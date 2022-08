Estamos ingresando en una nueva era, que aún no terminamos de aprender y por ello no podemos denominar, aunque sí la visualizamos (REUTERS/Agustin Marcarian)

“…¿Y qué va a ser de nosotros ahora sin bárbaros? Esta gente, al fin y al cabo, era una solución”.

Constantino Cavafis.

Tiempos de grandes mutaciones internas y externas. Tiempos de desasosiego colectivo. Tiempo de naufragio de ideas y visiones. Tiempo también de emergencia, de nuevas oportunidades que nos ofrece la disrupción cotidiana de la ciencia, tecnología e innovación. Como dice Amin Maalouf, “pareciera que la humanidad se metamorfosea ante nuestros ojos”.

El ex secretario de estado de los EEUU Dean Acheson, escribiendo sobre los años 1946-1953, época de turbulencias y de fundaciones, tituló sus memorias “Present at the creation”; creo que estamos nuevamente “¡Presentes en la creación!”.

Estamos ingresando en una nueva era, que aún no terminamos de aprehender y por ello no podemos denominar, aunque sí la visualizamos.

Época de asensos y descensos de poderes, de migraciones de poder, de guerras tradicionales e hibridas, de pandemias, cambio climático e impactos ecológicos, de desigualdad económica y tensiones sociales, de inestabilidad estatal y crisis políticas, cuestionamientos de la democracia representativa y de ascenso de regímenes autoritarios.

Época en la que la ciencia, la tecnología y la innovación convulsionan el funcionamiento de las sociedades humanas, alentando la emergencia de “Nosotros, el Pueblo”, palabras iniciales de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas.

En este escenario, muchos de los temas ya no obedecen a la gramática de la soberanía estatal; los estados han perdido el monopolio de un gran número de temas de la clásica agenda estatal: hay una cierta desregulación de la vida internacional, que impacta en uno de los fundamentos del sistema westfaliano, la soberanía.

En esta aporía moderna -escenario híbrido, dialógico y no binario- compuesta de territorialidad y des-territorialidad, presencialidad y virtualidad, temporalidad y atemporalidad, y ante la natural tendencia de abordar los nuevos problemas con las miradas de antaño, tenemos que buscar nuevos paradigmas que nos ayuden a disipar la niebla y la oscuridad y aportar claridad a la realidad.

Desafío de adaptar la “caja de herramientas” de la política exterior a este nuevo siglo XXI, global e interdependiente.

En el nivel más básico, la política exterior refleja las acciones externas de un país frente a otro u otros. Pero la política exterior no es solo acción, ella asimismo se desarrolla e implementa dentro y entre las instituciones. La estructura de esas instituciones y los procesos que utilizan para formular e implementar esas políticas importan y deben moldearse y adaptarse a las nuevas circunstancias.

Y aquí radica el desafío: nuevas instituciones, nueva “caja de herramientas”, para abordar los desafíos globales del nuevo siglo XXI, lo cual implica estar “Presentes en la creación”: presencia activa y no meros espectadores ideológicos .

Las grandes mutaciones antes descritas, así como la pérdida del monopolio que ejercían los Ministerios de Asuntos Exteriores sobre la política exterior, ofrecen la oportunidad de contemplar con una mirada fresca el modo que se manejan las relaciones internacionales.

La clave consiste entonces en identificar las funciones que hay que desempeñar, y definir luego a qué nivel se llevarían a cabo (supranacional, subnacional o no gubernamental).

Las maquinarias de gestación de la política exterior tienen que ser reformadas para que reflejen la fragmentación de la diplomacia tradicional, y para ser más eficaces a la hora de establecer objetivos y seguir estrategias con que alcanzarlas.

En estos tiempos signados por una suerte de “destrucción creativa” shumpetariana, ya no es válido el concepto de “business as usual”, máxime para el caso de la República Argentina, cuyas instituciones, muchas veces, se desvinculan de la realidad nacional, así como de los desafíos globales.

Es por ello que en este nuevo siglo XXI, nuestro país debe diseñar e implementar una “Gran Estrategia de Política Exterior” (GEPE) -como nueva caja de herramientas- para pensar y actuar en gran escala y en forma estratégica.

Una GEPE va más allá de la simple política exterior: implica movilizar y poner en la misma sintonía todos los medios e instrumentos del Estado para su inserción global, en constante diálogo con todos los sectores del quehacer nacional, a quienes representa y en nombre de los cuales actúa; las 4 P: Public, Private People Partnership.

Refleja, así, la estrategia de acción global de la República, al servicio del progreso y desarrollo nacional.

En tanto y en cuanto las Cancillerías han perdido el “monopolio” de la política exterior -ya que hay dimensiones y competencias externas en todos los Ministerios del Poder Ejecutivo, así como en diversos ámbitos territoriales subnacionales- se impone un trabajo horizontal e inter-agencial.

Cancillería, Defensa, Medio Ambiente, Comercio Exterior, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cultura, Agroindustria… son las áreas más relevantes que deben trabajar en sinergia.

Todas ellas coordinadas por una Secretaria de Asuntos Estratégicos que monitoree y garantice deliverancy de la Gran Estrategia de Política Exterior, dirigida al desarrollo y progreso nacional.

En este contexto, la Cancillería retiene el monopolio de la negociación externa y garantiza la lógica de la visión estratégica: intereses y valores nacionales alineados en el marco del funcionamiento del escenario global.

Para ello es imperativo definir prioridades y ser proactivo en la búsqueda y construcción de un ambiente multilateral propicio para el progreso y desarrollo de la Nación.

Tener una estrategia de largo plazo, fundamentada en dos ejes principales:

A- Estrategia multidireccional: relaciones pragmáticas, no ideológicas, tendientes al progreso y desarrollo argentino, siempre basadas en el interés y valores nacionales dentro del marco global.

Valores definidos en términos de fortalecimiento de la paz y seguridad internacionales; defensa de la y consolidación de los DDHH; fomento del libre comercio; promoción del progreso y desarrollo sustentable de los pueblos; respeto y defensa de los principios de la Carta de la ONU y del Derecho Internacional, deben ser nuestros principales vectores en el campo global.

Intereses tendientes a obtener el principal objetivo de todo nuestro accionar externo: progreso y desarrollo nacional, y fortalecimiento de la gobernanza global a través de una sólida y consistente estrategia multilateral.

B- Multilateralismo sustentable: problemas globales exigen respuestas globales. Para ello hay que adaptar el andamiaje global a los nuevos desafíos y oportunidades de este siglo XXI, de carácter híbrido.

Una GEPE -moderna caja de herramientas- como sustento de una seria y responsable política global, ayudara en el futuro a superar una de las principales deficiencias que tiene hoy nuestro país, el déficit de credibilidad -trust-, aportando al desarrollo y progreso nacional y al fortalecimiento y modernización de la gobernanza global.

