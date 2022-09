Errores y pragmatismo

Alberto Fernández

Alberto Fernández asumió convencido de tener un proyecto y un rumbo hacia el cual conducir nuestra sociedad que no era el de Néstor, ni siquiera el de Cristina. Pero se trataba apenas de una idea superficial más un conjunto de pensamientos que reivindicaban la izquierda sin tener muy claro de qué se trataba y también, el sueño de instalarse en el mundo como un seguidor de los revolucionarios. Él y su gabinete se lanzaron con pasión a temas menores, como el género o la deformación del lenguaje, a visitar Rusia como si fuera posible encontrar un aliado y participar de otro bloque, y a conversar con un conjunto de personajes menores. La política económica fue derivada a un gestor desconocido y las relaciones exteriores fueron instaladas en la nada misma.

Hay que aclarar que también nos tocó la pandemia pero fue allí donde más se vio la limitación del grupo de amigos. Entonces vimos pasar la vacuna de izquierda y rentable, el vacunatorio del puro acomodo y las prebendas. Todo eso a la luz del riesgo de muerte. Hubo un primer tiempo de temor colectivo que los instaló en el prestigio y luego, la verdad a la vista sobre sus historias, lo fue reduciendo a un personaje secundario. Los medios exageraron la influencia de la Vicepresidenta, como si tanta limitación necesitara ser explicada y justificada más allá del responsable. Alberto no requería que lo traben para quedar inmovilizado, de eso se ocupaba solo, sin ayuda alguna. Cristina le llegó a decir que actuara, se me ocurre que sin órdenes no había manera de lograrlo. Es un hombre acostumbrado a obedecer rodeado de un grupo al cual sin dudas le quedó grande el poder. Hubo un intento de los gobernadores peronistas que impusieron a Juan Manzur. Fue un avance y generó esperanza pero el Presidente terminó obligándolo a transitar un bajo perfil. Pero nadie muere en la víspera y el peronismo siguió buscando una salida, la realidad se fue imponiendo al sinsentido. Finalmente apareció Sergio Massa, un aliado que se sumaba al jefe de gabinete para complementar un gobierno eficiente y pragmático.

Cristina dio pasos llamativos como reiniciar su relación con Estados Unidos e intentar una vía de diálogo con la oposición. Así las cosas, el Presidente y su Canciller fueron quedando a un costado y la eficiencia sustituyendo al absurdo progresismo. En el presente vivimos una recuperación del gobierno en manos de un sector que lejos está de coincidir con el pretendido “albertismo” y también lentamente va saliendo de esa supuesta versión progresista de La Cámpora. La oposición se vio segura de ser sucesora y se encerró en la más dura de las críticas intentando olvidar su propio fracaso. Los radicales fueron recuperando vitalidad y en alguna medida asumiendo que no soportarían una nueva experiencia como acompañantes secundarios del PRO. El mal trato sufrido había dejado sus huellas. Con Alberto la situación era un regalo, era solo heredarla pero ahora las cosas se le complican ya que tanto el jefe de Gabinete como el ministro de Economía tienen buena relación con Estados Unidos y son pragmáticos y eficientes, con mayor experiencia que sus adversarios. La situación cambio demasiado, ahora los radicales y el PRO la ven fea para elegir candidato y el riesgo de fractura es muy grande. Por otro lado, tanto Fernández y su progresismo de “todes” como La Cámpora y su agresividad izquierdista pueden desaparecer sustituidos por una voluntad política que reúne a los gobernadores del norte junto a un sector de renovación peronista. En ambos frentes se incentivaron los conflictos. En el gobernante sin duda quedarán tres candidatos seguros: uno de La Cámpora, Manzur y Massa. En la oposición solo las PASO podrán resolver el conflicto entre los radicales y el PRO.

El actual acercamiento con los Estados Unidos del Gobierno permite una política compartida con la oposición ya que mientras estaba vigente la absurda alineación con Venezuela, Cuba y Nicaragua compartir un proyecto se volvía imposible. La presentación del Jefe de Gabinete en la Cámara de Diputados y los acuerdos logrados por el Ministro de Economía le devuelven al Gobierno un rumbo y la posibilidad de ejercitar un pragmatismo coherente que expresa a importantes sectores productivos. Tanto con el campo como con la industria, el Gobierno debe superar el infantilismo de verlos como enemigos y forjar un diálogo constructivo que permita recuperar un rumbo de desarrollo.

Para muchos de nosotros -me incluyo- el fracaso de Macri no fue debatido a fondo y en consecuencia corremos el riesgo de que se reitere. El radicalismo tiene fuerza en el interior y larga experiencia en gobernar, además del importante hecho de respetarse con el peronismo. El PRO tiene sectores excesivamente antiperonistas, más ligados a los viejos golpes de Estado que al lógico ejercicio de la democracia y el diálogo. Concebir la cárcel de Cristina como una solución política es tan absurdo como peligroso. Defiendo la Justicia y en especial a la Suprema Corte, y creo que solo respetar sin aplaudir ni cuestionar es el camino posible. No debe haber lugar ni para el odio ni para las moralinas. Ambas son expresiones de la mediocridad. Respetar al otro, buscar un acuerdo productivo, pacificar y superar esta dura decadencia que lleva exactamente cuarenta y seis años cuando naciera en el último golpe. Antes de esa tragedia no había deuda ni subsidiados, no eran necesarios. Es tiempo de revisar errores, asumirlos, desde ambos espacios y salir de la desesperanza. El Gobierno pareciera mejorar, la oposición puede también lograrlo. Dejar de acusar para comenzar a proponer, no es tan difícil y es imprescindible.

