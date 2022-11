La figurita con Lula

Así como a mi nieto le falta la figurita de Lionel Messi, pero se emocionó con la del Dibu Martínez, a Alberto Fernández le falta la de Joe Biden, pero logró la de Lula.

Desde sus logros en los pasillos del G20 que el Presidente no conseguía una figurita difícil. No debió haberse desesperado, porque su solidaridad con Lula preso iba a ser recordada y, como decía Carlos Menem “una foto y un vaso de agua nunca se niega a un admirador”.

Eso sí, la entrevista pudo ser filmada, pero sin sonido. Los colaboradores de Lula quisieron evitar que su líder tuviera que exponerse a compartir alguna de las ‘frases célebres’ del inquilino de Olivos. Como aquella de “los brasileños salieron de la selva”.

Desconocemos si Don Alberto aprovechó su excursión fotográfica, para ir a preguntarle a Paulo Guedes cómo se hace para tener 4,7% total de inflación en lo que va de 2022, o a Henrique Meirelles, sobre su obsesión por el superávit fiscal.

Los resultados de la primera y segunda vuelta de la elección en Brasil contienen algunas informaciones vitales para las de Argentina en 2023. La más significativa es la conformación de un Congreso con mayorías contrarias al Poder Ejecutivo que asumirá el próximo 1 de enero.

También que los gobiernos estaduales (provinciales) más importantes, por su peso en la realidad brasileña -San Pablo, Minas Gerais y Río de Janeiro-, quedan en manos de líderes lejanos a las ideas del PT.

En Argentina, al menos, cuatro fórmulas presidenciales (aún más si no hay PASO) ”arrastraran” listas de diputados y senadores nacionales en la primera vuelta de las elecciones nacionales.

Además, solo se renuevan la mitad de los diputados nacionales y un tercio de los senadores, lo que implica una masa crítica de mucha significación. Por ello, la conformación del Congreso de la Argentina, a partir del 10 de diciembre de 2023, puede llegar a ser un obstáculo central para las modificaciones que pretenda imponer quién sea, desde esa misma fecha, el nuevo inquilino de la Casa Rosada.

La líder del oficialismo que consiguió, sin molestarse en tomar un avión, una foto de Lula con la gorrita “CFK 2023″, no busca postularse para la primera magistratura. Quiere ser la única con la tan meneada ”lapicera”. Buscará imponer una fórmula competitiva (que asegure una buena cantidad de senadores y diputados) y ubicarse nuevamente en el Senado, desde donde liderará una dura oposición.

Las recientes controversias entre los integrantes de JxC hacen presuponer que, aun permaneciendo unidos para la disputa presidencial, los legisladores de ese espacio que sean electos provendrán de partidos (PRO, UCR y CC) que difieren respecto a las medidas a tomar sobre temas sustanciales.

Javier Milei, el tercero en cuestión, podrá decidir en soledad la conformación de su bancada (su espacio no es una coalición y su liderazgo no se discute) pero, con el mejor resultado, sus legisladores serán minoría porque no recibirán el efecto ”arrastre” de las actuales bancadas.

Convencidos de la derrota del proyecto presidencial de su espacio, los gobernadores del Frente de Todos separarán sus elecciones de las nacionales y, puede adivinarse que, la mayoría lograrán ser reelectos y se convertirán en opositores de fuste del nuevo Gobierno.





Seguir leyendo