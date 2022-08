Guerra contra la inflación: Fernández vs. Powell

La lucha contra la inflación en Estados Unidos "hará sufrir a las familias y las empresas", advirtió el viernes el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell

Hace unos días, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de EEUU (equivalente al Banco Central) dio un discurso sobre política monetaria y estabilidad de precios del que vale repasar algunos conceptos a fin de comparar las diferencias en la política antiinflacionaria de EEUU y la Argentina.

Comenzó su discurso diciendo que la estabilidad de precios es responsabilidad de la Reserva Federal y que ella es el basamento de toda la economía . Agregó que los costos de una inflación alta caen más duramente sobre aquellos con menor capacidad para soportarla. En otras palabras, dijo que la inflación es un problema muy serio para la sociedad. Además afirmó que, a pesar de que hay costos en reducirla, el fracaso en restaurar la estabilidad de precios implicaría muchos más costos.

Como contrapartida, en Argentina, el peronismo, incluyendo una ministra de Economía, se ocupó de construir y repetir el sofisma de que “mejor el ruido de la inflación al silencio de los cementerios”. Siguiendo esa receta logramos tener ambas cosas. Argentina no crece desde hace 11 años y tiene índices de inflación de dos dígitos y quizás sea de 3 dígitos en 2022.

Luego del diagnóstico, Powell explicó su plan de acción. Como primer punto se hizo cargo del problema. Sin ambigüedades explicó que los bancos centrales pueden y deben hacerse responsables de que la inflación sea estable y baja. Agregó que si bien era cierto que la inflación actual era un fenómeno global, ello no disminuía la responsabilidad de los bancos centrales para hacerse responsables de la tarea. La forma de hacerlo será aumentando la tasa de interés para llevar a la economía a una recesión o a un bajo crecimiento por cierto tiempo.

En la Argentina parecería que la inflación no es culpa ni responsabilidad del Banco Central, sino que los culpables son los formadores de precios, las grandes cadenas, los poderes concentrados, las guerras ajenas y … ahh, pero Macri. Por ello las soluciones propuestas, que no solucionan nada, son precios cuidados, acuerdos sectoriales, amenazas de funcionarios y cierre de importaciones. ¿Será que las herramientas que funcionan en el mundo no funcionan en Argentina? ¿O será al revés?

Para cerrar, Powell dijo que la tarea debería comenzar inmediatamente y habría que sostenerla hasta que el trabajo estuviera terminado porque cualquier demora sólo incrementaría los costos.

Como contrapartida, aunque casi todos los economistas conocen perfectamente como combatir la inflación, aquí ya llevamos 20 años soportando este flagelo. La política no quiere hacerse cargo de los supuestos costos electorales de ordenar la economía. Mientras tanto, los ciudadanos tenemos que seguir soportando los costos de su desorden y procrastinación.

