certificados de Depósito Argentinos) que son títulos que representan acciones de empresas cotizantes en los mercados internacionales y que pueden ser negociados en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, simplemente abriendo una cuenta comitente en una ALyC (Sociedad de Bolsa).

La ventaja de los Cedear es que se puede invertir en una gran variedad de empresas de todo el mundo, a muy bajo costo y lo más importante, hacerlo en pesos o en dólares. El diferencial de hacerlo en pesos, es que es una forma de dolarizarse, porque por ejemplo se puede comprar en pesos y luego vender el instrumento en dólares (respetando siempre la normativa vigente).

Por todo esto, los Cedear son uno de los vehículos más elegidos por los inversores minoristas.

