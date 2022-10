Una izquierda resentida y una derecha enferma de codicia

Mauricio Macri y Cristina Kirchner (EFE)

“Ni yanquis ni marxistas, peronistas”

Nos invadió una izquierda plena de resentimiento y una derecha enferma de codicia. Dos fanatismos sin patria ni bandera, ambos incapaces de contenernos y devolvernos un futuro. Cultivan odios y acusaciones mutuas mientras confrontan por jugosos negocios reservados a una consolidada burocracia prebendaria. La derecha en su codicia niega las atroces consecuencias de la concentración económica que elimina la clase media y nos convierte a todos en dependientes de los grandes grupos. El almacenero, el carnicero, el panadero, esos negocios de barrio que nos caracterizaban, todos ellos están hoy en manos de grandes cadenas que nos quitan la identidad y aún la dignidad. Los economistas empleados de los bancos dicen que esto se corresponde con la modernidad y de paso inventan teorías cuasi delictivas intentando demostrar que tienen un único plan para todos los pensamientos políticos. Es el triunfo de la codicia por encima del destino colectivo. Son despreciables. Con la democracia no tienen nada que ver.

La política con su grandeza y vocación de trascendencia está ausente de nuestra angustiosa realidad. En el pasado abundaban los soñadores, en el presente se impusieron los que el General denominaba “logreros”.

Del otro lado, está la permanente intención de instalar la historia de la guerrilla y sus deformados relatos menoscabando la verdadera historia del peronismo y de los trabajadores. De esa interpretación falaz, surge la idea de imaginar a los intelectuales y sus errores por sobre los peronistas y sus logros. Atacaban cuarteles, asesinaban humildes conscriptos para luego indemnizar a los atacantes. A algunos de clase media les molestaba y mucho, imaginar a los cabecitas negras más protagonistas que sus doctores. La guerrilla fracasó en el continente, como decía el General del Che, “que quiere Usted de un guerrero que se come las mulas”. Hubo una primera violencia peronista, luego, con el asesinato de Aramburu los Montoneros se vuelven populares, prestigio que culmina con el asesinato de Rucci.

Una película colma los cines recordando el Juicio a las Juntas, es ficción, respetuosa y trascendente en la medida que impone los derechos humanos en su verdadero origen, lejos de las diversas usurpaciones que se intentaron luego. Hasta no verla no entendí las quejas de algunos, justificaciones varias, queda de sobra claro que les molesta el lugar de la dictadura, se disfrazan de otra cosa, pero esa película deja al desnudo a quienes sentían simpatías por el “proceso”. Les pega demasiado fuerte, le quita protagonismo a los Kirchner y es respetuosa con Alfonsín. Solo los que justificaron el golpe buscan pretextos para criticarla. En una sociedad sin esperanzas alguien nos recuerda un pasado donde triunfaron los buenos, un gran acierto del mejor revisionismo.

La guerrilla en Uruguay dio una dirigencia política envidiable, entre nosotros no quedó uno para rescatar más allá de los oportunistas por todos conocidos. La utilización de la guerrilla como contracara del peronismo lleva a que algunos ignorantes imaginen que Perón era de derechas y ellos revolucionarios. Este mito urbano olvida los logros del peronismo en su primera etapa y la grandeza, después de diez y ocho años de exilio, del General que retorna. La guerrilla tuvo vidas heroicas, de eso no quedan dudas, lo triste es que no tuvimos nunca una explicación racional de semejante gesta carente de sentido y la oscura sobrevivencia de su conducción. Una conocida a la que alguien convenció de ser “inteligente” llega a decir, “antes que el Viejo los traicionara”. Para semejante talento, el viejo era Perón y los traicionados eran los imberbes que intentaban poner bombas y matar en plena democracia. Algo parecido a esa ministra que renuncia por no poder apoyar la sublevación de los “mapuches”, permanente posición absurda de soñar ser gobierno y sublevación a la vez, para más nunca les dio el talento. La historia la hicieron los obreros con su líder, los restos, devenidos en prebendas, eran pretendidos por los diferentes actos que oscurecieron una memoria que deberían respetar. La lealtad es a las ideas, nunca a los hombres y en el presente no tenemos a nadie para elegir.

Un economista en serio, Pablo Gerchunoff, cuestionó los lugares comunes de tantos que repiten el verso de bajar impuestos y aflojar leyes laborales. Fue cuando puso la política sobre la mesa con autoridad que dejó a varios en silencio. De Mendiguren reivindica el trabajo y la producción por sobre las supuestas “leyes del mercado” mientras los liberales fundamentalistas son como los marxistas, vislumbran normas que olvidan el trabajo humano. La oposición actualiza sus posturas contra muchos, demasiados, que creen que deben seguir amontonados para ganar las elecciones. Instalan el triunfo por encima del proyecto, olvidan o disimulan los errores del gobierno que los llevó a la derrota. Cuesta que algunos entiendan que no es lo mismo ganar que gobernar. Es el caso del actual Presidente, que confunde tener poder con nombrar ministros, todo tan alejado de la realidad que el intento de imponerse sin sentido lo dejó más desnudo que antes.

La dictadura soviética llegó a su fin cuando se agotó el dominio de la burocracia sobre la sociedad y cayó “la nomenklatura”. Algunos creen que ese riesgo lo tienen los otros, toda la dirigencia política y sindical está demasiado enriquecida como para entender y resolver los problemas de la mayoría silenciosa. Una enorme burocracia política y sindical que parasita a su pueblo corre riesgo de perder sus prebendas. El deterioro del gobierno es enorme y la oposición no le va en saga. Hasta hace unos meses el PRO se sentía seguro heredero del gobierno, ahora todo entró en duda. Los radicales no piensan parecido, la moneda está en el aire. Los extremos amenazan triunfar sin asumir que no podrían gobernar. La crisis es demasiado profunda para recetas de economistas y amenazas de fanáticos. Hay derecho a pensar en la posibilidad de un retorno a la política, cercano a la cordura. Esto puede parecer optimista pero no por eso deja de ser viable.

