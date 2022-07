Pacificar es más responsable que denunciar

Sergio Massa, Cristina Kirchner y Alberto Fernández (Luciano González)

Imaginé a Sergio Massa visitando la Exposición Rural e iniciando, con este sencillo gesto, una nueva etapa de nuestra frustrante realidad. Imaginé actitudes que exigen una vocación de grandeza ausente hace décadas en nuestra dirigencia. El Gobierno está herido y la oposición se excita con la sangre, los fracasos tienen eso, no suelen ser el clima que convoca a la templanza. Más allá de nuestras convicciones uno siempre debe albergar una cuota de esperanza, salvo en aquellos pobres personajes donde los odios imponen su apuesta a la tragedia. Somos mayoría absoluta los que no confiamos en el piloto y mucho menos en el resto de su tripulación. Lo absurdo es que demasiados olvidan que de su impericia depende nuestra propia sobrevivencia. Me asombran los que festejan los fracasos. Tal vez de tanto devaluar la moneda, incluyeron las conciencias o la política como parte de una hinchada futbolera y se olvidaron de que en este deporte, solemos ir juntos al descenso. Son los grotescos economistas que aseguran récord de inflación o endeudamiento si se olvida la dogmática de su recetario, como pitonisas de un oráculo que solo incluye los males del enemigo.

El Gobierno es patético, pero es muy difícil de explicar esta desesperación de la oposición por igualarlos en las miserias. Habitamos la mediocridad de una pandemia contra la cual todavía no hay vacunas, que es culpar al otro. Ese sigue siendo el síntoma principal de esa atroz enfermedad. Pensar en el otro, hacernos cargo, es aquí y ahora, un rito de una religión prohibida. El mundo de la política fue usurpado por una caterva de oportunistas que juntaron votos para cambiarlos por carguitos al seguro ganador. Gente que piense en el otro, que tenga conciencia de su lugar en el mundo, que hable el lenguaje del sentido común, de esos hay pocos y son desprestigiados por masas de guerreros seducidos o rentados por ambos dueños de las tribunas enfrentadas, y esencialmente convivientes y cómplices. Eufóricas hinchadas acompañan a sus equipos en este apasionado final hacia el descenso colectivo. El odio engendra una absurda amnesia que separa nuestros destinos como si no habitáramos en la misma tierra e impotentes de compartir los éxitos, hubiéramos logrado el milagro de separar los fracasos.

Hasta el último golpe militar, la política debatía modelos de sociedad. Desde entonces, dejó de discutir proyectos y se redujo a “parasitar”, un fenómeno que llamamos intermediación. Los intereses económicos y sindicales se imponen sobre los de la sociedad. En una película que está en cartelera hoy, el actor principal expresa, refiriéndose a un estadista “la política como la música o la pintura deben ocupar toda la vida”. En el retorno a la democracia surgió un conjunto de jóvenes promesas que se fueron frustrando o convirtiendo en protagonistas del empresariado. Enriquecerse no suele acercar a los necesitados. Sin duda, en las sociedades estabilizadas las dirigencias se suceden normalmente. Entre nosotros hace tiempo que surgen nuevos ricos mientras no tenemos a la vista ninguna promesa política. Interrogado por un periodista sobre mi voto futuro, supe responderle que todavía no elegí con quién equivocarme esta vez, asumiendo que demasiadas veces debí arrepentirme de mi elección.

Sería importante tomar una decisión colectiva, poder elegir a alguien que nos prometa, o al menos ofrezca la voluntad de pacificar, de encontrar políticas de Estado, de acercar propuestas donde se destaque la coincidencia. En los países capitalistas la política discute con los sectores privados. En nuestra realidad, la política dejó de existir, para terminar siendo una simple dependencia de los grandes grupos de poder. Los dos partidos pertenecen a distintos intereses económicos, ninguno de ellos tiene su prioridad en las necesidades colectivas. Las crisis se van a suceder siempre hasta que una nueva generación limite las desmesuras de los bancos y de los ricos que siempre hablan de ajuste y de despidos ya que la derecha se quedó sin ideas y la izquierda resultó limitada al resentimiento. Los empresarios industriales junto con los comerciantes, todos ellos fueron aplastados por este virus de la codicia que algunos pretenden llamar modernidad. La corrupción es institucional en el partido único de la complicidad. Cualquiera fuere la ganancia de los empresarios en nada servirá para los salarios de sus empleados porque todos hablan de los que cortan calles pero olvidan que los de clase media integrados y eficientes han sido reducidos a la categoría de indignos sobrevivientes. En esta versión del capitalismo que nos impusieron, el triunfador disfruta haber vencido al derrotado. En la versión que eligieron del gran país del norte, donde superaron el racismo mientras Obama no pudo imponer la salud para todos. La democracia con esta concentración de la riqueza está perdiendo autoridad moral para criticar y denunciar a las dictaduras y se acerca peligrosamente a su mismo nivel de injusticia.

Un nuevo funcionario arriba al agónico poder que nos conduce. Más allá de nuestros prejuicios, debemos apostar a la esperanza. Las democracias deben conducir a las empresas y al sistema productivo, pero sólo en las colonias los gobiernos dependen de los negocios. Es triste, pero en eso estamos, modelo compartido por el gobierno y la oposición. Necesitamos un acuerdo entre políticos, para pensar y proponer incluyendo los intereses de todos. Volver al origen, a destacar lo social sobre lo particular, a respetarnos y escucharnos. Volver al orden de toda sociedad bien constituida. Y ese desafío se enfrenta entre todos porque más allá de las ideologías, implica simplemente la recuperación de la patria. En las difíciles, pacificar es más responsable que denunciar. El resto carece de importancia.

