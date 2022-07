¿Y ahora, qué?

Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa

Lo que no puede dejar de admirarse es la voluntad y el fervor que pone el Gobierno para superar la crisis autoinfligida. Sin embargo, la desesperación, inevitablemente, los lleva a cometer nuevos errores. Han perdido la noción de la realidad. Por lo tanto, a este nivel de estupidez ya no se sabe si lo hacen convencidos de solucionar los problemas nacionales o sus problemas personales.

En la extraordinaria biografía de Otto Bismarck, su autor, Emil Ludwig, aseguraba que el Canciller alemán solía repetir una frase por medio de la cual procuraba entender o definir a los hombres que actuaban en política. Decía: “Un hombre es lo que es según la ola que ruge bajo sus pies”. Bismarck entendía de política y ¡vaya si conocía esta ciencia!

Traída a la Argentina, la idea puede servir como fórmula que facilite una comprensión más acabada de los distintos momentos de nuestra historia, tanto, como a los hombres que actuaron en ella. Sería una tarea para el hogar.

La frase de marras adquiere más consistencia cuando remite a un sistema democrático donde el pueblo busca el candidato que lo represente y lo exprese de manera cabal.

Cristina Kirchner, al parecer, lo tenía claro cuando le explicó a Alberto Fernández por qué lo había elegido. Sencillo, porque él no representaba a ninguna fuerza, ni política ni social, al interior del pan peronismo y menos en la sociedad argentina. En términos políticos ninguna ola rugía bajo sus pies. Esa soledad no pudo ser llenada con la formalidad del cargo. Jamás se puede suplir cuando no hay encarnadura. Y esta verdad de a puño, central en la ciencia política, es muy difícil de revertir, aun, cuando el Presidente lo hubiera intentado.

En democracia lo que vale son los votos y ellos son la ola. Alberto no tenía nada, chapaleaba en el barro. Un sector muy amplio de los auto percibidos peronistas se confundieron pensando que en democracia se pueden mejicanear los votos. Pusieron enormes expectativas en Gustavo Beliz, un hombre con talento y contactos con los EE. UU. ¡Ya se fue! Luego apostaron a Manzur, algunos incrédulos o perversos, lo llamaron el menemcito. Una falta de respeto total. Naturalmente con Carlos Saul. Hoy tambalea.

El inicio de la farsa

Cuando comenzó el actual gobierno no todos partieron de la misma línea. CFK, afirman los entendidos, contaba al menos con 34% de los votos según lo indicó la última mensura, cuando perdió contra Esteban Bullrich en provincia de Buenos Aires. Trasladados a la Nación los números descienden, pero vuelven a subir con el aporte de las provincias claramente kirchneristas. De modo que la Vice contaba con un voto firme de más del 30% al momento de armar la fórmula. Los aportes de Massa y Alberto no son mensurables, no son firmes, son ocasionales. No hay una ola bajo sus pies.

Estas razones y otras que sería muy extenso desarrollar explican porqué la política no puede equipararse al juego de las esquinitas de nuestra infancia. Cuando se cambiaba de rincón al sonar un silbato y el desprevenido quedaba en el centro. Como si todo fuera intercambiable y volátil. La reubicación de ministros y el intento de generar energía con estos cambios es como el juego de las esquinitas. Nada.

En el gobierno actual el poder descansa en Cristina Kirchner. Menguado, pero ahí está. No es solo de ella, es el de la gente a la cual representa y a la que se debe: peronismo de izquierda, izquierda e izquierda light. Ahí está la encarnadura. Solo los ingenuos pensaron que podrían quedarse con ese paquete.

Sin embargo a CFK no parece interesarle unificar el poder real con el formal. No hay clima social, al menos por ahora, para que ella asuma la responsabilidad total del gobierno.

Esta ausencia entusiasma a algunos a encaramarse en el poder formal y mejicanear el poder real. Es el caso de Sergio Massa. Volverá a fallar. Sus intenciones se dan de bruces con la lógica política. En nuestra historia hubo algunos hombres que intentaron lo mismo. Llegar al poder ungidos por otros y desde el gabinete mejorar la cara del gobierno con promesas de futuro. Massa debiera interiorizarse de algunos ejemplos. A saber. Aristóbulo del Valle en la presidencia de Luis Saenz Peña. Pinedo en la Presidencia de Ortiz. Alsogaray en la Presidencia de Frondizi y Cavallo en la Presidencia de De la Rua. No fueron los únicos pero sí los fracasos más estrepitosos. La política tiene sus leyes y al parecer Massa quiere quebrarlas. No creo que lo logre. Lo seguro es que su fracaso arrastraría al gobierno. El Plan Massa debe articularse con un adelanto de las elecciones.

SEGUIR LEYENDO: