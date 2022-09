Cristina Kirchner (Gustavo Gavotti)

El escalofriante intento de magnicidio contra la actual vicepresidenta y dos veces presidenta de la Nación, Cristina Fernández Kirchner, parece lamentablemente confirmar que el proceso de decadencia, degradación y descomposición del lazo social que viene atravesando nuestro país desde hace ya varios años ha cruzado un límite que muchos creíamos infranqueable.

Inocultablemente, algo se rompió en la democracia argentina. La crispación creciente, la violencia discursiva, la desmesura, y la pirotecnia verbal que se han naturalizado en estos tiempos de “grietas”, acabó por materializarse en los hechos en un atentado cuya víctima no es sólo la vicepresidenta sino el propio sistema democrático que tanto nos costó recuperar.

Lo acontecido el jueves por la noche en el barrio porteño de Recoleta no sólo interpela a la dirigencia política sino a la sociedad en general. En lo que respecta a la política, exige tanto al Gobierno como a la oposición no sólo una condena firme y repudio sin especulaciones ni condicionantes, sino esfuerzos concretos para garantizar la paz social y la convivencia pacífica. Se requieren gestos concretos que van mucho más allá de comunicados formales o posteos en redes sociales, y que proyecten hacia la sociedad un compromiso compartido contra la violencia y la intolerancia. Más aún, en estos tiempos en los que el país no sólo atraviesa una profunda crisis económica y social, sino que también se encamina a un proceso electoral.

En lo que respecta a la Justicia, es imprescindible una investigación sin interferencias ni condicionamientos que, con celeridad, responsabilidad y transparencia, despeje dudas e incertidumbres, a la vez que determine con claridad las responsabilidades.

Y, en lo que respecta a la sociedad en general, la necesidad de “parar la pelota”, aunque se trate de una tarea difícil. Mientras la clase política se manifestaba casi sin fisuras contra el atentado perpetrado contra la vida de la vicepresidenta, en las redes sociales proliferaban discursos de odio, teorías conspirativas y especulaciones disparatadas desde ambos extremos de la “grieta”.

Frente a ello, la responsabilidad de la clase dirigente es aún mayor. No hay lugar para excesos verbales o especulaciones: ni en torno a presuntos responsables intelectuales o simbólicos ni en relación a supuestas operaciones de victimización. Algo que vale al mismo tiempo para el oficialismo como la oposición. Por ello, se equivoca tanto el Presidente cuando pareció apurarse a responsabilizar a la “violencia y odio del discurso político y mediático”, como la Presidenta del PRO Patricia Bullrich al denunciar que se estaba utilizando lo sucedido para movilizar militantes en favor de la recientemente acusada en la denominada “causa Vialidad”. Ni hablar de los silencios, que en estos casos dicen mucho, como el del otrora verborrágico Javier Milei.

Prudencia parece ser la virtud que demanda este momento histórico. Prudencia que no implica en absoluto silenciar las críticas ni acallar el debate o el disenso que son consustanciales a la propia democracia, sino madurez y responsabilidad para dejar en claro que el sistema democrático cuenta con las herramientas institucionales necesarias para dirimir conflictos y procesar las diferencias de forma pacífica.

Como muchos veníamos alertando y observando con preocupación, la violencia simbólica se materializó finalmente en violencia directa. No se trata, claramente, de un hecho aislado producto de la locura y el odio de un “lobo solitario”, sino de un acontecimiento que corona meses de tensiones, diatribas, desmesuras, insultos y descalificaciones que se profundizaron en la última semana desde que el fiscal Luciani formalizó la acusación contra la vicepresidenta. Una suerte de profecía autocumplida.

Afortunadamente, la historia -o la providencia- nos parece dar una nueva oportunidad: el magnicidio no se concretó. No hay excusas, aprovechemos la oportunidad para redimirnos, paremos la pelota y, entre todos, sin exclusiones, rescatemos nuestra democracia antes de que se hunda en las profundidades del abismo por cuyo filo venimos caminando con la más absoluta naturalidad.

