Brasil y el lenguaje de los patriotas

Jair Bolsonaro y Lula da Silva

Hay un mundo de patrias y otro de negocios, las elecciones de Brasil pertenecían al primero. La interpretación que hicieron los nuestros de los resultados fue patética. En Brasil se impone el patriotismo, discutían quién había sido más exitoso al gobernar. Nuestros candidatos, Cristina Kirchner y Mauricio Macri, sólo pueden debatir sobre quién fue menos dañino, debate de compleja opinión.

Macri nos endeuda y Cristina nos enfrenta, ambos tienen el registro de conducir vencido hace rato, no lograrían superar un examen de actitudes. Ellos, los brasileros, hablan un lenguaje diferente, los patriotas me refiero, nosotros somos gente de negocitos, de pasiones menores, de empresarios exitosos que se mudan a otras tierras. Los ucranianos- otro ejemplo- están dispuestos a dar su vida por su tierra, su identidad, su pertenencia. Los nuestros ganan aquí y luego huyen para no pagar impuestos. Lula y Bolsonaro son dos versiones de la dignidad hermana de Brasil, Macri y Cristina lejos están de enamorarse de su tierra, de hacer historia.

La elección de Brasil a algunos opinadores les convocó pasiones, como si sus opciones tuvieran algo que ver con las nuestras. Vemos entonces, cómo algunos sectores del gobierno imaginan un triunfo de Lula como una tendencia que los incluye, y también a muchos de la oposición seducidos por Bolsonaro, se los ve insertando sus odios a las izquierdas en el amor por toda derecha que ande suelta.

Opino que Brasil tiene dos miradas del crecimiento, una más progresista, lejos de nuestras frivolidades, y otra de derechas que no tiene parentesco alguno con el PRO. Fuimos dignos hasta el último golpe militar, donde voluntariosos intermediarios se hicieron del poder a sangre y fuego con la decisión de terminar con la industria y la integración social. Fundaron casi cuatrocientas entidades financieras, desplegaron su vocación especuladora.

Ellos, Brasil, lo mismo que Chile, también tuvieron golpe de Estado, pero no disolvieron el ejército ni permitieron que sus industrias pasaran a manos extranjeras. En Uruguay también los golpes fueron de derechas patrióticas y nacionales, sólo nosotros tuvimos militares entreguistas. Quisieron arreglar la situación con la guerra de Malvinas, pareciera que la embarraron más. En Brasil, muy por el contrario, financiaron la compra de nuestras empresas en remate regalado por la invasión de privatizadores. Aquella destrucción se llevó a cabo en nombre de esa traición a la historia que denominaron patéticamente “privatización”, proceso organizado para la degradación económica y social. Brasil no cayó en manos de esa miseria intelectual que llamaron “Consenso de Washington” según el cual el Estado debía ser rematado para quedar en manos privadas.

Así las cosas, desde el retorno democrático solo crecen la pobreza y la deuda, se destruye el Estado y se termina con la industria nacional y en esa entrega parecieran coincidir tanto los del PRO como los de La Cámpora. Algunos economistas imaginan a la política como una simple molestia para los negocios, como si la vida tuviera a la ganancia como único sentido y el resto, integración social mediante, solo fuera un conjunto de vaguedades del pasado. Como ellos se enamoraron de una concepción consumista del ser humano, imaginan que el resto es solo agregado del idealismo caduco. Somos el primer ejemplo de los que cayeron en una vocación colonial del continente. Aburren explicando que son lo nuevo, peor aún, que debemos olvidar el pasado y al expresarlo asumen ser sus destructores.

Hay dos modas que se confrontan en su simetría, el liberalismo de los economistas y el izquierdismo de viejos marxistas. Unos reivindican los negocios como si el resto de la sociedad, y también la misma política, solo fuera una molestia para su codicia. En su demencia imaginan leyes de los negocios sobre las necesidades de los mismos seres humanos. Y los otros, los zurdos de barrio norte, ocupan cargos e inventan pasados que no tuvieron. Gente que está de vuelta de todo sin haber ido a ningún lado.

Facundo Manes parece haber ofendido a algún macrista sensible. Sin olvidar a Macri que calificó a Yrigoyen de “populista”, dejando en claro que el verdadero problema es con la democracia. También dicen “setenta años” para incluir al peronismo porque no gustan de los votos, mucho menos de los humildes, de aquellos que son pobres. Ellos se sienten superiores y eso es ser “gorila”, creerse por encima del resto de la humanidad. Los ricos se sienten la nueva clase alta, claro que suelen ser medio brutos para asumirse como “elite”. Solo sueñan con presidir clubes de fútbol.

Nos salvamos del absurdo de la “Ley de humedales”, pocos temas convocaron tantos argumentos desatinados como este. Hace décadas ese Delta era productivo, el abandono lo convirtió en pajonal y algún demente en fuego. Claro que imaginar que una ley iba a impedir los incendios resultaba incoherente. Forestar, cultivar, trabajar impide el fuego. El abandono no suele ser una opción ecológica. El gas, el litio y la minería nos regalan un futuro sin deudas y con moneda estable. Claro que la riqueza ofrece un futuro digno, siempre y cuando nosotros podamos organizar una salida política. La naturaleza está dispuesta a venir en nuestra ayuda. Reflexionar es el desafío que nos devolvería un futuro y es hora de intentarlo.

Posdata: Tuve el honor de conocer y dialogar con Enrique Tierno Galván mientras era Alcalde de Madrid. Aquel socialista era un lujo, guardo entre mis libros más preciados “Cabos Sueltos” y además recuerdo el talento que expresó su invitación al Mundial de Futbol del 82. Avísenle a la alcaldesa que Perón murió sin que exista un solo subsidio en el país. Tenemos demasiados parecidos con los españoles, somos un pueblo humilde y esforzado con una dirigencia mediocre. En algo nos parecemos, puede ser genético.

