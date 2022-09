La vuelta de la derecha

Giorgia Meloni, la nueva representante de la derecha italiana (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

“Sí a la familia natural. No a los lobbies LGTB. Sí a la identidad sexual. No a la ideología de género. Sí a las fronteras seguras. No a la inmigración masiva. No a los burócratas de Bruselas” (Giorgia Meloni, ganadora de las elecciones italianas).

Una ola migratoria tras otra, se acrecentó la sensación de que ”el otro” viene a quitarnos lo que tenemos. El empobrecimiento colectivo, las carencias del Estado de Bienestar, las limitaciones para el progreso individual y familiar han producido consecuencias.

El primer terremoto fue el Brexit. Los británicos creyeron que, separándose del continente, volverían a vivir mejor. Ahora, en Italia ha triunfado el último domingo, Giorgia Meloni, líder de” Fratelli d’ Italia” y será la nueva Presidente del Consiglio dei Ministri.

Esta líder de la derecha, admiradora de Benito Mussolini, ha construido un discurso antieuropeo, pero gobernara con el centro del dispositivo político y le dará un espacio muy relativo a Matteo Salvini (obtuvo un raquítico 8%).

El “inoxidable” Silvia Berlusconi, nuevamente Senador, tiene la cuota de poder necesaria para seguir eludiendo a la Justicia. Pero lo cierto es que un cambio sustancial se viene produciendo en Europa.

El reciente éxito de Marine Le Pen, en las elecciones parlamentarias de Francia, el triunfo de los nacionalistas en Polonia y Hungría y el crecimiento en España, implican un profundo replanteo de las ideas supranacionales que irrumpieron en la segunda mitad del siglo pasado y una convergencia de los Populares y sus ”primos” de la ultraderecha.

El planteo de la ”Gran Rusia” de Vladimir Putin y su invasión a Ucrania ha robustecido la OTAN, pero debilitado a la Unión Europea.

El “no a los burócratas de Bruselas”, de Giorgia Meloni es acompañado, en mayor o menor medida, en todos los países. La debilidad del Euro y de la Libra más un invierno con poco gas y mucho frío solo servirán para seguir aumentando las dudas y recelos de los ciudadanos.

Sus líderes les habían propuesto una Unión de Naciones y una sola moneda, para evitar las guerras y generar una economía integrada para el progreso. La guerra volvió y cada día viven peor.

La desilusión no sólo ha producido este retorno al pasado, sino también un récord de abstenciones en todas y cada una de las elecciones del último lustro.

Cabe destacar que el fenómeno dista de ser exclusivo del Viejo Continente. El “primero los italianos” de la nueva líder, el “una sola China” de Xi -Jinping y el “America first” de Donald Trump tienen mucho en común. Si este vuelve a la Casa Blanca, el fenómeno aislacionista se expandirá aún más.

