La guerra que no se apaga

Rusia sigue bombardeando varias ciudades de Ucrania, cuando la guerra está por entrar en su sexto mes

Durante la primera semana de julio tuvo lugar el Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Filosofía del Derecho y Filosofía Social en Bucarest, Rumania. Se desarrolló a escasos kilómetros de Ucrania donde, a pesar de que su impacto mediático se ha morigerado, la violencia continúa vigente y sus efectos se perciben en cada rincón del mundo . Allí se discutieron las aristas de este conflicto, así como otros temas de las disciplinas implicadas.

Es cierto que existen guerras olvidadas, borradas arbitrariamente de la gramática que orienta nuestro sentido o justificadas ingeniosamente por quienes dominan las máquinas de escribir de la escena global. No obstante, la invasión de Rusia y la posterior contienda con Ucrania ocasionó un cimbronazo en algunas de las certezas sobre las que, aparentemente, definimos nuestro andar. Una guerra interpretada como impensada a esta altura de la civilización, de una civilización atravesada por la ilusión de hallarse encaminada hacia el progreso, una civilización en la que sus líderes se han apretado las manos para asegurar la paz y los derechos humanos, una civilización que sepultó al nazismo, al franquismo, a las dictaduras latinoamericanas y a tantas otras formas de arrebato a los regímenes democráticos.

En estas horas ya no contamos muertos ni ataques, sino que nos dedicamos a registrar las consecuencias económicas y financieras que tocaron las puertas hasta de quienes parecían inmunizados. Cada tanto, se anota una nueva caída de un Gobierno, aquí en Europa se incorporó a la “crisis de la guerra” en el lenguaje cotidiano, la inflación en prácticamente todos los Estados configura un vendaval sobre el que nadie se anima a hacer pronósticos, se abren nuevos capítulos en la usura de los monstruos internacionales, entre muchos otros sucesos. En fin, dos años atrás nos posicionábamos ignotos frente a una pandemia incierta y hoy nos encontramos un poco como aquel hombre del lienzo de Edvard Munch, de espaldas al mundo, con una mano sosteniéndose la cabeza, como si necesitara apoyo para poder soportar.

Quizás soportar tenga que ver con asumir la fragilidad que nos define y de la que formamos parte. El pensamiento occidental se ha fundado, desde la antigüedad y con una expresión paradigmática durante la época de la Ilustración, en la idea de que podemos dominarlo todo, porque existe una razón humana impertérrita no afectada por contradicciones, coherente y capaz de alcanzar verdades claras y objetivas. Cuando se presenta un hiato en esa lógica irrumpe la angustia, la melancolía, el pánico. Y, honestidad mediante, esto sucede permanentemente, aunque son determinados acontecimientos los que nos hacen caer en esa cuenta.

Mientras este texto se escribe, circulan mensajes con un tono idéntico: “No sabemos qué va a pasar mañana”, en alusión a la economía argentina. En rigor, nunca lo supimos, pero los sistemas simbólicos de los que participamos –la economía, sobre todo- nos han ordenado la vida de tal manera que la transitamos creyendo que la dimensión de la contingencia es susceptible de control. Quienes más tienen, va de suyo, más a salvo suponen estar de las amenazas de la vida y cuando asoma un peligro desconocido inmediatamente aparecen los “seguros” para, nuevamente, proporcionar un resguardo –o una ilusión de él-. La economía nos asigna un tiempo estructurante, que nos calma, nos orienta, un tiempo para el trabajo, para el descanso, para el goce. Asimismo, coloca en nuestros bolsillos un dinero destinado a fines específicos, cuya determinación no nos encuentra tan libres como pensamos.

El derecho también tiene su sitio en este esquema, pues se ha propuesto capturar lo que hacemos –y lo que no-, construyendo infinidad de reglas que, de igual modo, apuntan a garantizar la previsibilidad, la tranquilidad, la “seguridad jurídica”. De hecho, hasta nos permiten planificar lo que sucederá más allá de la muerte y antes de que comience la vida. Es una manifestación contundente de la presunta capacidad del ser humano para decidir sobre el mundo y construirlo a su antojo.

Sin embargo, ni el sistema económico más eficiente ni el sistema jurídico más completo logran llegar a ciertos lugares. Allí es cuando admitimos que no sabemos lo que va a pasar mañana.

Desde luego que no se trata de justificar la negligencia de las autoridades ni la ferocidad del poder económico, ya que seguramente parte de este sufrimiento podría haberse evitado. Pero, hubiese surgido otro, y otro, y otro, ya sea como resultado de un acontecimiento general o, simplemente, como emergente de cualquier circunstancia personal.

El papel que cumplen tanto la filosofía –calificada de inútil- como la filosofía del derecho –también desacreditada insistentemente- se relaciona, precisamente, con la revisión de las maneras a través de las que habitamos el mundo y de las narrativas en las que se sustentan. Desde Nietzsche hasta esta parte se ha abierto un intersticio en ese terreno ofrecido como inconmovible, ubicando en la agenda del debate a la vulnerabilidad de la razón humana, a sus límites, a las eventualidades que la acechan y que le son ingobernables.

En su último libro, Joan-Carles Melich le pone un nombre a esta detección, se refiere a que somos portadores de una “razón desvalida”, huérfana de apoyos certeros, lo que no significa que no tenga ninguno, sino que no son fijos, universales o inmutables.

Habitamos un mundo frágil y somos seres frágiles, nos han lanzado a un orden simbólico preexistente, sobre el que nada decidimos y en el que permanecemos atados –sujetos-, no sabemos cuándo acabará esta guerra, cuándo vendrá la próxima ni somos conscientes de que, quizás, estemos librando una.

Algo allá afuera está pasando y algo aquí dentro cree haberlo decidido, pero no. Hay una guerra que no se apaga.

