El bombardeo que no fue y el ciberataque que mete miedo

Las sirenas alertaron sobre cohetes que se habían lanzado sobre dos, pero todo indicaría que se trató de un ataque cibernético a manos de Irán (REUTERS/Kacper Pempel)

Un ciberataque sobre el sistema de sirenas de alarma de bombardeo sobre Israel en las ciudades de Jerusalén y Eliat generó pánico en la población y un definitivo mal humor social. Y evidenció además fallas y grietas en las consabidas capacidades tecnológicas aplicadas a la “seguridad” del estado israelí.

Las sirenas alertaron sobre cohetes que se habían lanzado sobre dichas ciudades la semana pasada, pero todo indicaría que se trató de un ataque cibernético a manos de Irán, según anunció preliminarmente la Dirección Nacional de Cibernética de Israel (INCD). Sin embargo, una fuente diplomática dijo que aún hay incertidumbre sobre si la República Islámica fue la responsable.

Cada vez son más frecuentes los incidentes que afectan infraestructura de misión crítica como: servicios esenciales, logística, puertos y al comercio global, generando pérdidas millonarias. La automatización de procesos industriales y de recursos para la provisión de servicios públicos para los ciudadanos por parte de los gobiernos está a la orden del día. Este proceso evolutivo junto con la “internet de las cosas” abrirá cada vez más puertas y ventanas plausibles de ser utilizadas para dañar, espiar y manipular. Pero no debemos esperar al futuro, ya antes de que Rusia invadiera Ucrania, esta tendencia se evidenciaba. En la post pandemia, la aceleración de los procesos de digitalización ha provocado que esta situación se intensifique.

En mayo de 2019, Israel respondió por primera vez en la historia a un ciberataque con otro aéreo convencional. El Ejército anunció en su momento que había frustrado un intento de ofensiva cibernética de Hamas contra objetivos israelíes. Después de una exitosa operación de defensa, atacó con misiles balísticos convencionales el edificio donde trabajaban los cibersoldados de Hamas. Este fue el primer ejemplo conocido de una respuesta inmediata y en tiempo real de la fuerza militar a una amenaza o ataque cibernético.

Hay una actividad cibernética constante contra Israel que trabaja para aumentar su resiliencia. Parte de su plan es construir una cúpula cibernética de hierro en cooperación con otras naciones. Israel, una verdadera potencia en términos de ciberseguridad, también ha sucumbido a las hostilidades digitales del enemigo. Las sirenas de los cohetes sonaron durante casi una hora en Eilat y en varios barrios de Jerusalén, incluidos Talpiot, Katamon y Beit Hakerem y esto es inocultable.

Desde el gobierno dijeron inicialmente que se trató de un mal funcionamiento del sistema, aunque se desconocía la causa real. Pero el ataque se dirigió contra los sistemas de sirenas municipales en lugar del sistema de alerta del Comando del Frente Nacional de las Fuerzas de Defensa Israelíes, que generalmente se considera más seguro.

El sistema de alarma del Home Front Command no fue violado, no hubo ransomware o acciones de extorsión económica en el ataque. No son muchos los Estados con poderosas capacidades tecnológicas, además de Irán, que estén en conflicto con Israel. Casi en simultaneo, Irán afirmó que había descubierto un ciberataque contra el municipio de Teherán. El ataque afectó a las cámaras de tránsito y otros servicios electrónicos de la ciudad, pero un funcionario iraní dijo que no comprometió ningún dato crítico. Algunos de los ciberataques contra Irán se han producido, en principio, por disidentes iraníes y activistas de derechos humanos que también han pirateado la República Islámica.

Los ataques contra los sistemas de sirenas y megafonía en Jerusalén y Eilat, que son un claro símbolo israelí, muestran que este es un ataque oportunista y no un ataque sofisticado y bien planeado. Los piratas informáticos atacaron donde encontraron lagunas, pero esto igualmente conlleva un mensaje, una demostración de poder o de debilidad.

